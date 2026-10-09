Kušej o jízdě Liberce, Slavii i Bořilovi: Dostával za mě bídu. Proč musel opustit Eden?
Útočník Vasil Kušej se po odchodu ze Slavie chytil v Liberci a pomohl týmu na druhé místo tabulky, nominace do reprezentace ho však zatím minula.
V rozhovoru odmítl pověst problémového hráče v kabině a popsal zákulisí odchodu z Edenu, kde po zranění i nečekaných odsunutích na tribunu ztratil pozici.
Ve Slovanu si pochvaluje důvěru trenérského štábu i majitele Kanii a věří v uplatnění opce i budoucí posun do zahraničí.
Je to jeden z nejvýraznějších ligových hráčů posledních let. Když se nadechl do formy, byl Vasil Kušej nezastavitelný, v říjnu 2025 mu zářila u jména bilance 13+3 ve 24 zápasech. Ale pak? Ofenzivní šikula bez většího vysvětlení bodově ztichl, pak vypadl ze sestavy a po sezoně zamířil do Liberce, kde úspěšně formu restartoval. „Nikdy nebyl problém v kabině, ale lidi si přesto myslí, že jsem špatný člověk,“ popisuje v obsáhlé zpovědi pro Ligu naruby.
Ve Slovanu našel 166 centimetrů vysoký ofenzivní hráč opět rytmus a chuť k fotbalu. Stal se klíčovým hráčem (po devíti kolech) druhého nejlepšího týmu, zatím má bilanci dvou gólů a jedné asistence v sedmi zápasech. To je zatím pro národní tým, který je Kušejovým velkým cílem, málo. Proto místo přípravy na Španělsko strávil středeční poledne na stadionu U Nisy, kde mužstvo pod vedením slovenského kouče Branislava Fodreka nadále poctivě makalo.
Trochu jsme čekali, že tento rozhovor proběhne na Strahově v rámci reprezentačního srazu. Vy ne?
„Trenér ukázal na jiné hráče a já to plně respektuju. Pro mě to je spíš větší motivace do další práce. V listopadu je další sraz, takže je to pro mě nějakým způsobem popíchnutí, že to třeba je ještě málo, že musím víc makat a ukázat víc na hřišti a to místo si tam zasloužit.“
Ale nějakým způsobem ta myšlenka o reprezentaci asi proběhla, ne?
„Samozřejmě jsem v to doufal. Věřil jsem, že to mohl být další krok i odměna za práci v Liberci, za to, jak celý tým hraje. Ale byl jsem realista a říkal jsem doma i klukům, že nepojedu. Tím, že mi nikdo nevolal, jsem to moc nevnímal.“
Ale jste druzí v tabulce. Myslíte, že když takto budete pokračovat, mohli by i z Liberce mířit do národního týmu další hráči?
„Mohlo by to být téma, protože hrajeme dobře, sbíráme body a jsme mladý pokorný tým, který šlape na ty velké. Myslím, že jsme tu všichni pracovití, a když budeme takhle pokračovat, pozvánky by mohly chodit víc a víc. Ve finále je to stejně na trenérech, jestli si třeba nevyhodnotí, že budou brát raději z velkých klubů či ze zahraničí. Primárně musíme šlapat dál.“
Co vás tady odemklo? Herně zase působíte jako ten „starý“ Kušej.
„Osobně bych ještě podotknul, že se úplně necítím v takové formě, jako jsem měl třeba dřív v Mladé Boleslavi. Je tam ještě velký kus práce a pár kroků, které mi chybí. Primárně se snažím pomoct týmu a tým pomáhá mně, pak jdou výkony konzistentně nahoru. Je tu také velká důvěra od trenérů a i ze spoluhráčů cítím, že mi věří, že můžu být tahoun. To mi vyhovuje, mám na sebe vždy nejvyšší nároky. Takže bych vyzdvihl tu důvěru od trenéra a volnost, kterou mi dává. Na spoustě aspektů s ním ještě pracujeme, třeba kde se mám v určitých situacích pohybovat, jak být líp a často třeba i výš postavený, abych byl ještě bodovější.
Červená v Teplicích? Tým mě podržel
Je ta volnost, o které mluvíte, nějak definovaná? Říká vám kouč Fodrek, že od vás něco čeká do ofenzivy a uleví vám dozadu?
„Tak to úplně není. Musím pomáhat týmu a ta defenziva a presink jsou v tomto ohledu důležité aspekty. Z toho pak vyplývají situace, kdy mám větší volnost do ofenzivy. Máme na ofenzivu podobný pohled, ale není to tak, že by kouč řekl: Ty máš volnost, nemusíš bránit, vytvoř něco dopředu. Ale v něčem je to uzpůsobeno – dopředu mám větší svobodu než třeba Fallou Faye, který má více taktické úkoly. Zároveň mě trenér rád drží na určitých pozicích, abychom udrželi strukturu, zatímco já bych třeba ještě víc rotoval a víc někde běhal jako blázen, jako to bylo ve Slavii.“
Mluvíte o tom, jak je pro vás důležitá důvěra trenérů. Projevila se tím, jak i po červené kartě v Teplicích z první minuty, na vás ihned po trestu ukázali jako hráče do základní sestavy?
