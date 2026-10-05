Stopeři Sparty, kteří čekají na šanci: univerzálové, věčný marod i zástupce kapitána
Fotbalová Sparta při zdravotních trápeních opor stanovila novou stoperskou dvojici - letní posily Tobiase Guddala a Loica Mbe Soha. Nejen na lavičce tak na svou šanci čekají další zadáci. O koho jde a jaká je jejich aktuální pozice v kádru?
Adam Ševínský (22)
Zápasy: 7 (4 Chance Liga, 2 Liga mistrů, 1 MOL Cup)
Minuty: 524
Góly: 0
Asistence: 0
Začal jako pevný člen základní sestavy, stal se dokonce jedním ze zástupců kapitána Adama Karabce, pásku si vyzkoušel i v lize. Jenže od příchodu Loica Mbe Soha sedí na lavici, zvládl pouze pohár na Žižkově a pár minut v Hradci Králové. Momentálně je číslem tři až čtyři.
Jaroslav Zelený (34)
Zápasy: 9 (7 Chance Liga, 1 Liga mistrů, 1 Evropská liga)
Minuty: 461
Góly: 0
Asistence: 1
Má výhodu univerzálnosti, proto alternuje na krajním bekovi s Matějem Rynešem. Brian Priske ho však nasazuje také ve středu obrany, kde využívá šikovnost jeho levé nohy. Každopádně matador už nepatří mezi členy základní sestavy, je využíván jako spolehlivý článek do rotace.
Jakub Martinec (28)
Zápasy: 0
Minuty: 0
Góly: 0
Asistence: 0
Odehrál poslední ligový zápas proti „svému“ Hradci a plánoval, jak se ve druhé sezoně na Letné výrazněji prosadí. Jenže na soustředění v Německu ho zradilo zdraví, v koleni se mu objevil zánět. Původně měl scházet pouze kratší dobu, jenže zatím není připraven zasáhnout do utkání.
Emmanuel Uchenna (22)
Zápasy: 0
Minuty: 0
Góly: 0
Asistence: 0
Měl být stoperskou budoucností Sparty, která za něj Baníku zaplatila 50 milionů korun. Jenže naposledy nastoupil v březnu v Alkmaaru a také předtím měl zdravotní problémy. Byl na operaci s kýlou, trápila ho třísla, zastavují ho také svalové problémy. Návrat je v nedohlednu.
Elias Cobbaut (28)
Zápasy: 0
Minuty: 0
Góly: 0
Asistence: 0
Do Sparty přišel před dvěma lety – a ano, pořád je v jejím kádru, byť za celou dobu absolvoval jen jedenáct ligových utkání. Naposledy byl na lavici v prosinci minulého roku v Olomouci, na place v srpnu při střetu s Araratem-Armenia v Konferenční lize. Může odejít, zájemci nejsou.
Patrik Vydra (23)
Zápasy: 4 (2 Chance Liga, 1 Evropská liga, 1 MOL Cup)
Minuty: 132
Góly: 1
Asistence: 1
Primárně se vrací do středu zálohy, ale také on je využitelný ve středu obrany, kde v minulosti poměrně často naskakoval. Aktuálně bojuje o místo, dlouho se hrabal ze zlomeniny, kterou si odnesl z jarního derby na Slavii. Měl by opět patřit mezi důležité muže, klidně i na více postech.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|92%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
93%
Slovan Liberec
|2%
|0%
86%
12%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
66%
28%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
40%
12%
Jablonec
|0%
|0%
45%
40%
15%
Teplice
|0%
|0%
44%
42%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
41%
43%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
38%
43%
20%
Bohemians 1905
|0%
|2%
14%
39%
48%
Baník Ostrava
|0%
|1%
13%
38%
50%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
12%
39%
49%
Pardubice
|0%
|8%
17%
81%
Slovácko
|0%
|23%
94%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|39%
97%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu