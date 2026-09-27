Pardubice a skupina o titul? Přes ambice zpátky na zem: ztráta lídra i last minute posily
V jarní části sezony fotbalové Chance Ligy se vyšvihly na třetí místo, očekávání pro nový ročník tudíž vylétla až k myšlenkám na titulovou skupinu. Jenže je to jinak, Pardubice začaly ligovou pouť ve stylu minulých, kdy se pravidelně pouze zachraňovaly. Přišly o kapitána, měnily gólmany, povzbuzením však mohou být poslední dvě kola a výhry nad Baníkem a Bohemians, tedy přímými konkurenty v boji o únik ze sestupového pásma. Co na východě v prvních devíti kolech řešili?
Jak nahradit kapitána?
Byla to pro něj rána. „Těšil jsem se na životní sezonu,“ přiznal v rozhovoru pro Ligu naruby, který vyjde v příštím týdnu. Nebylo divu, Vojtěch Patrák nastřílel v minulém ročníku třináct branek, napevno se stal kapitánem Pardubic, podepsal více než fajnovou smlouvu a měl v plánu pomoci mužstvu do širší špice tabulky.
Jenže v půlce srpna přišel zápas s Mladou Boleslaví. V něm nejprve skóroval, trefil se poprvé od startu soutěže. „A řekl jsem si: Teď už to pojede,“ popisoval. Za pár minut však byl konec. Patrákovi ujela noha a ihned tušil, že půjde o problém. Nakonec se potvrdil ten prokletý fotbalový - praskl mu vaz v koleni a bude rád, když naskočí na konci jara.
Kdo ho zastoupí? To je zatím složité. Václav Drchal se trefil dvakrát, Abdullahi Tanko jednou, další útočníci (Victor Samuel, Kahuan Vinicius, Daniel Smékal) jsou na nule. I proto se tým souží.
Vyměnit trenéra?
Herně sice nebyl vstup do soutěže marný, ale výsledkově totálně. Po šesti kolech byli Pardubičtí předposlední, sebrali jediný bod za domácí remízu s Mladou Boleslaví. Jasně, los neměli jednoduchý, představili se například v Hradci Králové, na Slavii i v Olomouci. Jenže domácí pády s Jabloncem a poté s Artisem byly vážně bolestivé.
Po prohře s bývalou Líšní se - logicky - řešilo, jak pevná je pozice trenéra Jana Trousila. „Tlak vnímám, všichni vidíme, že je to na ho…,“ řekl trenér, jak je u něj obvyklé, bez obalu. Navíc byl v tu chvíli po vyhazovu z Plzně volný Martin Hyský, jenž byl v minulosti s Pardubicemi spojován a má dobré vztahy se sportovním ředitelem Jiřím Bílkem.
Akce se však nekonala, vedení klubu o změně ani neuvažovalo. Trousil si v minulé sezoně totiž vydobyl velmi pevné postavení.
Musely přijít last minute posily?
Odpověď je jednoduchá: Bezpochyby. Až po startu ročníku dorazil brankář Vladimír Neuman, s výkony Jáchyma Šeráka a Aleše Mandouse nevládla spokojenost. Luka Charatišvili, na jaře jasná jednička, se zranil na delší čas.
Neuman zapadl, postupně roste, ale hlavní dávka kvality přišla až se dvěma stopery mířícími přímo do základní sestavy. Denise Halinského chtěla ze Slavie - vlastně bez nadsázky - více než polovina ligy. Dávid Krčík byl zase v Plzni označen za symbol neúspěšné éry Martina Hyského. Ti dva se vyplatí, s nimi mužstvo boduje.
Nová krev byla potřeba i proto, že v posledních obdobích se ne vše zdařilo. Letní navrátilec Marek Icha se zatím trápí, stejně jako útočník Kahuan Vinicius, Václav Drchal jede v módu střídavě oblačno. V čase dřívějším se rozhodně nepovedly příchody Filipa Vechety, Bohdana Sliubyka či Samuela Kopáska.
Jak snášet očekávání?
Je to nějakých třináct měsíců, kdy do klubu vstoupil Karel Pražák, majitel hokejové Sparty. Miliardář pomohl uklidit, skupina vlastníků (jim všechna čest za roky, kdy vládla) už neměla takovou sílu, jak by bylo v nové ligové éře třeba, což upřímně a vlastně sympaticky přiznal Vít Zavřel, dříve také sportovní manažer, dnes generální.
Jiné možnosti se projevily při posilování, před časem by se vážně jména jako Denis Halinský, Filip Vecheta, Dávid Krčík, Giannis-Fivos Botos či Abdullahi Tanko do Pardubic nehrnula. Navíc se vrátili Michal Hlavatý s Markem Ichou. A přišly také výsledky, Pardubičtí skončili v minulé sezoně na osmé příčce, i když byli po devíti kolech poslední.
Tím ale přichází tlak. „Je to úplně jiné. Jako tým máme všechno, a tomu odpovídají očekávání,“ netají toho času nehrající kapitán Vojtěch Patrák. I s tím se Pardubice teprve učí žít.
Rozjíždí se stroj?
Šest kol, jeden bod, pak tři další za sedm punktů. Pardubice se zvedly, což je zřejmé, remizovaly na Slovácku, vyhrály na Baníku, pak doma překonaly v těžkém boji Bohemians. Zdá se že unikají z míst, na něž se s nimi rozhodně nepočítalo.
Jde však o to, zda to není právě jen zdání. „Bohemka sice neměla obrovské šance, ale dostávala nás do úzkých, dělala nám problémy. Ale zvládli jsme to, jsme na tom teď určitě lépe v hlavách,“ ocenil trenér Jan Trousil.
Předpoklady pro růst jsou zejména díky tomu, že se mužstvo podařilo ustálit. Defenziva bude stát na dvojici Dávid Krčík, Denis Halinský, ve středu pole pořád dodává klid i pracovitost nynější kapitán Michal Hlavatý, do formy by se měl dostat robokop Samuel Šimek. Strany se jmény Emmanuel Godwin, Ryan Mahuta a Tobias Boledovič mají rovněž sílu.
Další duel hrají Pardubice na Spartě, kam přijedou s pěknou vzpomínkou na minulý rok a výhru 4:2.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|92%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
93%
Slovan Liberec
|2%
|0%
86%
12%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
66%
28%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
40%
12%
Jablonec
|0%
|0%
45%
40%
15%
Teplice
|0%
|0%
44%
42%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
41%
43%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
38%
43%
20%
Bohemians 1905
|0%
|2%
14%
39%
48%
Baník Ostrava
|0%
|1%
13%
38%
50%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
12%
39%
49%
Pardubice
|0%
|8%
17%
81%
Slovácko
|0%
|23%
94%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|39%
97%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu