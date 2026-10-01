Plzeňský zmar: Kováč se těžce hrabe z krize, sráží ho defenziva i nevýrazné posily
Jsou zvyklí na čelní pozice, před sezonou vyhlašovali boj o titul. Jenže Viktorii Plzeň start ročníku hrubě nevyšel. Jako první český klub sáhl už na konci léta k výměně trenéra, po Martinu Hyském nastoupil Radoslav Kováč. Pod novým koučem ale Západočeši uhráli pouze jediný zápas na domácí scéně za tři body. Jeden z aspirantů na titul se zadrhl a po devíti ligových kolech čelí nejhorším výsledkům v moderní éře. Co se v klubu děje?
Nastartovali se změnou trenéra?
Po euforii z postupu do hlavní fáze Evropské ligy přes CZ Bělehrad, kdy Radoslav Kováč začal s týmem úchvatnou výhrou 5:1 po prodloužení, nastaly krušné ligové časy. Plzeň ztratila body domácí remízou se Slováckem, po výhře na Artisu remizovala v Hradci a před reprezentační pauzou třikrát prohrála – s Olomoucí, na evropské scéně se Saint Gilloise a smolně 1:2 na Slavii.
„Bylo to kruté,“ povzdechl si trenér Kováč. „Během pauzy budeme pracovat na všem a snažit se to vylepšit. Hlavně v defenzivě a intenzitě se chceme dostat na daleko vyšší úroveň, než jsme,“ plánoval kouč. Smlouvu má do konce sezony a potřebuje výsledky, aby si upevnil pozici. Zatím se ale v Plzni jen těžce hrabe z krize.
Udobřili si fanoušky?
Plzeň už v minulé sezoně ztrácela na domácí půdě. V Doosan Areně, kam dřív jezdili soupeři s velkým respektem, nechává pravidelně důležité body. Plzeň vyhrála v aktuální sezoně doma pouze dvakrát, z toho v lize svalila jen poslední Zlín. Jádro plzeňských fanoušků zůstává věrných, nicméně návštěvy na stadionu v některých zápasech klesly pod devět tisíc, což rozhodně nebývalo zvykem.
„Měli jsme se zachovat daleko lépe. Musíme dát doma víc, než jednu branku, bohužel je z toho opět velká ztráta. Měli jsme zápas zabít,“ zlobil se Kováč po zbytečné remíze se Slováckem. Cesta k nápravě vede jen přes nastartování vítězné šňůry, šanci bude mít Plzeň po pauze proti Mladé Boleslavi. Což je ale soupeř s velmi dobře rozjetým ročníkem.
Zabijí nadějného Panoše?
Na záběrech z plzeňských tréninků bylo vidět, jak Radoslav Kováč bere osmnáctiletého svěřence kolem ramen. S Jiřím Panošem se určitě snaží pracovat, nicméně na hřišti ho před pauzou prakticky nevyužil. Pod novým trenérem nastoupil pouze jednou na dvacet minut s Olomoucí, další zápasy proseděl na lavičce nebo dokonce nebyl v nominaci.
Vyřešil zdravotní problémy a naplno trénoval, zatím ale marně čeká na větší prostor. Minimálně do konce podzimu zůstává v Plzni a potřebuje hrát, aby rozvíjel svůj talent. S pozicí náhradníka, který se kolikrát ani nešel rozcvičovat, určitě není spokojený. „Když jsem přišel, tak jsme si museli pár věcí vyříkat. Šanci dostane,“ slíbil Kováč po remíze v Hradci.
Srovnají konečně defenzivu?
Jde o největší plzeňský problém – Viktoria od startu sezony inkasovala v devíti ligových kolech sedmnáct branek, v Chance Lize je třetím nejhorším týmem soutěže. Výborné výkony se slabšími momenty střídá rakouský obr v bráně Florian Wiegele, nicméně zatím si drží plnou důvěru a v sezoně odchytal všechny soutěžní zápasy.
Martin Hyský vedl hráče během téměř ročního angažmá do rizikového bránění jedna na jedna, které ale často hrubě nevycházelo. Klub reagoval nákupy defenzivních posil (Denis Vavro, Adam Gabriel), ale zatím na laciné branky stále doplácí. „Někdy to až nechápu,“ zlobí se často po zápasech Kováč, který pracuje na zpevnění celé defenzivy.
Odpovídají finance kvalitě kádru?
Viktoria poskládala v létě silný kádr, se kterým sebevědomě koukala na titul. Množství změn, investované finance a noví hráči zatím výsledky nepřináší. Většina z akvizic, které přišly v necelé roční éře Martina Hyského, se nechytla. Vedení klubu rozhodně není spokojené, po špatných výsledcích zaurgovalo příchody „last minute“ – po Kováčově nástupu dorazili Vavro a Gabriel, další změny lze očekávat v zimě.
Plzeň ještě pod Hyským přivedla před sezonou čtyři jména, do sestavy se aktuálně výrazně prokousává jediný – Filip Prebsl. Po změně trenéra ztratil důvěru Dávid Krčík, který po půl roce v klubu odešel do Pardubic. Další Hyského „koně“ jsou také pryč – Sebastian Boháč přestoupil do Artisu, Adam Kadlec hostuje v Mladé Boleslavi. Lepší výkony se očekávají od zahraničních posil, za které klub vynaložil miliony eur – záložníka Stefana Pirgiče a především útočníky Baboucarra Faala, Mohameda Toureho a Salima Lawala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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