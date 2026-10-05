Vorlický: Fotbal je můj zdroj lásky. Jak vzpomíná na Svědíka a proč mu sedí Jelínek?
- Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický restartuje po chronických problémech s kolenem a dalším operačním zákroku svou kariéru v dresu Slovácka.
Hráč se silným sebevědomím si zvyká na zvýšenou pozornost okolí a vyzdvihuje spolupráci s trenérem Janem Jelínkem, který týmu dává herní svobodu.
Vorlický zároveň s obdivem hodnotí spoluhráče Michala Trávníka či Marka Havlíka a vzpomíná na úspěšný vztah s koučem Martinem Svědíkem.
Je jiný. Herními dovednostmi i myšlením. Na hřišti extrémně sebevědomý, mimo ně upřímný. Lukáš Vorlický (24) dráždí, provokuje a hlavně baví Chance Ligu svými technickými kousky i silnými názory. První kariéru, jak sám nazývá období vzestupů a pádu spojených s chronickými problémy s kolenem, mu poničila zranění. Ve Slovácku zdárně rozjíždí tu druhou. „Najednou zase začínám mít hlad,“ říká ofenzivní záložník v otevřeném rozhovoru pro deník Sport a iSport. Celý rozhovor si můžete poslechnout v rámci speciálu Ligy naruby.
Kdo miluje fotbal, musí být šťastný, když zase vidí zdravého Lukáše Vorlického na hřišti. Byť on sám tvrdí, že je normální skromný kluk, při zápase se vymyká. Vidí věci, které jiní ne a dovolí si s míčem to, na co většina hráčů v české lize ani neodváží pomyslet. Proto je ho všude plno. „Myslel jsem si, že budu mít klid na svoje koleno, na to pomoct Slovácku a získat herní praxi. A je to úplně naopak,“ usměje se. V tu chvíli proti vám opravdu sedí plachý čtyřiadvacetiletý mladý muž z Boskovic...
Lukáši, co pro vás znamená fotbal?
„Asi úplně všechno. Je pro mě naprostá priorita, náplň celého dne. Když si zafilozofujeme, je to láska. Něco, co miluju. Myslím, že láska je v životě hnací motor všech lidí. Někdo ji najde v rodině, v práci, v kariéře, ve svých dětech. Já zatím manželku a děti nemám. Fotbal byl mým zdrojem lásky odmalička. Po těch zraněních, co jsem měl, si některých věcí víc vážím. Vždycky říkám, že nejhorší je, když nemůžete být s tím, koho milujete anebo dělat to, co milujete.“
Což vás potkalo v kariéře několikrát a na delší dobu.
„O to víc je teď láska a emoce k tomu silnější.“
Máte připravenou nějakou „náhražku“ za fotbal?
„Zatím ne. Zrovna to řeším s jedním kamarádem. Tohle období je krásné, ale není pro mě vůbec jednoduché.“
Proč?
„Vnímám, že se o mně mluví, že moje výkony jsou dobré. V létě jsem ležel s kolenem a vůbec nevěděl, kde budu hrát. A to je nedávno, čtyři měsíce. Je to turbulentní skok nahoru. Učím se s tím pracovat. Pozitivních emocí je spousta. Je potřeba je uzemňovat, racionalizovat. Ať o nich nepřemýšlím ještě třikrát tolik, než dělám. Což už je samo o sobě strašně moc.“ (úsměv)
Nečekal jsem takovou pozornost
Hraje roli i to, že jste po angažmá v Bergamu, ve Slavii či ve Zbrojovce najednou v menším, skromném klubu ve městě s pětadvaceti tisíci obyvateli?
„Asi taky. Tady jsou fantastičtí hráči, kteří mají skvělé kariéry. Chápu, že můj příběh a názory jsou pro lidi zajímavé. Ale nečekal jsem, že bude na mně a na nás všechny upřena taková pozornost. Myslel jsem si, že budu mít klid na svoje koleno, na to pomoct Slovácku a získat herní praxi. A je to úplně naopak. Ale baví mě to, dělá mi to radost. Jsem s tím v pohodě. Mám tu roli rád, měl jsem ji i v Brně. Jen si musíme si dát pozor, ať to neškodí týmu a neodvádí to moji pozornost od hřiště. Ať to prostě není jenom o mně. Je mi tu dobře, jsem ve Slovácku šťastný a spokojený. Kdyby byla moje priorita peníze, nejsem tady.“
Je obdivuhodné, jak rychle jste se dokázal po další operaci kolena vrátit na trávník. A hlavně v jaké kvalitě. Nepřekvapil jste sám sebe?
