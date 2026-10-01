Na Bazalech se opět řešil kapitán: rázovitá debata mezi Skuhravým a Oleszem o Frydrychovi
- Na fanouškovském fóru Baníku Ostrava proběhla otevřená debata o krizové situaci v týmu a odebrání kapitánské pásky.
Bývalý hokejista a příznivec klubu Rostislav Olesz na setkání zkritizoval trenéra Romana Skuhravého za zásah do hierarchie kabiny.
Kouč Skuhravý si za svým rozhodnutím stojí a sportovní ředitel Michal Kordula potvrdil, že od starších hráčů vyžaduje větší zodpovědnost.
Tohle byla rázovitá debata, která k Ostravě a konkrétně Bazalům, kde k ní došlo, bezesporu patří. Baník opět uspořádal fórum „Z první řady“, kterého se účastnil trenér Roman Skuhravý, sportovní ředitel Michal Kordula a fanoušci. Mezi nimi nechyběl bývalý hokejista Rostislav Olesz, který coby dlouholetý skalní příznivec FCB evidentně těžce nese současný cirkus ohledně (ne)kapitánství v trápícím se týmu. Před lidmi kouče konfrontoval: „Chci pochopit, proč vezmete starším hráčům pásku a pak veřejně voláte po tom, aby vzali zodpovědnost. Tohle se nedělá.“
Byla to suverénně nejkošatější část ze zhruba dvouhodinové debaty. Ostrá, ale férová. Jakmile se jeden z fanoušků zeptal na to, proč se po Martinu Jedličkovi, jehož údajně páska vyváděla z koncentrace na svůj vlastní výkon, nestal kapitánem Baníku brankářův zástupce Filip Kubala, původně klidný pokec nabral pořádné grády. Ještě víc, když se k celé záležitosti připojila situace ze zápasu s Pardubicemi, kdy se po gólu Víta Škrkoně na 1:2 snad nikdo z jeho spoluhráčů neradoval.
Reakce kouče Romana Skuhravého? Sympatická. Účastníkům naslouchal, díval se jim do očí, zvednutí dokola rezonujícího tématu ho nijak nenaštvalo. Naopak působil tak, že je mu tahle forma komunikace „face to face“ přímo na tribuně komfortní. Děkoval za ni, vypadal, že jej opravdu baví.
„Jsem rád, že to hráči uslyší nebo uvidí veřejně,“ začal. „Kdo dělal týmový sport, ví, že individualita vyjde vždy jen z týmového prostředí. Čím náročnější to týmové prostředí je, tím z něj můžou vycházet větší hvězdy. Rozhodně si nemyslím, že máme špatné hráče, ale bohužel v této chvíli nejsme tým. A to je věc, která jde za mnou. Tvorba týmu není otázka chvilky. Nejvíc poznáte lidi, když se kurva nedaří,“ naznačoval Skuhravý proces sběru informací o charakterech.
Kordula měl důrazné proslovy
Sportovní ředitel Michal Kordula doplnil, že moment, kdy Škrkoňovo korigování skóre v závěru domácího duelu s Východočechy na 1:2, ho zarazil, až zděsil. Z teambuildingu během tripu v Mladé Boleslavi měl přitom nástupce Luďka Mikloška dobrý pocit. Po onom kontrastu však následovaly pohovory.
„Svolal jsem si hráče dvakrát. Jednou to byl můj bouřlivý monolog v kabině, podruhé jsem zavolal starší a střední generaci. Říkal jsem jim, že jsou v Baníku Ostrava, kde právě oni musí převzít zodpovědnost za to, jak tlupa funguje. Vy to máte na bedrech, vy to musíte táhnout! A oni se mě ptali, co to jako je převzít zodpovědnost... No přece to, že řeknu, že není normální se neradovat se Škrkym. Nebo když někdo netrénuje, nevrací se. Seřvu se, pohádám,“ vysvětloval Kordula.
„Kdo byl tím lídrem, když se Baník dostal do pohárové Evropy? Říkali mi, že Erik Prekop. Ale teď se musí zrodit druhý takový. Čekáme, kdo si to zase vezme. Oukej, teď je to teda Frýďa,“ dodal.
Olesz se zastal Frydrycha
Konkrétní zmínění Michala Frydrycha, v šestatřiceti letech nejstaršího člena kádru, posunulo debatu ještě na jinou úroveň. „To je důvod, proč jsem tady,“ zaznělo z davu. Promluvil někdejší vynikající hokejista Rostislav Olesz, ostravský patriot a zarytý příznivec Baníku. Klub podporuje dlouhodobě, navštěvuje domácí utkání, objevuje se na výjezdech. Patří do sorty nefalšovaných srdcařů z různých sportovních odvětví, kteří se k značce FCB léta všude po republice hrdě hlásí a podporují ji.