„Abych se k tomu vrátil, nebylo to vůbec příjemné. Někteří lidé řešili i mou reakci, jakože jsem vlastně hned věděl, že je to červená karta, ale já jsem se zasmál proto, že jsem myslel, že to červená karta nebude. Věděl jsem, že to VAR odvolá, ale pak jsem zjistil, že jakmile sudí kartu vytáhl, tak už to nepůjde změnit, protože faul to byl, ale nebyla to zjevná chyba. Vůbec mi to nedocvaklo. Hráče jsem tolik netrefil, neohnul mu kotník, nic. Takhle jsem se byl vlastně hájit i na komisi, protože vím, že mi hrozil i čtyřzápasový či pětizápasový trest...“
A co se tedy dělo potom?
„Ten tým jsem v tom takhle nechal, což nebylo příjemné. Tým mě podržel, já jsem se jim v kabině hned po zápase omluvil. Od dalšího momentu jsem hned makal každý den na tréninku, abych dokázal, že mi to není jedno. Je to fotbal, mohlo se to stát komukoliv. Trenéři mi pak dali opět důvěru a to mě nakoplo. Snažím se ji splácet a doufám, že to dělám dobře.“
Po devíti kolech jste druzí v tabulce. Kdy přišel třeba během přípravy ten moment, kdy jste si řekl: „Wow, my budeme dobří?“
„Neříkal jsem si to v přípravě, ale už když jsem sem přicházel. Přišel jsem být úspěšný a od začátku chceme takovou náladu nastavit i v týmu. Zároveň jsme věděli, že máme těžký los, tudíž vítězství v Plzni v prvním kole byl takový odrazový můstek. Kluci pochopili, že když budou makat, tak to půjde. Zároveň si vezměte, že i když jsme získali body v utkáních, kde jsme nehráli moc dobře, ztratili jsme také pár bodů, které jsme třeba ztratit nemuseli. Teď třeba poslední zápas na Artisu, všichni jsme byli zklamaní a naštvaní. Nikdo by nedávno ale ještě nečekal, že budou hráči Liberce naštvaní potom, co jedou z Brna s bodem. Je vidět, že jako tým jsme správně nastavení.“
Teď mluvíte jako „vítěz“, to se bude líbit panu majiteli...
(směje se) „Kvůli tomu mě sem bral.“
Jaké to vlastně je být v klubu vlastněným tak výraznou osobností jako je Ondřej Kania? Jste v kontaktu? Údajně vás sem hodně chtěl...„Je to tak. Už když se řešil přestup, dostalo se ke mně, že pokud bych nepřišel já, tak celý ten velký obchod se Slavií nedopadne. S panem majitelem se tady potkáme občas po zápasech, něco si napíšeme na instagramu. Nejvíc s ním asi komunikuje Béřa (Jan Bořil), trochu se popichují. Dostává z něj, jak bych to řekl, takovou přirozenou motivaci (směje se). Různé sázky a tak dále. V tomhle je pan majitel dobrý, je otevřený těmto věcem a hlavně je na naší straně, kope za nás. Taky je mladý, takže chápe naše myšlení. Pro klub dělá maximum a snad ho posune na další úroveň.
Po derby s Jabloncem jste mluvil o tučných prémiích od něj. Padly?
(směje se) Jojo. Bude se fakturovat.“
Fodrek nastavil zahraniční styl
Další důležitá postava současného Liberce je kouč Branislav Fodrek. Pro nás novináře je na tiskových konferencích trochu zavřená kniha. Popište nám, jaký je v kabině, na tréninku?
„Tak já doufám, že se na mě nenaštve, ale on je trošku takový bručoun. (směje se)
Bručoun?
„Člověk vlastně neví, jestli má dobrou náladu, nebo špatnou. Ze všeho nejvíc se nám snaží dávat do hlavy, že zápas můžeme zvládnout. Že můžeme hrát 70 minut špatně, ale pak přijde jedna šance, kterou proměníme a vyhrajeme. A takhle to hrajeme od začátku. Máme trochu pomalejší rozjezdy, třeba se nám tolik nedaří, ale pak to zvládneme. Na tom má podle mě velkou zásluhu právě ten trenérský štáb. Ve finále je pan Fodrek skvělý člověk, rozumí fotbalu. Dokáže být přímý, dokáže být i dost nas*aný a dát to najevo, ale je to v konečném součtu velmi lidský trenér. Není bezcitný. Chápe, že někdy můžete mít špatný den, špatné utkání, špatně se vyspíte... „
Mluvíte o hodně psychologických věcech. Co ty vyloženě fotbalové?
