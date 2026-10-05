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Stopeři Sparty, kteří čekají na šanci: univerzálové, věčný marod i zástupce kapitána

Jaká je situace sparťanských stoperů, kteří čekají na šanci?
Jaká je situace sparťanských stoperů, kteří čekají na šanci?Zdroj: koláž iSport
Sparťanský obránce Adam Ševínský
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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Fotbalová Sparta při zdravotních trápeních opor stanovila novou stoperskou dvojici - letní posily Tobiase Guddala a Loica Mbe Soha. Nejen na lavičce tak na svou šanci čekají další zadáci. O koho jde a jaká je jejich aktuální pozice v kádru?

Adam Ševínský (22)

  • Zápasy: 7 (4 Chance Liga, 2 Liga mistrů, 1 MOL Cup)

  • Minuty: 524

  • Góly: 0

  • Asistence: 0

Začal jako pevný člen základní sestavy, stal se dokonce jedním ze zástupců kapitána Adama Karabce, pásku si vyzkoušel i v lize. Jenže od příchodu Loica Mbe Soha sedí na lavici, zvládl pouze pohár na Žižkově a pár minut v Hradci Králové. Momentálně je číslem tři až čtyři.

Jaroslav Zelený (34)

  • Zápasy: 9 (7 Chance Liga, 1 Liga mistrů, 1 Evropská liga)

  • Minuty: 461

  • Góly: 0

  • Asistence: 1

Má výhodu univerzálnosti, proto alternuje na krajním bekovi s Matějem Rynešem. Brian Priske ho však nasazuje také ve středu obrany, kde využívá šikovnost jeho levé nohy. Každopádně matador už nepatří mezi členy základní sestavy, je využíván jako spolehlivý článek do rotace.

Jakub Martinec (28)

  • Zápasy: 0

  • Minuty: 0

  • Góly: 0

  • Asistence: 0

Odehrál poslední ligový zápas proti „svému“ Hradci a plánoval, jak se ve druhé sezoně na Letné výrazněji prosadí. Jenže na soustředění v Německu ho zradilo zdraví, v koleni se mu objevil zánět. Původně měl scházet pouze kratší dobu, jenže zatím není připraven zasáhnout do utkání.

Emmanuel Uchenna (22)

  • Zápasy: 0

  • Minuty: 0

  • Góly: 0

  • Asistence: 0

Měl být stoperskou budoucností Sparty, která za něj Baníku zaplatila 50 milionů korun. Jenže naposledy nastoupil v březnu v Alkmaaru a také předtím měl zdravotní problémy. Byl na operaci s kýlou, trápila ho třísla, zastavují ho také svalové problémy. Návrat je v nedohlednu.

Elias Cobbaut (28)

  • Zápasy: 0

  • Minuty: 0

  • Góly: 0

  • Asistence: 0

Do Sparty přišel před dvěma lety – a ano, pořád je v jejím kádru, byť za celou dobu absolvoval jen jedenáct ligových utkání. Naposledy byl na lavici v prosinci minulého roku v Olomouci, na place v srpnu při střetu s Araratem-Armenia v Konferenční lize. Může odejít, zájemci nejsou.

Patrik Vydra (23)

  • Zápasy: 4 (2 Chance Liga, 1 Evropská liga, 1 MOL Cup)

  • Minuty: 132

  • Góly: 1

  • Asistence: 1

Primárně se vrací do středu zálohy, ale také on je využitelný ve středu obrany, kde v minulosti poměrně často naskakoval. Aktuálně bojuje o místo, dlouho se hrabal ze zlomeniny, kterou si odnesl z jarního derby na Slavii. Měl by opět patřit mezi důležité muže, klidně i na více postech.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
92%0%
Sparta Praha
5%0%
Slovan Liberec
2%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Bohemians 1905
0%2%
Baník Ostrava
0%1%
Zbrojovka Brno
0%2%
Pardubice
0%8%
Slovácko
0%23%
Artis Brno
0%26%
Zlín
0%39%
Predikce aktualizována: 5. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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