„V kabině jsem býval a zažíval tam různé situace. Vychovávali mě starší hráči, vidím, kam to směřuje,“ odšpuntoval svůj projev ze široka. „Vy jste si vzal hodně těžké sousto, když jste odebral Frýďovi céčko. V prvních třech měsících jste dal hierarchii šatny bokem a zničil si základ týmu. Říkáte, že pro vás je kapitán ten, kdo se postaví a povede. Ale přece Ostrava a celý region jsou tak specifické, že je to tady strašně těžké. Poznal jsem to na sobě. Potřebujete i spojku mezi kabinou a trenéry, ne?“ ptal se Olesz řečnicky.
„Frýďa je nejstarší, prožil těžkou situaci loni. Chci jako bývalý hráč pochopit, proč trenér vezme starším hráčům pásku a pak veřejně volá po tom, aby vzali zodpovědnost. Přece by měl nechat zkušenou osu a hierarchii, aby si to vedli sami. A další věc: proti Pardubicím i Kladnu působil Baník jako několik skupinek hráčů na hřišti. Za dob Radka Látala a spol. by toho trenéra asi někde chytli, protože tohle se nedělá...“ popisoval chlapík se zkušenostmi z NHL.
Skuhravý reagoval: „Všechno souvisí se vším. Rozhodnutí, které jsem udělal po čtyřech týdnech, bylo na základě toho, co jsem si stanovil a kam chci směřovat. To je ten produkt a cíl. Vždycky si stanovím cíl a potom k tomu kroky a cestu. Dennodenně si uzavírám den a jsem nejvíc kritický sám k sobě. Co jsem udělal správně, co mělo a nemělo efekt. Proto nemohl být kapitán Michal Frydrych, i když ho mám strašně rád a je pro nás klíčovým hráčem. Mezi čtyřma očima jsem mu důvody vysvětlil.“
Pásku rozdá zase trenér
Kouč následně jasně sdělil, že za ním může například Jedlička znovu přijít a zaklepat na dveře s tím, že chce být kapitán, ale samotné hráče volit nikdy nenechá. „Řeší se standardy, jestli je někdo starší nebo větší, ale jestli na to má nebo nemá vlohy? To je něco jiného. Potřebuju v tomto klubu lidi, kteří se tady půjdou zabít pro úspěch. Co mi dá informace, že je někdo srdcař, že je Ostravák, že má děti... Já potřebuju šéfa, který dokáže ve správný moment vynadat i pochválit nebo přijít za trenérem, že ho něco sere. Sledujete, co se děje, co a koho ovlivňuje, jak komunikuje. Taková byla debata s Michalem, se kterým mám férový vztah. Je to o tom, jak chcete hrát a prezentovat se. Nesu za rozhodnutí plnou zodpovědnost, vůbec se za něj nestydím. Přece nemůžu přemýšlet o tom, co si o mě myslíte,“ řekl.
Na interakci Olesze bylo znát, že s vysvětlením úplně nesouhlasí, ale respektuje ho. Skuhravému vytkl, že nemá danou osu týmu nebo že po prohře 0:4 se Slavií na tiskovce sdělil, že se hráči celý týden báli. Ex-hokejistovi se kromě Frydrycha nelíbilo ani zacházení s Danielem Holzerem. „Když klub ukáže odchovancům, že jim na nich záleží, oni jim to stokrát vrátí. U některých víte, že trávník sežerou. Ale vy jim to vezmete a pak si je vezmete do kamrlíku a ptáte se, proč se neradují?“
„V kolektivu je strašně těžké, aby měl trenér zodpovědnost a kabina šla za ním. Jak říkal Franta Černík: Když spolu nedokážete vypít, jak spolu dokážete hrát? S Kladnem a Pardubicemi to šlo jasně vidět. Vy jste dělal v poločase změny, když se prohrávalo, abyste to oživil, ale hráči působili, jako by se poprvé viděli! Dej mu dres a běž, to mě zaráží. Pan Brabec vám věří, ale až se jednou vzbudí a najednou zjistí, že jeho tým, do kterého investuje peníze, radost, čas i rodinu, nemá nejen poháry a top šestku, ale ani kapitána, bude to pro něj dost těžké...“ uzavřel Olesz.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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