Skuhravého září: bídné výkony i výsledky, spousta ostrých výroků. Co si z nich vzít?
Pět utkání odehrál Baník v září, a byť by se po ligové remíze na Slovácku a pohárovém postupu přes Kladno mohlo zdát, že z nejhoršího je po třech porážkách v řadě venku, vzhledem k předváděným výkonům fanoušci příliš optimističtí nejsou. Řeší se herní projev a samozřejmě trenér Roman Skuhravý, který za vše nese zodpovědnost a přitahuje na sebe pozornost ostrými výroky. Server iSport řadu těch za měsíc září vybírá a komentuje.
6. září po utkání v Mladé Boleslavi (0:4)
„Stačí se podívat na prvních deset kol Mladé Boleslavi v minulé sezoně a máte odpověď.“
Názor iSportu: Ano, Středočeši si loni po nástupu kouče Aleše Majera rovněž procházeli výsledkovou krizí, po deseti kolech měli devět bodů a negativní skóre 16:25. Jsou tady však dva podstatné rozdíly. Tým okamžitě bavil atraktivní hrou, což se o Baníku říci nedá, a měl již za sebou v daném období zápasy se všemi šesti celky, které končily ročník v elitní skupině ligové tabulky. Ostrava je nyní na třech, duely proti Spartě, Liberci a Plzni ji čekají hned po pauze.
9. září po utkání v Jablonci (0:3)
„Opakuji: i kdyby to mělo být basebalkou, tak to prostě budou umět, protože vím, že na to mají a že to funguje. Někdy ale dostanete na prdel a vypadáte před celým národem jako trouba.“
Názor iSportu: Je fajn mít vlastní trenérskou vizi a identitu, nebýt šedivou myší v tak konkurenčním prostředí. Zároveň je ale podstatné dokázat zavčasu vyhodnotit, jestli není třeba původní představy alespoň malinko modifikovat. Neuhnout z cesty úplně, ale přizpůsobit nároky typům hráčů, které máte k dispozici. A samozřejmě taky aktuálnímu mentálnímu rozpoložení. Spousta lidí volá i po změně rozestavení, nicméně v kádru nezůstal jediný klasický křídelník.
13. září po utkání s Pardubicemi (1:2)
„To, že to teď vypadá hrůzostrašně, mě sere ze všech lidí na světě nejvíc. Kurva, ani žádného spíkra to tak nesere!“
Názor iSportu: Pozor, tohle je tenký led. Smysl sdělení je zřejmý, trenéra štve, že mu zatím vysněná štace nevychází podle představ a týden co víkend nedává veřejnosti argumenty, aby jeho one man show věřila. Na druhou stranu porovnání s fanoušky, kteří za klubem stojí v dobrém i ve zlém a i v předchozím ročníku zachraňující se Baník podporovali do posledních sekund v baráži, může „chachary“ zbytečně provokovat. Oni neberou statisíce měsíčně jako hráči a hlavní kouč, naopak peníze a svůj volný čas do FCB investují. Bublá to v nich víc a víc, což naznačila i věta Václava Jurečky po trefě do sítě Kladna v prodloužení: „Jsem rád, že jsme to zvládli, protože si neumím představit, co by se stalo, kdyby ne...“
19. září po utkání na Slovácku (2:2)
„Mužstvo nemá kapitána. V NHL taky nemá půlka mužstev céčko a mají áčka. To je tvorba týmu. V této chvíli chci, aby si kluci o lídrovství a hlavní slovo řekli. Teď potřebují podporu a ode mě ji dostanou. A je mi úplně u prdele, kdo si co myslí. Znova. Já prostě chci, abychom někam došli. Jestli tam nedojdeme, je to moje vina. Nikoho jiného. Tečka.“
Názor iSportu: V nejslavnější hokejové lize světa nemají kapitána jednotky týmů, v minulé sezoně to byly dva. Ale to není rozhodující, klíčové a absolutně šokující je, že tak tradiční značka nemá svou tvář, lídra, osobnost. Skuhravému je sice jedno, kdo si co myslí, ale i tenhle chaos mimo hřiště jde za ním a říká dost o celkovém interním (ne)fungování. Přitom sám před sezonou vybral tři kapitány. Naposledy měl pásku Michal Frydrych, příště ji bude mít možná Michal Kohút?
23. září po utkání v Kladně (2:1 po prodloužení)
„A najednou se stane, že nám chybí zodpovědnost. I tady bylo bránění kolem boxu až směšně neagresivní, až dětské. Takhle se ligový fotbal hrát nedá. Máme za sebou třetinu soutěže, všichni hráči dostali příležitost a každý si o ni řekl silněji, nebo slaběji. Podle toho teď s kádrem budu pracovat. Ale bez vášně to nejde. A to mě sere nejvíc, že nemáme vášeň, že nemilujeme fotbal, že nevyhraje vášeň a láska a přebíjí to jiné pocity. Na našich výkonech to je vidět.“
Názor iSportu: I v jedenáctém soutěžním utkání sezony hořela defenzivní fáze, a to proti druholigovému nováčkovi! Po třech měsících není vidět zlepšení. Kompaktně vypadal Baník jen proti Sigmě, byť i tam Václav Sejk z metru napálil břevno odkryté brány. Jinak je mužstvo stále extrémně křehké, připomíná tým, který v minulé sezoně skončil po třiceti kolech šestnáctý. Progres se nedostavil, opakují se chyby. Středeční pohárový duel byl místy až parodií na bránění, někteří hráči působí, jako by jim inkasované branky ani nevadily. Přístup byl šílený, to jde za trenérem i sportovním ředitelem Michalem Kordulou. On soupisku v létě skládal a vybral posily. I kouče.