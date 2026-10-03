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Za kulisami slováckého procesu: Vorlického pozvánka na trénink, inspirace Modričem. Přijdou body?

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Za kulisami slováckého procesu: Vorlického pozvánka na trénink, inspirace Modričem. Přijdou body? • Zdroj: isport.tv
Lukáš Vorlický bráněný Michalem Frydrychem
Fotbalisté Slovácka slaví gól
Slovácko za úvodních devět kol Chance Ligy nedokázalo zatím ani jednou vyhrát
Obránci Baníku se snaží zastavit Lukáše Vorlického
Michal Trávník ze Slovácka a Denis Halinský z Pardubic
Tichomir Kostadinov vede míč v zápase proti Baníku
Pavel Juroška ze Slovácka
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iSport.cz
Chance Liga
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Proces: slovo, které v poslední době rezonuje českým fotbalem na reprezentační i ligové úrovni. Jak probíhá razantní herní přeměna Slovácka pod koučem Janem Jelínkem, jenž na tradiční adrese stále čeká na první ligovou výhru sezony? „Lukáš Vorlický pozval na své dnes už slavné tiskovce po zápase s Baníkem fanoušky na trénink, ať všichni vidí, jak tým pracuje. Tak jsme s Koštou vyrazili,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.

  • Proč vidí navzdory zisku pouhých čtyř bodů a těžkému losu po repre pauze pro fanoušky Slovácka naději?
  • Jaký fotbal chce Jan Jelínek týmu a příznivcům nabídnout?
  • Co vliv Lukáše Vorlického a funkcionářská role Michala Kadlece?

Celý speciál si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Předpověď týmu · Sezonní
Slovácko
Očekávané umístění:14. místo
0%Skupina o titul
6%Play off o umístění
94%Skupina o záchranu
46%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 3. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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