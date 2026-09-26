Dvě věže a každá jiná: Sparta našla stoperské duo. Může se o ně opřít, kvituje expert
Sparta po zraněních klíčových zadáků stabilizovala defenzivu letními posilami.
Trenér Brian Priske prohozením stran Guddala a Mbe Soha našel ideální chemii.
Tým díky tomu začal být v defenzivě výrazně pevnější.
Asger Sörensen je v Kodani, Filip Panák v letenské rezervě. Emmanuel Uchenna řeší dlouhé měsíce zdravotní lapálie, podobně je na tom Jakub Martinec. Adam Ševínský je odsunut, Jaroslav Zelený alternuje spíše na beku. Nová fotbalová Sparta, kterou pozvolně vystavěli přes léto Tomáš Rosický s Brianem Priskem, má na klíčovém stoperském místě nová jména. Zdá se, že jde o řešení, jež by se nemělo měnit.
Když minulý víkend Sparta ovládla ligový duel v Olomouci výsledkově jasně 3:0 a zapsala čtvrtou výhru v řadě, její odchovanec i bývalý hráč Václav Sejk prohodil: „Křídla jsou fantastická, Adam Karabec strašně zvedl kvalitu. A stopeři? Proti takovým jsem snad ještě nehrál.“
Na mysli měl dvě posily, které na Letnou dorazily až v průběhu srpna. Francouz Loic Mbe Soh a Nor Tobias Guddal jsou aktuálně pro kouče Briana Priskeho jasnou první volbou do centra čtyřčlenné defenzivní řady. Společně sice začali prohrami se Slavií a v Hradci Králové, ale od té doby se stejně jako celý tým rozjeli.
„Nemyslím si, že jsou úplně ideální dvojice, za tu považuju praváka s levákem,“ upozorní Roman Polom, bývalý obránce Sparty a expert deníku Sport. „Nicméně si myslím, že je důležité, že Sparta v nich našla nějakou stabilitu. Může se o ně opřít, mají dobrou výkonnost a svým způsobem se k sobě hodí,“ dodá.
Duu pomohl jeden (zdánlivý) detail. Ten Brian Priske se štábem přichystal pro střet s Jabloncem. Stopeři si vyměnili pozice: Mbe Soh nastoupil vpravo, Guddal vlevo.
Maličkost, která rozhoduje
Předtím to bylo obráceně, protože první z nich, ač pravák, dříve při angažmá v Belgii naskakoval vlevo. Guddal v Tromsö hrál střed obranné trojice, proto se zdálo, že mu bude více sedět pravá strana.
„Zdálo se mi, že pro Loica bude lepší, když to bude mít po noze,“ vysvětloval změnu kouč. „Bylo důležité, že je prohodil a našel v tom ideální chemii,“ pochválí Polom. „Pro většinu praváků není problém hrát vlevo, ale ne každý si s tím v pohodě poradí. Ve výstavbě to občas limituje, tady to Priske trefil,“ dodá.
Na první pohled to může být opravdu maličkost, ale při nynějším fotbalovém frmolu rozhodují právě takové nuance. Vždyť i Jindřich Trpišovský pro Slavii dlouho hledal – a stále hledá – levonohého stopera. Samozřejmě, je to ještě výraznější při systému se třemi středními zadáky, ve dvou se nutnost mírně maže, jak ukazuje i nynější Sparta.
Další klíčovou záležitostí je rozdílnost obou hráčů. Jsou jiní, proto k sobě pasují. „Takhle jsem to měl vždycky nejraději,“ prohodí Polom.
Už jejich povaha je viditelná. Guddal je kliďas, proto klidně riskuje při rozehrávce či vyvážení míče. Nic ho nerozhodí. „Je to typický klidný Skandinávec. Trochu jako Asger Sörensen,“ připomene Priske letitou oporu. „Loic má v sobě velkou energii, zkušenosti z různých zemí a na hřišti je extrovertnější. Snažím se ale i z Tobiase dostat více emocí a vášně do soubojů,“ naznačuje, jak s vysokým Norem pracuje.
Bude se složení stoperů měnit?
Herně jsou také vlastně opaky. Guddal, jak už bylo naznačeno, je vlastně útočník nastupující v obraně. Rád tvoří, vyváží míče, občas udělá chybu, norská výchova ho však naučila, že ani po ní nebrzdí. Dál si jede svoje. Mbe Soh má sice i podle pokročilých dat velmi dobrou rozehrávku, jenže v ní více spoléhá na jistotu. Jak se říká, nepouští se – zatím – do nějakých větších věcí.
„Guddal dokáže přečíslit středovou řadu, tím otevře prostor pro středního záložníka. Nebojí se delší přihrávky. V tom má velké přednosti. Nicméně má určitě nedostatek v pohyblivosti a akceleraci – a to je samozřejmé s jeho výškou,“ připomene Polom, že norský hráč měří 202 centimetrů (podle některých zdrojů o jedno číslo méně).
„Sparta hraje často do plných, takže mají za zády prostor. S rychlejšími a šikovnějšími hráči může mít problém. Tam ho právě doplňuje Mbe Soh, který je atletický, pohybově velmi dobrý i hodně agresivní,“ popíše expert.
Je to tak, Francouz sice není tak vysoký, měří 187 centimetrů, na druhou stranu je to tak trochu fotbalový kulturista. Když Sparta postovala na sociálních sítích fotografii, na níž je v triku bez rukávů, bylo z toho haló – stejně jako nyní z výkonů obou mladých mužů. „Přesto si nemyslím, že vydrží celou sezonu. Adam Ševínský i Jarda Zelený do toho ještě promluví,“ podotkne Polom.
Uvidí se. Po reprezentační pauze přijedou Pardubice, které mají v kapse dvě výhry v řadě a vloni na podzim Letnou až zostudily vítězstvím 4:2.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|92%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
93%
Slovan Liberec
|2%
|0%
86%
12%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
66%
28%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
40%
12%
Jablonec
|0%
|0%
45%
40%
15%
Teplice
|0%
|0%
44%
42%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
41%
43%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
38%
43%
20%
Bohemians 1905
|0%
|2%
14%
39%
48%
Baník Ostrava
|0%
|1%
13%
38%
50%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
12%
39%
49%
Pardubice
|0%
|8%
17%
81%
Slovácko
|0%
|23%
94%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|39%
97%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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