„Budu vám odpovídat tak, jak to cítím. I když něco může zase znít tak, že si o sobě něco myslím…Ale řeknu, jak to cítím. Takže ano, nemyslím si, že bych musel nějak výrazně trénovat, abych pak mohl předvádět v zápase nějaký výkon. Nejsem překvapený, že je to takhle rychlé.“
Zkrátka už znáte své tělo a schopnosti.
„Už jsem se vracel čtyřikrát, pětkrát a pokaždé jsem ukázal, že fotbal pořád umím, že ho nezapomínám. Samozřejmě musíme být opatrní. Ale z toho, že jsem se vrátil a okamžitě mám vliv na hru, překvapený nejsem.“
Čiší z vás sebedůvěra, což se v Česku moc nenosí. Narážíte s tím?
„Narážím…Ale ti, co mě potom poznají v osobním životě, poznají, že jsem podle mě normální, skromný kluk, který pochází z Boskovic a bydlí tam. Ani nevím, jestli to, co říkám, se dá nazvat sebevědomím. Někomu se to líbí, jinému ne. To je normální. Nicméně je to hodně zapříčiněné minulostí. Vím, čím jsem prošel a jak jsem skrze to schopný hrát. Je jasné, že mám sebevědomí kde brát. Takhle to cítím.“
Vnímáte, že dokážete udělat v utkání rozdíl, i když jdete na hřiště až na posledních třeba dvacet minut?
„Jo, stoprocentně. Dělám spoustu věcí, abych se připravil na zápas. Jsou to takové mindset games, jak se říká. Načítám si spoluhráče, protihráče, fanoušky, děj utkání. Tohle všechno mi pak pomáhá v tom, abych se na hřišti správně rozhodoval.“
Na tréninku jako Ramos
Hodně věcí při hře berete na sebe. Nevyčítali vám to někdy spoluhráči?
„Zase upřímně. Ano, míval jsem s tím problém a nerozumím proč. Já vůbec nejsem kritik českého prostředí a fotbalu. Miluju i naši ligu, protože se hrozně zvedá. Ale byl jsem vychovaný v zahraničí, takže to, co tady považují za riziko, chybu, naivitu, jinde vnímají jako odvahu. Já mám svou hru založenou na věcech, které vidíte. To, že obcházím hráče a jsem odvážný, beru jako způsob překonávání obrany. To, že mám za zápas tolik doteků, logicky vyvolává to, že si všimnete každého míče, který ztratím. Někdy se po utkání dívám na statistiky. Když mám za třicet minut o deset, patnáct doteků víc než jiní hráči za šedesát minut, je jasné, že si všimnete i chyb. To je naprosto logické.“
Co uděláte, když máte míč u nohy málo?
„Řeknu si o něj, jdu si pro něj. Na druhou stranu, já to neberu tak, že by se hra měla točit kolem mě. Myslím si o sobě, že jsem hodně týmový hráč. Všechno co dělám, chci pro dobro týmového výkonu. Není to tak, že já se chci předvést. Beru to, že ve fotbale je jedenáct hráčů a tři linie. Obranná, záložní a útočná. Každá má svoje přednosti a nedostatky. Trenér Gasperini v Atalantě byl v tomto fantastický. Dokázal řadám vysvětlit, koho je co práce. Nejsme v žácích, v přípravce anebo v dorostu, aby si každý musel zahrát a všichni mohli dělat všechno. Já jako útočník anebo tvořící záložník bych měl tvořit. Takový je můj pohled. Jsem rád, že jsem nyní v prostředí, které tohle podporuje.“
Jaký byste byl obránce?
(úsměv) „Asi jako Šimon Slončík. On je chytrý, fantastický, ale ještě se musí posunout v některých věcech směrem dozadu. Sám to ví. Já v obraně, to by bylo asi šílené…Ale občas na tréninku, když máme nějakou hru, říkám klukům, že dneska uvidí Sergia Ramose. Je to ve chvíli, kdy se vyhecuju, že jim pomůžu i dozadu. Podle mě existuje strašně malý vzorek mých zápasů, aby někdo mohl vyhodnotit, jestli umím nebo neumím bránit. Myslím, že jsem chytrý hráč, proto se ani někdy nedostanu do souboje, protože mu třeba předejdu. Nebo vyhodnotím situaci tak, že ji přečtu dřív. Ale běhat s mojí kondicí na halfbeku nahoru dolů by nebylo úplně příjemné.“