„Když jsem přišel, hned jsem viděl, že o kvalitě tréninků není pochyb. Byl jsem fakt nadšený a upřímně i překvapený, jaká například přihrávková cvičení se tu dělají a jaká je tu celkově kvalita. Že tu nejsou žádní nazdárkové, nikomu to neodskakuje. Celkově bylo taktické nastavení týmu dobré a trenér do toho přinesl hlavně tu přidanou hodnotu sebevědomí. Šlo o poslední článek k tomu, aby to fungovalo. Co se týče taktiky, tak samozřejmě musím zmínit, jak nám šlape pod trenéry defenziva, to je alfa a omega úspěchu. Vepředu pak máme kvalitu, abychom rozhodli zápas klidně jen z jedné situace.“
Je s trenérem sranda?
(směje se) „Nevím, co mám říct. Jasně, na tréninku si dělá srandu, je to pohodový chlapík, ale není to tak, že by se týmu úplně otevřel. Myslím si, že nechce ukazovat svoje karty. Je uzavřenější, má určitou svou kamufláž a my to respektujeme.“
Je to trochu zahraniční styl? Vždy se říká, že máme specifickou českou kabinu, do které nějakým způsobem zapadá i trenér. Přitom v jiných ligách jsou často kouči takto odměření...
„Vlastně ano. Od té doby, co trenéři přišli, se tady začalo mluvit jen anglicky, pak tedy i slovensky. Samozřejmě jsme to trochu poupravili, aby to bylo půl na půl. Přeci jen jsme v Česku a zahraniční hráči by se měli spíš učit naši řeč, má to být fér. Ale ten zahraniční styl je v tom viděl, myslím si, že trenéři to tu mají zkrátka nastavené tak, aby hráče vychovávali pro zahraniční trh, pro velké týmy.“
Zažil jste v minulé sezoně bitvy s Libercem v dresu Slavie a vždy to bylo hodně divoké. Jak to na vás působilo a jak vás Jindřich Trpišovský připravoval právě na Liberec?
„Pamatuji si, jak jsme tady hráli 1:1 třeba. Extrémně těžký zápas, Liberec byl lepší. Byl to vždy nechutný soupeř. Silový, rychlostně i běžecky vybavený. Co se týče běhání, byl to pro nás jeden z nejtěžších zápasů. K tomu udělal trenér Kováč vždy něco překvapivého, třeba co se týče rozestavení, ale Slavia hraje jeden na jednoho, takže si s tím poradí. Co se týče té běžecké náročnosti, najeli jsme teď na stejnou vlnu, ale ještě víc jsme se k tomu zaměřili na defenzivu, která je pevnější než v minulé sezoně. Tam měl Liberec velmi zajímavé hráče dopředu, ale teď je to vyváženější.“
Co parta? Vyhovuje vám, že je tu slávistická kolonie? Jan Bořil, Lukáš Masopust, Alexandr Bužek...
„Jo, občas se to tak popichuje, Masíčko (Lukáš Masopust) si z toho dělá srandu. Je to benefit, navíc jsou tu hráči, se kterými jsem hrál už v Mladé Boleslavi jako Vojtěch Stránský či Lukáš Mašek. Adaptace je rychlejší. Masíčko je s výroky v kabině takový opatrnější, zatímco my s Béřou jsme náročnější. Hodně ostatní hecujeme. Maso je srandista, ale my se s vážností do ostatních snažíme dostat, že můžeme být třeba druzí.“
Seriózně, proč byste nemohli?
„Já tomu věřím.“
Bořil si některé věci nezasloužil...
Zmínil jste Jana Bořila, momentálně bohužel zraněného. Na derby s Jabloncem seděl vedle Michaela Rabušice či Thea Gebre Selassieho, různě i koučoval z tribuny. Berete to tak, že přišel jako hráč, který bude mít přesah nejen na hřišti, ale právě třeba i do kabiny a jejímu propojení s vyššími patry v klubu?
„Béřa takhle jezdí na každý zápas, i když nehraje. S týmem žije a i kvůli tomu sem přišel, aby ho stmelil. Je to prostě lídr. Upřímně jsme si ale mysleli, že bude mít i trošku větší přesah směrem k trenérům, že jim bude pomáhat. Koneckonců, takovou pozici měl ve Slavii. Ale trenéři jsou v tomto uzavření, jedou si svoji písničku. To není v Česku moc zvykem, že by se neptali hráčů nebo se s nimi nějakým způsobem neradili. Béřa k tomu má tendence, poradit třeba se střídáním, na to je zvyklý. Ale přesah má samozřejmě velký, i mimo kabinu či směrem k vedení klubu. Ale především – chce furt hrát. Není to tak, že by teď byl spokojený, chce být na hřišti. Toho si cením. Už s námi trénuje, tak snad bude zase brzy zpátky.“
Jak jste prožíval jeho nešťastný konec ve Slavii?
„Jsme velcí kamarádi, řešíme spolu úplně všechno, takže jsme samozřejmě řešili i tohle. U některých rozhovorů jsem byl také. Jemu to samozřejmě není jedno, mrzí ho, jak to celé dopadlo. Nemělo to vyznít tak, že