Snový start Boleslavi: I v české lize se dá hrát fotbalově, udrží ofenzivní opory fazónu?
Takhle vysoko v tabulce by je před sezonou nikdo neviděl, ale podceňovaný soubor Aleše Majera se drží na špici. Do reprezentace se vystřílel nejlepší kanonýr ligy Martin Šubert, který společně s Jiřím Klímou a Johnem Solomonem tvoří nejnebezpečnější útok v lize. Může se sestava přehlížených talentů udržet v boji o titul? Data Boleslavi příliš nevěří. A zvládne si klub poradit, pokud by se kouč Majer stěhoval do ambicióznějšího celku?
Udrží útok snovou formu?
Ofenziva nebyla problém ani ve vachrlatých začátcích Aleše Majera na lavičce Boleslavi. V novém ročníku se však posunula ještě o level výš. Vedle Slavie si jako jediná drží průměr přes dva góly na zápas a útok Solomon John (3+3), Jiří Klíma (4+1), Martin Šubert (6+1) šlape dokonale. Tým lehce ustoupil od dlouhých pasáží s míčem a postupné kombinace. Snaží se soupeře vylákat a pak udeřit v rychlém přechodu díky bleskovým sprinterům na křídlech. Zatím se soupeřům příliš nedaří najít recept, jak na tento styl vyzrát. Kromě famózního Šuberta navíc nikdo z modrobílých nepálí vyloženě nad plán a celé mužstvo si vytváří hodně šancí. Ofenziva by měla šlapat i dál.
Je šance na boj o titul?
Stará známá fotbalová poučka hovoří jasně: Útok vyhrává zápasy, obrana tituly. A v tomto ohledu má Boleslav hodně co zlepšovat. Určitě je dozadu solidnější než minulý podzim (o moc horší už to být nemohlo), ale konkurovat Liberci, či dokonce Slavii, dlouhodobě nemůže. Devět obdržených branek je pátý nejlepší výkon ze všech ligových týmů, ovšem pro Středočechy hraje i velká porce štěstí. Například v posledních dvou domácích utkáních proti Baníku (4:0) a Zbrojovce (2:0) podle pokročilých dat společnosti Wyscout dovolili soupeřům šance v celkové hodnotě 6,3 očekávaných gólů. Čtyřikrát pomohla tyč, několikrát brankář Floder, jindy neschopnost útoku soupeře. Obrana v čele s Martinem Králikem a Ondřejem Karafiátem šla nahoru, ale mezi elitu nepatří.
Dá se v Česku uspět fotbalovým stylem?
Porodní bolesti boleslavské vedení ustálo, věřilo na Chance ligu netypicky odvážnému kombinačnímu stylu a nyní si může gratulovat. Aleš Majer jasně dokazuje, že „specifická“ a „soubojová“ česká soutěž se dá hrát fotbalově, po zemi, a to i s přinejlepším průměrným hráčským materiálem. Prakticky každý soupeř po vzájemném duelu zmíní, jak je to proti Boleslavi těžké, a že její herní schéma svým způsobem obdivuje. Vedle velmi pozitivních výsledků v tabulce jsou úspěchy vidět i na posunu hráčů. Tahouni minulé sezony Roman Macek a Matyáš Vojta se přesunuli do Sparty, z hostování v Lokotrans aréně výrazně těží také Michal Ševčík a Christophe Kabongo. Další budou následovat.
Jsou hráči opravdu vynikající?
Pokud byste chtěli někoho z boleslavských označit za velkou tvář ligy, nebo dokonce hvězdu, budete asi přemýšlet dlouho. „Pořád se tady omílá, že nemáme kádr nebo vaříme z vody. Byl bych rád, abyste napsali, že máme vynikající hráče. Potvrzují to už někdy od února,“ řekl po posledním kole kouč Aleš Majer. Sympaticky ocenil svůj tým, ale je třeba doplnit, že to je on a jeho realizační tým, kdo dal neznámým fotbalistům šanci a na rozdíl od ostatních v nich kvalitu viděl. Mezi nejvytěžovanějšími hráči najdeme řadu jmen, která před příchodem do Boleslavi neměla v ligových týmech místo, minimálně ne v základní sestavě. Mezi ně patří Floder, Hybš, Matoušek, Donát, Kozel, Šubert a Klíma. Zmínit se dají také mladíci Zíka, Kolářík a Buryán.
Co se stane, až Majer odejde?
Zdá se, že už je to jen otázka času. Trenér předvádí v Boleslavi skvělou práci, daří se mu výsledkově, posouvá hráče a přitom mu vedení nepřivádí vyloženě posily. Jeho jméno se tak spojuje s posunem do movitějšího klubu s vyššími ambicemi a rozpočtem. Pokud se třeba Sparta či Baník budou koukat po novém trenérovi, jméno Majer určitě bude na seznamu kandidátů. Že přijde někdo větší s neodolatelnou nabídkou, se může stát už v průběhu aktuálního ročníku. Co potom bude dělat středočeský celek? Těžko říct, zda je na změnu připravený. Vytáhnout další neokoukané jméno, dát mu čas a čekat, že bude za minimální peníze předvádět takové výkony, bude hodně náročné.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|92%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
93%
Slovan Liberec
|2%
|0%
86%
12%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
66%
28%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
40%
12%
Jablonec
|0%
|0%
45%
40%
15%
Teplice
|0%
|0%
44%
42%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
41%
43%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
38%
43%
20%
Bohemians 1905
|0%
|2%
14%
39%
48%
Baník Ostrava
|0%
|1%
13%
38%
50%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
12%
39%
49%
Pardubice
|0%
|8%
17%
81%
Slovácko
|0%
|23%
94%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|39%
97%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu