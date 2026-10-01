Řešili jsme Priskeho pozici, přiznal Rosický. Komentoval Juráska i Haraslínův odchod
Jedenáct posil, ale současně odchod kapitána Lukáše Haraslína či klíčového stopera Asgera Sörensena. Fotbalová Sparta se v posledních měsících personálně proměnila. „Bylo to nejintenzivnější léto,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru pro klubový web. Deník Sport a web iSport vybraly nejzajímavější body, mezi nimi je pozice kouče Briana Priskeho, herní problémy či situace kolem bývalého slávisty Matěje Juráska.
Herní problémy
„Jsme zhruba ve čtvrtině sezony a jsme sedmí. Začátek proto musíme hodnotit jako špatný, nikdo s ním není spokojený. Víme, jaké máme problémy, a snažíme se na nich pracovat. (…) Abych byl konkrétnější, šlo mimo jiné o rovnováhu mezi ofenzivou a defenzivou. Měli jsme držení míče a pořád dobývali připravený blok soupeře. S tím se budeme potýkat i dál, protože nás soupeři hodně faulují a při přerušení mají možnost se zformovat pod balon. Po zisku ale musíš hrát rychle dopředu a mnohem víc využívat kvality v záloze, na krajích a v útoku. Jinými slovy: Je třeba těžit z okamžiků, kdy soupeř ještě není zformovaný a brání třeba v sedmi nebo osmi namísto deseti. Překonáš první vlnu napadání a musíš okamžitě dopředu. Máš kvalitní hráče, kteří situaci vyřeší.“
Priskeho pozice
„Po Hradci (1:2) jsme řešili i Brianovu pozici, po takovém začátku sezony je to logické. Zároveň ale víme, že je dobrý trenér a řadu prvků požadované hry už tým má. Proto tolik mluvím o herních atributech, které nám chyběly. Vedli jsme spoustu debat o změnách, které mají projev zlepšit a vyvážit. Brian výborně zareagoval a potřebné prvky hráči ukazovali mnohem výrazněji než dřív. Od té doby byl vidět vývoj, což je velmi důležité.“
Příchody po startu sezony
„Kdybychom si stanovili: ,Pokud tu nebudou od začátku přípravy, už je nechceme a přivedeme někoho jiného,´ nebyl by tu ani jeden z nich. Trh má svůj vývoj. O všechny příchozí hráče byl zájem v top pěti nebo top osmi ligách. Musíš postup naplánovat důkladně a krok za krokem. Ve hře jsou další týmy, například o Alcócera soupeříš se špičkou belgické ligy. Dřív přestup uskutečnit nemáš šanci. Někdy celý proces trvá déle, než bys chtěl. S Brianem jsme se ale shodli, že na takové hráče se vyplatí počkat a bojovat o ně, i když dorazí o něco později.“
Situace kolem Juráska
„Debatovali jsme o tom, že situace bude z obou stran složitá a třaskavá. (…) Nakonec ale převážilo přesvědčení, že jde o výborného hráče, který pomůže týmu i klubu. Je to kluk z Karviné, který má rád fotbal. Každý máme nějakou minulost a dospíváme. (…) U Kary (Karabce) a Jurase vidím v určitém ohledu podobný vývoj. Dospěli a nabyli nezanedbatelných životních zkušeností. I Matějovi zahraničí osobnostně pomohlo. Při rozhodování hrálo hlavní roli, že zapadne do našeho herního stylu, zvládá hrát z obou křídel, je rychlý, technický, chce jít neustále přes hráče. Věděli jsme, že začátek přinese útrapy a bude těžký, přesto si myslím, že to za to stojí.“
Haraslínův (ne)čekaný odchod
„Šulo řešil Arábii celé léto, ještě před začátkem přípravy. Z jeho pohledu je složité odmítnout obrovskou nabídku, která může výrazně zabezpečit celou rodinu. Naprosto rozumím, že odejít chtěl. Dlouho jsme přemýšleli, jestli přestup uskutečnit. Už od jara jsem v rozhovorech zmiňoval, že potřebujeme do týmu přivést víc rychlosti. Šulo ve velkých zápasech nebyl tak výrazný, jak jsme si představovali. Pořád ale měl velkou platnost. S Brianem jsme se v diskuzích o Evropě a velkých zápasech v české lize shodovali, že do křídelních pozic potřebujeme i jiný typ hráčů, rychlejší a silnější. To byl náš pohled na Šula a důvod, proč jsme jeho situaci řešili celé léto.“
Opakované nabídky na Sörensena
„U Asgera (Sörensena) to bylo podobné. Ze Sparty si nikdo odchod nevybrečí. To se nikdy nestane. Zároveň je ale těžké neustále odmítat opakované konkrétní nabídky na hráče. Nejde to dělat donekonečna. V těchto případech se s hráči bavíme a plánujeme společně jejich budoucnost s tím, že dohody ctíme. Asgerovi je čerstvě třicet, že? Od šestnácti je z domova, je z Dánska. Už jsme se bavili, že kdyby odtamtud přišla zajímavá nabídka, bude ho zajímat. Jednou se chce vrátit domů, stejně jako jeho rodina. Když se tedy možnost Kodaně objevila… Ctíš dohodu, kterou s konkrétním klukem uděláš. Rozhodně to tedy není tak, že bychom rozprodávali tým.“
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|92%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
93%
Slovan Liberec
|2%
|0%
86%
12%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
66%
28%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
40%
12%
Jablonec
|0%
|0%
45%
40%
15%
Teplice
|0%
|0%
44%
42%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
41%
43%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
38%
43%
20%
Bohemians 1905
|0%
|2%
14%
39%
48%
Baník Ostrava
|0%
|1%
13%
38%
50%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
12%
39%
49%
Pardubice
|0%
|8%
17%
81%
Slovácko
|0%
|23%
94%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|39%
97%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu