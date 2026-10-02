Hradecké posily: rána i přešlap. Rozpočet bobtná, zlatý důl Umar. Jaké má klub ambice?
Na jaře zvládli velké stoupání až na čtvrtou příčku a do evropských pohárů. Votroci v předkolech vyřadili Tromsö, pak padli s velikány Besiktasem a Panathinaikosem. Zkušenost, k níž se Hradec Králové vrátil po třiceti letech, je ovlivnila, ale podle všeho nesemlela, stále se drží na dostřel TOP 6. Co vše řešili v první části ligy?
Jak zvládnout program?
Šest utkání navrch, k tomu cestování do Norska za polární kruh, do Atén a do Istanbulu. Nebylo divu, že v posledním utkání před reprezentační pauzou Hradci takzvaně došlo. Ve 20. minutě musel střídat kvůli píchnutí ve stehenním svalu nezdolný Vladimír Darida, mužstvo bez jeho vedení pak padlo po unylém výkonu s Teplicemi.
„Máme toho za sebou opravdu hodně a třeba příklad Vládi Daridy nás hodně mrzí. V prvním týdnu reprezentační pauzy by si měli odpočinout. Nyní bylo vidět, že toho někteří mají plné zuby. Budeme doufat, že se nám vrátí někteří zranění,“ vykládal po utkání trenér David Horejš. „Učíme se, jak v tomto programu fungovat,“ přiznal už dříve.
Třeba se to Hradci bude příští rok hodit.
Povedly se posily?
Řeklo by se střídavě oblačno. Jasně, Tom Slončík zapadl zpět na místo, kde se cítí nejlépe. Velkým počinem je zisk Tomáše Čvančary, jenž je tak nečekaná rána, že prostě musí začít střílet góly. „Díky vedení, že ho přivedlo,“ pronesl Horejš.
Jinak se spíše objevují rozpaky. Tomáš Wiesner léčí zraněné koleno, Matěj Valenta je hráčem „jen“ pro rozšíření rotace. Španěl Rodrigo Abajas i Slovák Filip Mielke mají do sestavy ultradaleko, zatím se neprosazují.
Provarem je však především angažování Bělorusa Hermana Barkouskiho, který v Česku nemůže hrát kvůli sankcím vůči jeho zemi. Proto ihned odešel na hostování. Utěšování se, že stál jen „nižší jednotky milionů korun“, rozhodně neobstojí.
Kdo bude pálit?
Tom Slončík má tři zásahy, trefil se však jen ve dvou utkáních. Mick van Buren je na dvou. Jinak skórovali už pouze tři další borci, vždy po jedné čárce. Proto má Hradec v devíti kolech na kontě nuzných osm branek. „Jsou tam situace, kdy soupeře dostaneme pod tlak, ale chybí nám větší touha po zakončení. Nemám rád slovo kvalita, ale zkrátka vzít za své rozhodnutí zodpovědnost,“ netají Horejš, že vše nejde tak, jak by bylo třeba.
Černobílí bezesporu potřebují góly od útočníků, nakonec na jaře je do pohárů poslal rozjetý Ondřej Mihálik, toho času zraněný. „Odpovědnost jednoznačně musí převzít Tomáš Čvančara. Musíme se naučit hrát na posledních třiceti metrech. Tomáš ale pracuje pro tým dopředu i dozadu,“ chválí Horejš. Trpělivost však nemusí být nekonečná.
Padají ambice?
Rozhodně by neměly. Postup do evropských pohárů byl trochu nad plán, čekal se až v delším horizontu. Splněno přesto není. Vždyť i rozpočet rozpínající se organizace bobtná, jak přiznal v exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby majitel Ondřej Tomek.
„Myslím, že to není nic tajného. Bez investic a transferů máme 250 milionů. V investicích je nový trávník, budeme budovat skyboxy. Nejsou tam nová hřiště, která se teď plánují postavit pro mládež, třeba na Bavlně zastřeší umělka. Není tam posilovna pro mládež,“ naznačil, že společně s transfery se suma vyšplhala na 400 milionů.
„Je to tak. Když dám pryč tenhle ročník, který je specifický tím, že Hradec hraje evropské poháry, kde jsou některé příjmy, protože to asi nebude pravidelná záležitost, tak provozní rozpočet Hradce potřebuje doplňovat zhruba 50 milionů ročně. Bez investic a bez transferů,“ vysvětlil.
Cíle zkrátka musejí být vysoké.
Bude Umar zlatý důl?
V minulé sezoně naprosto ovládl dorosteneckou ligu, Hradci vystřílel titul. Logicky se posunul do áčka, kde hned zaujal, například na stadionu Besiktase vystřílel Abdullahi Umar (ročník 2007) v závěru dvěma brankami remízu 2:2.
V lize se však ještě netrefil. „Je to kluk, který je na začátku. Má pro Hradec obrovský potenciál. Svojí rychlostí a dravostí je zajímavý. Ale nechci, aby to sklouzlo k tomu, že všichni vidíme jen Umara,“ prohlásil Horejš.
Přesto je logicky kolem Nigerijce rušno. Už se vyptávaly Sparta i Slavia, ale majitel Ondřej Tomek vzkázal, že je „Umi“ neprodejný. Navždy to ale platit nebude.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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