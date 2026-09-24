Předplatné

Kozáčik dostal za nadávky stopku na dva zápasy a pokutu. Trest i pro Slavii a Teplice

Matúš Kozáčik jako trenér brankářů Viktorie Plzeň
Matúš Kozáčik jako trenér brankářů Viktorie PlzeňZdroj: Instagram.com/matuskozacik
Vytočený Matúš Kozáčik
Vytočený Matúš Kozáčik
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Po vítězné trefě musel Tomáš Chorý střídat, hřiště opustil na nosítkách
Zklamaný trenér Plzně Radoslav Kováč
Zklamaní hráči Plzně po prohře v Edenu
Prince Adu musel být v závěru střídán
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Disciplinární komise potrestala Matúše Kozáčika stopkou na dva zápasy a pokutou 10 tisíc korun. Plzeňský trenér brankářů v závěru vyhroceného ligového šlágru na Slavii nadával rozhodčím. Komise potrestala i Teplice, které za výtržnosti fanoušků zaplatí 70 tisíc korun. Za stejný prohřešek bude platit i Slavia. 

Kozáčik během aktivní kariéry chytal také za Slavii. V závěru šlágru 9. kola v Edenu z lavičky protestoval proti tomu, že domácí útočník Tomáš Chorý dostal možnost opakovat penaltu, ze které v nastaveném čase rozhodl o výhře 2:1 lídra tabulky.

„Červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika rozhodčích za použití hanlivých výrazů slovy: Jebe vám ku..., jste se pos....,“ uvedl do zápisu o utkání hlavní sudí Stanislav Volek. Trenér Viktorie Radoslav Kováč po zápase řekl, že vyloučení Kozáčika bylo příliš přísné. Rozhodčí podle něj mohl mít více citu.

O kolo dříve Slavia zvítězila v Teplicích 2:0. Fanoušci Severočechů se provinili pronesením a použitím pyrotechniky, pokuta je také za nevhodné pokřiky, vhazování předmětů na hrací plochu vedoucí k pozdnímu zahájení utkání a pozdržení navázání hry. Příznivci Slavie použitím pyrotechniky způsobili pozdržení navázání hry.

Mouhamed Traoré z Pardubic dostal za vyloučení v duelu s Bohemians 1905 stop na jeden zápas. Kondiční trenér Baníku Ostrava David Skuhravý má za urážky rozhodčích v pohárovém duelu proti Kladnu zákaz výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání.

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů