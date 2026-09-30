Baník straší minulá sezona. Páska pro Kohúta? Rozcházení s Frydrychem i linka na Tvrdíka
Trenér Roman Skuhravý o tom často mluví. Na hráčích Baníku je prý stále znát stigma minulé sezony, ve které skončili po třiceti kolech na posledním místě tabulky a ve finále zachraňovali prvoligovou příslušnost až v baráži s Táborskem. Asi má pravdu, protože ani tak výrazný kouč zatím Ostravu neprobudil. Výkonnostně ani výsledkově. A to je průšvih, protože nic zatím nenasvědčuje tomu, že by Slezané měli zažít úspěšnější ročník. Co se na Bazalech může řešit?
Zlepší se skóre na obou stranách?
Baník má (spolu s Artisem a Slováckem) nejhorší ofenzivu soutěže, dosud nastřílel jen sedm branek – a podělilo se o ně sedm různých střelců. Podle metriky xG měl sice skórovat už patnáctkrát, nicméně klid v koncovce chybí. Vít Škrkoň se do šancí dostává, ale zatím – až na sedmigólovou pohárovou show na půdě divizní Sparty Brno – neproměňuje. Václav Jurečka se trápí ještě víc, to samé platí pro Filipa Kubalu i Dantayeho Gilberta. Pomoct by mohl uzdravený Michal Kohút.
Ještě větším průšvihem pro Ostravu je nicméně obranná fáze. Slezané inkasovali sedmnáctkrát, podle metriky xG měli dokonce dostat devatenáct branek, což je nejhorší číslo v Chance Lize. Pro srovnání: v minulé sezoně, která málem skončila katastrofálním sestupem, inkasoval FCB za úvodních devět kol devětkrát. Tým trenéra Romana Skuhravého teď čeká brutální los, pokud se budou nůžky mezi negativním skóre čím dál víc rozevírat, čekají Ostravu další záchranářské trable.
Dostane pásku Kohút?
O (ne)kapitánství v Baníku, původním výběru kouče Romana Skuhravého a následném odebrání pásky brankáři Martinu Jedličkovi se toho napsalo a namluvilo spoustu. Trenér veřejně vyzval hráče, aby si o céčko někdo řekl svým lídrovstvím. Hned v dalším zápase ukázal Michal Kohút, že by to mohl být klidně on. Možná už by kapitánem byl dřív, nemít tolik zdravotních problémů. Teď je však šestadvacetiletý záložník konečně fit a hned v poháru s Kladnem si řekl o pozornost.
Kohút nastoupil na závěrečných patnáct minut prodloužení za stavu 1:1 a předvedl, že má schopnosti vyvést tým z nepohody, což je (a obzvlášť v současném ostravském rozpoložení) obecně extrémně ceněná vlastnost. Levonohý univerzál s dobrou střelou nehledá alibistická řešení, cpe se do koncovky, umí do vápna poslat ostrý centr či kolmici jako Václavu Jurečkovi právě v Kladně. Na Bazalech působí odchovanec Slovácka téměř dva roky, má zkušenosti. Šlo by o logickou volbu.
Zahraje si na podzim Elbel?
Jakub Elbel, posila sportovního ředitele Michala Korduly, odehrál poslední soutěžní devadesátiminutovku v březnu za Olomouc. Nepočítáme-li květnovou čtvrthodinovou epizodku v Ďolíčku, levý bek či stoper neodehrál přes půl roku soutěžní zápas, ať už ze zdravotních důvodů nebo kvůli trestu FAČR za figurování v kauze ohledně nelegálního ovlivňování utkání.
Sigma o něj neměla zájem, na Bazalech (pro celou českou fotbalovou veřejnost) překvapivě ano. Připíše si tedy na podzim Elbel debut v áčku? Podle toho, jak (ne)funguje obranná fáze, by se nabízelo něco změnit, vyzkoušet jiné typy. Nicméně zadáci v kádru kouče Romana Skuhravého jsou i přes nepovedený začátek na vyšší výkonnostní i kondiční úrovni. Logicky se tak jeví to, že šestadvacetiletý fotbalista bude nejdřív získávat herní praxi v druholigovém béčku. Nicméně podle informací deníku Sport měl tamní realizační tým jiné představy o levákovi do obranné řady...
Zůstane Frydrych na Bazalech?
Když dostal Michal Frydrych po remíze 2:2 na Slovácku od deníku Sport otázku na to, jak probíhá již tříměsíční jednání o jeho pokračování v Ostravě, ze všeho nejdřív se malinko hořce usmál. Zkušený obránce má smlouvu do června 2027 a vedení Baníku v létě prezentovalo, že by ji chtělo prodloužit a spolupracovat v budoucnu i v jiné než hráčské roli. Dosud však k dohodě nedošlo, obě strany mají jiné požadavky ohledně podmínek. Všemožných, nejen těch finančních.
Zdroje z Frydrychova okolí dokonce hovoří o tom, že šestatřicetiletý srdcař není z posledních měsíců, co se týče celkového fungování organizace, příliš nadšen. On sám byl hlavní postavou „last minute“ záchrany, ale asi nevidí, že by se tradiční značka FCB oproti předchozímu ročníku někam posouvala ani pod dalším trenérem. A jelikož úvod této sezony proseděl na lavičce, dokonce se spekulovalo o jeho odchodu do nižší polské soutěže. Byla by to škoda, ke slezskému klubu patří.
Dotrénuje Skuhravý sezonu?
Pokud se Romanu Skuhravému dál nebude dařit a na volném trhu se bude postupem času objevovat víc a víc zajímavých trenérů, logicky ta otázka bude sílit. Kromě Tomáše Janotky, jehož měl Baník na radaru už dříve, je nyní bez angažmá i Martin Hyský či Marek Jarolím. U posledního jmenovaného kouče, jenž skončil v polské Arce Gdyni, by se navíc mohl obnovit vztah majitele ostravského klubu Václava Brabce s předsedou Slavie Jaroslavem Tvrdíkem, kteří mezi sebou již několik dohod všeho druhu v minulosti uzavřeli.
Skuhravého musela malinko uklidnit vydřená plichta v Uherském Hradišti a šťastný pohárový postup přes druholigové Kladno. Nebýt těchto dvou posledních výsledků, byl v reprezentační přestávce pod mnohem větším tlakem. Nicméně kdyby management sáhl k další změně na lavičce, šlo by již o šesté jméno za jediný rok. A vedení asi nebude chtít být za nekompetentní klauny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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