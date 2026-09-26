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Artis není v lize navíc: nováček sílí a jeho ofenzivní fotbal baví. Který z hráčů zaujal?

Radost hráčů Artisu
Radost hráčů ArtisuZdroj: ČTK / Taneček David
Brankář Artisu Richard Kašík
Roman Nádvorník se vyjádřil k přesunu Jeana-Davida Beauguela do Plzně
Obránce Artisu Dominik Plechatý
Emmanuel Fully v zápase proti Liberci
Hráči Artisu Brno slaví gól s fanoušky
Alexis Alegue z Artisu Brno (uprostřed) slaví se spoluhráči gól
Tomáš Jelínek z Pardubic a Papalelé z Artisu Brno
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Na letní soustředění do Rakouska odjel tým za přípravou na další sezonu ve druhé lize. Za pár dnů se z něj vracel jako člen elitní tuzemské společnosti. Brněnský Artis (Art is Brno) šel po hlavě do historické výzvy. Predikce, že bude soutěž nad jeho síly, nevychází. Klub s domovem v Líšni ekonomicky patří mezi nejlépe zajištěné v Česku a kádr za pochodu razantně posiluje. Ano, vyhrál jediné z devíti utkání. Ovšem týden od týdne sílí a jeho ofenzivní fotbal baví. I díky haldě zahraničních akvizic. Navíc obohatil ligu o atraktivní městské derby se Zbrojovkou.

Proč vyhrál nováček jedinkrát?

Důvodů, proč nenasbíral Artis víc bodů, je několik. V prvních kolech měl trenér Roman Nádvorník k dispozici „druholigový“ kádr, i když klub po administrativním postupu narychlo sháněl hráče pro vyšší level. Největší posily nicméně dorazily až později, navíc se zranil nejlepší hráč Adediran. Tým dojížděl na chatrnou defenzivu, hrubých chyb, taktických i individuálních, bylo příliš. Proto nováček ztrácel bitvy, v nichž nebyl horší než soupeř. „Znepřátelil“ si také VAR, který několikrát opravil verdikt rozhodčího v jeho neprospěch. „Od repre pauzy to bude jinak,“ věřil kouč po poslední remíze s Libercem. „Teď nám VAR poprvé pomohl,“ zmínil stoper Dominik Plechatý neuznanou trefu Lukáše Maška. Tentokrát hrálo nicotných 16 cm pro jeho tým.

Který z hráčů upoutal?

Čekalo se, jestli útočník Quadri Adediran potvrdí svou třídu i v nejvyšší soutěži. O patro níž byl dominantní, v předchozím ročníku dal nejvíc branek. A také v Chance Lize si vede výborně. Hned v prvním kole dal dva góly Mladé Boleslavi. Jenže proti Olomouci se zranil a na několik týdnů vypadl ze hry. Už je zpět a s ním je Artis mnohem silnější. Ryzím objevem podzimu je ofenzivní pravý bek Neil Glossoa, který patří Slavii. Vlasatý Francouz byl vždy v základní sestavě a v každém utkání předvedl s míčem nadstandardní, sebevědomé kousky. Nahoru jde forma Emmanuela Fullyho a Alexise Aléguého. Velmi platný je i na druhém křídle Papalelé. V bráně pak udivuje klidem osmnáctiletý Richard Kašík, jenž vytlačil na lavičku Tadeáše Stoppena.  

Pomůžou posily „last minute“?

V posledních dnech a hodinách přestupového okna byl nováček na trhu hodně aktivní. A rozhazovačný. Trenér věděl, že je potřeba posílit hlavně obranu a střed zálohy. Do Brna přišli za nemalé peníze střeďáci Albert Labík ze Slavie a Sebastian Boháč z Plzně. Oba stále mladí, perspektivní a ligou dostatečně prověření z Karviné. Kouč Nádvorník je začal okamžitě nasazovat a postavil na nich hru. Z Baníku dorazil stoper Karel Pojezný, ale první dva zápasy mu nevyšly a pro derby se Zbrojovkou vypadl ze sestavy. Proti Liberci už zahrál dobře. Čeká se, jak rychle zapadnou další dva borci z Edenu – křídelník Sanyang a útočník Perišič. A co předvede osmnáctiletý Dominik Sarapata z FC Kodaň, generační polský talent. Cestu na hřiště bude mít v nabité konkurenci těžkou.

Jak nesou konkurenci starousedlíci?

Průběžné masivní posilování kádru se dotklo i hráčů, kteří byli ve druhé lize nepostradatelní. Typickým příkladem je záložník Martin Pospíšil, ještě zkraje podzimu kapitán týmu a hlavní lídr kabiny. Ve startovací jedenáctce byl pětatřicetiletý záložník naposledy ve třetím kole proti Sigmě. Příchody Labíka, Boháče, Carléna či Sarapaty ho odsunuly na vedlejší kolej, což mu logicky není příjemné. Ani na lavičku se občas nevejdou další třicátníci Fulnek či Vukadinovič, po Kašíkově vzestupu klesl na pozici gólmanské trojky Jiří Borek, účastník posledního EURO U21. S daleko menším vytížením se musí srovnávat i Harazim, Jeřábek, Fomba či Petrák. Někteří chodí hrát za béčko, které vede MSFL s jediným inkasovaným gólem.  

Jaké má plány boss Igor Fait?

Z SK Líšeň udělal Artis Brno. K nelibosti dlouholetých fanoušků z dané městské části změnil celou identitu druholigového „vesnického“ klubu, který se navíc přestěhoval přes půl města do Králova Pole. Zámožný byznysmen Igor Fait vtrhnul na tuzemskou fotbalovou scénu sebevědomě, razantně a s plným kamionem peněz. Jeho ambicí není bojovat každý rok o záchranu, ale začlenit se co nejrychleji mezi top týmy Chance Ligy. Souběžně buduje obří mládežnické centrum a je připravený investovat tolik, aby se jeho vize naplnily. Diváckou základnu bude mít asi navždy větší Zbrojovka, nejspíš i sympatie širší veřejnosti. Každopádně Faitovy nemalé investice vedou k zatraktivnění celé soutěže. Nejde o projekt na pár let. Artis je pro hráče ekonomicky lukrativní adresa.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
92%0%
Sparta Praha
5%0%
Slovan Liberec
2%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Bohemians 1905
0%2%
Baník Ostrava
0%1%
Zbrojovka Brno
0%2%
Pardubice
0%8%
Slovácko
0%23%
Artis Brno
0%26%
Zlín
0%39%
Predikce aktualizována: 26. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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