Za kulisami slováckého procesu: Vorlického pozvánka na trénink, inspirace Modričem. Přijdou body?
Proces: slovo, které v poslední době rezonuje českým fotbalem na reprezentační i ligové úrovni. Jak probíhá razantní herní přeměna Slovácka pod koučem Janem Jelínkem, jenž na tradiční adrese stále čeká na první ligovou výhru sezony? „Lukáš Vorlický pozval na své dnes už slavné tiskovce po zápase s Baníkem fanoušky na trénink, ať všichni vidí, jak tým pracuje. Tak jsme s Koštou vyrazili,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.
- Proč vidí navzdory zisku pouhých čtyř bodů a těžkému losu po repre pauze pro fanoušky Slovácka naději?
- Jaký fotbal chce Jan Jelínek týmu a příznivcům nabídnout?
- Co vliv Lukáše Vorlického a funkcionářská role Michala Kadlece?
Celý speciál si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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