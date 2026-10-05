Hit podzimu vesele kosí favority. Kam směřuje Zbrojovka po moderním faceliftu?
Nemáte pocit, že by Zbrojovka předchozí tři roky trpěla ve druhé lize. Do nejvyšší soutěže se vrátil ekonomicky i hráčsky konsolidovaný klub, který ví, co chce a s kým toho dosáhnout. Slavná značka je hitem podzimu. Hned v prvním kole porazil Svědíkův výběr Spartu, ve druhém remizoval v Plzni. A jede se vesele dál. Aktuálně je z toho šesté místo a plné tribuny při zápasech v Králově Poli. Takového nováčka v Chance Lize vítají snad všichni.
Proč je na tom Zbrojovka tak dobře?
V klubu nastolili systém práce, který něco stojí, ale pro stabilizaci značky mezi elitou jsou investice nezbytné. V širokém realizačním týmu, jehož hlavou je ctižádostivý trenér Martin Svědík, zná každý svou roli a povinnosti. Během reprezentační pauzy v něm nahradil bývalý kouč Zlína Bronislav Červenka asistenta Jiřího Saňáka. Hráči se pod bedlivým dohledem rozvíjejí a nemají nárok polevit. Kdo to zkusí, za toho ihned naskočí jiný, kvalitativně na podobné úrovni. „Trenér Svědík je zaměřený na výsledky,“ vystihl známou pravdu záložník Lukáš Vorlický, který ještě na jaře hrál v Brně. Po suverénní jízdě druhou ligou se povedlo kádr kvalitně posílit, září zejména útočník Daniel Vašulín, levý obránce Amadou Dante a kreativní záložník Antonín Vaníček.
Z čeho vychází herní styl?
Pro trenéra Martina Svědíka je signifikantní preciznost, práce s detailem. Základním herním rysem je pevná defenziva a rychlý přechod do útoku. Podle toho kouč vybírá do týmu vhodné typy. Zbrojovka nehraje na krásu a držení míče. Její ambicí je mít na konci každého duelu maximální počet bodů. Takový fotbal není vždy zábavný, nicméně přináší výsledky. Kouč Svědík je holt pragmatik, jenž hledá nejefektivnější cestu k doručení toho, co od něj vedení (i on sám od sebe) očekává. V jeho systému se ovšem najde místo i pro „volnomyšlenkáře“ typu Antonína Vaníčka, jenž pod přísným Svědíkovým pohledem válí. Navíc se vyprazdňuje marodka, k dispozici už je důležitý útočník Lucky Ezeh a dolaďuje se návrat brankáře Adama Stejskala z Rakouska.
Jaké individuality vyčnívají?
Když se daří celému týmu, logicky z toho „vylézají“ individuality. Vysoký útočník Daniel Vašulín vstřelil čtyři góly a nový reprezentační trenér Santi Denia ho povolal hned na první sraz áčka. Brněnský „Jan Koller“ dostal v Lize národů deset minut proti Anglii a na tento zážitek do smrti nezapomene. O nápaditém Antonínu Vaníčkovi, jenž dorazil těsně před sezonou z rozpadlých Českých Budějovic, už řeč byla. Levý bek Amadou Dante má skvělý centr a zkušenosti z portugalské ligy. Brankář Adam Hrdina drží Zbrojovku každý zápas, nikoho jiného na své místo zatím nepustil. Na stoperu jsou výborní skokani Vedral s Kaká, po zranění se rozjel Štěpán Langer a důvtipné přihrávky rozdává z křídla Tadeáš Vachoušek. Záhada, proč byl do reprezentace U21 povolán až dodatečně.
Může tým klesnout níž?
Přestavba kádru, k níž dochází za pochodu, ještě není hotová. Sám kouč avizoval, že bude během podzimu analyzovat výkonnost jednotlivců, aby zjistil, kdo z nich může být v nejvyšší soutěži opravdu platný a kteří hráči v zimě Zbrojovku opustí. Pár otazníků mu nejspíš v hlavě pořád zůstává. Výkony můžou být za stávající situace kolísavé, hlavně proti fotbalovějším týmům to bude mít nováček složité. To se ostatně ukázalo proti Liberci, jenž v Brně domácí jasně přehrál. Ne vždy se podaří urvat zápas silou, gólem ze standardní situace, s pomocí štěstí či excelentního výkonu gólmana. Tým musí být stále ve střehu a na prvním místě mít pokoru. Navíc se nepovedlo přivést vysněného kreativního středního záložníka.
Kam směřuje celý klub?
Smutná éra svéráze Václava Bartoňka už je v archivu. „Nová“ Zbrojovka má jiný, moderní „facelift“. V klubu se používají anglické výrazy, nakupují technologické pomůcky, rozšiřuje se aparát lidí v rozmanitých funkcích. Majitel Vojtěch Kačena má velké dlouhodobé plány, zahrnující výstavbu nového stadionu. Byť hodlá investovat vlastní peníze, naráží se svým záměrem na řadu administrativních překážek. Bude mít dostatek trpělivosti? Brzdou rozvoje tak zůstává nevyhovující stánek v Srbské ulici, který sotva splňuje základní prvoligové parametry a fanoušci si ho nikdy neoblíbili. Navíc se o něj Zbrojovka dělí s konkurenčním Artisem. Cesta mistra Československa z roku 1978 by každopádně měla vést vzhůru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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