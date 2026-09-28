Klokani se dostali z nejhoršího, Almási chytil slinu. Pravá zkouška ale teprve přijde
V minulé sezoně nakonec proklouzli do středu tabulky a skončili sedmí. Přesto Bohemians věděli, že mají před sebou náročné léto. Museli reagovat na ztrátu kapitána Lukáše Hůlky i další (ne)čekané odchody. Trenér Jaroslav Veselý neustále žádal posily, ale nakonec se zdá, že Vršovičtí se dostali z nejhoršího. Jaká je v Ďolíčku situace po devíti kolech?
Našli střelce?
Ofenzivním hráčům Bohemians se v minulé sezoně nedařilo. Pálili šance, nedávali góly. A tak dorazil Ladislav Almási z Baníku. Na první pohled riskantní transfer, protože 27letý útočník nehrál pravidelně. „Může nám splatit důvěru, když se ho naučíme využívat,“ tvrdil kouč Veselý.
Dosud naskočil do osmi ligových zápasů a vstřelil tři góly. Mimochodem, už to je víc, než měli Václav Drchal a Júsuf Hilál za celý poslední ročník. Almási přidal čtvrtou trefu v MOL Cupu proti Zápům, hned třikrát se trefil hlavou.
„Hlavně bych ocenil Lacovu práci. Váže na sebe protihráče, zdvojují ho a záložníci mají díky němu prostor,“ vyprávěl Veselý. „Je neuvěřitelné, co naběhá. I bez míče,“ pochvaloval si kouč, který – zdá se – restartoval kariéru dalšího hráče.
Ve stejný výsledek doufá u dalšího nového útočníka Mohameda Jásira z olomoucké Sigmy.
Nahradili Hůlku?
Vědělo se půl roku dopředu, že Lukáš Hůlka se stane od prvního července hráčem Liberce. Tehdejší kapitán a klíčový hráč týmu dokonce žádal vedení Bohemians, aby ho pustilo za novou výzvou už v zimě. Nestalo se, protože trenér Veselý neměl k dispozici na pozici stopera okamžitou náhradu.
V létě pak přivítal v kádru jediného středního obránce, a to Davida Heidenreicha, jenž před tím prakticky tři roky nehrál. Léčil vážně poraněné koleno. „Je to future transfer. Časem může Lukáše nahradit, ale musíme být trpěliví,“ líčil Veselý před startem sezony.
Nakonec to jde asi líp, než se čekalo. Heidenreich zasáhl do šesti zápasů, vedle Davida Lischky působí v obranné trojce jistě. Připsal si i asistenci. Jen záleží na zdraví. Dalších variant moc není, vzadu zaskakuje i Milan Havel. Klokani určitě mohli zareagovat na Hůlkův konec větším zásahem.
Vyřešili personální krizi?
Trenéři vzali na soustředění do Polska dvaadvacet hráčů a tři gólmany. Věřili, že se k nim co nejdřív přidají další tváře. Jenže jednání o příchodu posil se protahovala, připojil se k týmu akorát ofenzivní záložník Václav Pilař, který skončil v Hradci Králové.
Situace byla kritická ještě po prvním kole v Teplicích. „Jsme s kádrem na hraně,“ stěžoval si Veselý. „Kdo vidí soupisku, ví, že prostor pro manévrování je malý,“ zdůraznil.
Bohemians nakonec zabrali. Vedle Pilaře, Almásiho a Heidenreicha se stali obřími posilami Dominik Javorček, host ze Slavie, a navrátilec Roman Květ. Do něj majitelé investovali nemalé peníze, zatím se to vyplácí. Mezi střídajícími jsou nováčci Samuel Obinaya a Ladislav Krobot.
Ano, Klokani se protentokrát dostali z nejhoršího. V zimě ale musejí pokračovat, a je potřeba říct, že na trhu rozhodně nejsou v nejsilnější pozici.
Protočí se gólmani?
Stal se jedním z důvodů, proč Bohemians padli v minulém kole v Pardubicích. Tomáš Frühwald udělal hrubou chybu před rozhodujícím momentem utkání. Na hraně malého vápna neudržel vysoký centr. „Byl to zabalený dárek,“ komentoval Veselý Drchalovu snadnou trefu.
Slovenský gólman, který přišel do Vršovic už před dvěma lety z Ružomberoku, se dostal pod tlak. Nešlo o totiž o první zaváhání, jistě si nepočínal ani v Teplicích. Za stavu 0:0 odrazil střelu Lukáše Marečka přímo k Matěji Pulkrabovi. I přes tři čistá konta má ve statistikách zápornou hodnotu zabráněných gólů (-1,95), což je čtvrtý nejhorší výsledek mezi ostatními ligovými brankáři.
V minulosti už přišel o pozici jedničky, bude se to opakovat? Michal Reichl, čtyřiatřicetiletý parťák, je zřejmě připravený.
Mají na víc?
Když trenér Veselý hodnotil vstup do sezony, použil slovo „střízlivý“. Ano, to sedí parádně. Bohemians porazili jen Zlín a Slovácko, v současné době dva nejhorší celky nejvyšší české soutěže. Domácí remízy s Hradcem a Jabloncem jsou fajn, zisk na Slavii pochopitelně nadplán.
Mužstvo nezklamalo, jenže rozhodně ani nenadchlo. „Herní výkony jdou v posledních zápasech nahoru, je na čem stavět,“ prohodil Veselý. Nejvíc ho mrzela poslední prohra v Pardubicích. „Kdybychom bodovali, řeknu, že je to slušný start,“ dodal.
Klokany čeká důležitý program hned po reprezentační pauze. Utkání v Ďolíčku proti Baníku a Mladé Boleslavi nastíní, do jakého patra tabulky skutečně patří. Zatím se zdá, že kvalitou kádru se řadí do skupiny o záchranu, ale zároveň úplně v pohodě mimo barážové pozice.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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