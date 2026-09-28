Transformace ligy, data popisují větší „fotbalovost“. Kdo je hegemon změny a co čistý čas?
- Čistý hrací čas v české Chance Lize vzrostl oproti minulé sezoně o dva a půl minuty na průměrných 52 minut na zápas.
K plynulejší hře přispěla nová pravidla rozhodčích i taktická proměna týmů v čele se Sigmou Olomouc a Teplicemi, které výrazně omezily nákopy.
Česká soutěž se sice v herních metrikách zlepšuje, v porovnání s top jedenácti evropskými ligami však nadále zůstává na posledním místě.
Pokud máte na první dobrou pocit, že na fotbalových stadionech dostáváte v sezoně 2026/27 více fotbalové podívané a navíc s vyšší kvalitou, nepletete se. Jak popisují data společnosti Opta, Chance Liga oproti minulé sezoně výrazně poskočila – jak v různých herních metrikách, tak v samotném čistém čase – hraje se dokonce o 2 a půl minuty více. Jde o souběh několika faktorů: nová pravidla rozhodčích, ale i týmy, které se rozhodly změnit svůj herní styl.
Je to více než rok, kdy se Jindřich Trpišovský rozohnil ohledně nově zavedeného pravidla o podavačích míčů. Ty nahradily kužely, ke kterým si hráči pro balony za autovou čáru musí chodit sami. To prostoje i z hlediska tvrdých dat prodloužilo, což otevřelo věčnou českou debatu – čistý čas.
„Hodně nám spadl,“ bědoval kouč. „Je velký hlad na všech stadionech po fotbalech a byla by škoda se vracet pět let zpátky,“ narážel na fakt, že zatímco soutěž začala trhat návštěvnické rekordy, diváci paradoxně viděli méně fotbalu. O celé tři minuty oproti předešlé sezoně!
„Je tu hodně soubojů, hodně bojovnosti. Jako kouč Sparty se snažím o kombinační plynulou hru, ale neovlivním hru soupeře,“ narážel Brian Priske na naturel ligy, která k častému přerušování hry přímo vybízí. Je tak jasné, že autová vhazování nebyla prapůvodem problému, který se promítl i do faktu, že česká liga byla s čistým časem nejhorší soutěží v rámci top 10 lig. A nyní? Nenechme se uchlácholit, stále je. Ale jde dobrou cestou, trend je pozitivní.
Jak poukazují data Opty: pokud jsme před rokem zaznamenali dramatický pád, nyní zaznamenáváme dramatické zlepšení. Ze 49,5 minuty minulé