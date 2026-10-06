Snový (re)start Teplic: rostoucí návštěvnost i atraktivita s otazníky. Co díra po Halinském?
Zažívají nejlepší start do sezony za dvanáct let, mají solidní ekonomické zázemí, budují silnou infrastrukturu. A jen tak mimochodem v Teplicích provedli jednu z největších změn herního stylu, kterou v nedávné minulosti pamatujeme. Na Stínadlech je zkrátka mnoho důvodů k radosti, ale zároveň vědomí, že se nelze parádním začátkem chlácholit. Jaké zásadní otázky se za pátým místem Sklářů ukrývají?
Půjde vyladit atraktivitu hry s výsledky?
Vedení klubu společně se Zdenkem Frťalou zavelelo k velmi dramatické změně. Pryč je tvrdá obrana a bezhlavé nákopy, žlutomodří chtějí kombinovat, vystavovat, bavit. Čím ale větší změna, tím větší porodní bolesti. Po prvních kolech plných nadšení (včetně bláznivé remízy 5:5 s Plzní) si trenéři vyhodnotili, že body nepřibývají příliš rychle. Neotočili se k nastavené cestě zády, jen ji trochu upravili. Výhry s Jabloncem, Zlínem i Hradcem byly vydřené, nepříliš pohledné, ale daly týmu větší klid se soustředit na nové herní principy, které jsou stále patrné.
Možná to bude kostrbaté, ale indicie mluví o tom, že boj o záchranu se tuto sezonu konat nemusí a stejně tak ani „návrat do pravěku“. Tým beztak bude hrát stylem definovaným hráči, kteří budou na hřišti. A dokud to bude Čermák, Fortelný, Auta, Hopi či Radosta, konstruktivita a ofenziva zůstanou nadále hlavním cílem.
Budou přibývat diváci?
Posledních dvacet let návštěvnost na Stínadlech konstantně klesala. Po rebrandingu a věnování se větší péče o marketing vylítly návštěvy krátce nahoru, ale minulý rok spadly opět na průměr 4,4 tisíce na zápas. I přes nadšení z nového majitele totiž nepřišlo to nejdůležitější – pohledný a úspěšný fotbal. Tento rok má však klub náběh na divácky nejúspěšnější sezonu od dob, kdy se po trávníku proháněl Edin Džeko. V současnosti je na průměru 7,2 tisíc návštěvníků, byť ty nejkrizovější zimní měsíce teprve přijdou a je započítán domácí zápas se Slavií.
Je jasné, že půjde především o správné načasování formy. Po prvotním nadšení dokázali Skláři nahnat na utkání proti Zbrojovce, tedy nováčkovi soupeře, do ochozů skvělých 5 500 lidí. Po zklamání z výsledku ale o týden později dorazilo na „prestižnější“ Jablonec o 1,2 tisíc méně. Přízeň fanoušků je tedy stále vrtkavá, byť velká stagnace už se čekat zřejmě nedá.
Podařilo se nahradit Halinského?
Byl to jeden z nejlepších stoperů minulého ligového ročníku, proto musí být pro Teplice těžké kousat, že si Denis Halinský odskočil „pouze“ do Pardubic. Díra po něm zůstala velká. A jelikož si zatím klub nemůže okamžitě sáhnout na podobnou kvalitu, situaci vyřešil jinak. A všelijak. V první řadě stabilizací stoperské dvojice, nikoliv trojice. Ve druhé řadě zapojením lotyšského stopera Oskara Vientiesse, který sice přinesl rozehrávku, defenzivně je ale stále lehce splašený. Už rok si na tuto pozici klub připravuje Jakuba Jakubka, ten ale ještě neukázal konzistentní výkony.
Další varianty? Ukrajinec Denys Taraduda (dle dat velmi podobná typologie Halinskému) či investice do budoucnosti v podobě 17letého Sebastiana Pecha. Teplice tak mají z čeho vybírat. Že by byla nějaká z možností stoprocentní, se ani na statistice obdržených gólů zatím říct nedá...
Jsou za úspěchem trhliny?
Jak bylo naznačeno, i přes úžasný bodový zisk a parádní pátou příčku, není vše ideální. Teplice jsou v přerodu, byl by upřímný šok, kdyby v top šestce skončily i na konci sezony. Defenziva inkasuje až příliš šancí, mnoho z nich je po ztrátě v přechodu. Některé posty navíc stále nejsou ideálně zastoupené. Kapitán Michal Bílek na pravém beku často nestíhal a musel uvolnit místo Josefu Švandovi. Tým navíc postrádá běhavého „box to box“ záložníka, který zkombinuje ofenzivní a defenzivní přínos. Mezi techniky Fortelným, Čermákem, Marečkem (Lukášem i Danielem) a „rozbíječi“ Robertem Juklem a Petrem Kodešem chybí ideální mezičlánek. Není vyloučeno, že se v zimě vrátí sportovní vedení na trh.
Blíží se rekordní prodej?
Štěpán Chaloupek, Alex Král... a to je vše. Na to, jak Teplice dlouhodobě pracují s mladými hráči, moc velkých prodejů v poslední dekádě nezaznamenaly. Všechno naznačuje, že brzy se klubová kasa zahojí. A nemusí se to zastavit na jednom hráči. Vysoká suma se očekává od Nigerijce Johna Auty (20 let, 4 góly). „Může to být zajímavý prodej,“ ví sportovní ředitel Vachoušek, byť rekordní sumu 120 milionů za Martina Fenina zřejmě nezopakuje. Ale pozor, nepřidá se i reprezentant Matěj Radosta? Nebo silný levonohý stoper Dalibor Večerka? To jsou typy, které budou kluby zajímat. A především, Teplice za ně mohou kasírovat. Poprvé po iks letech totiž nemají v kádru jediného hráče na hostování. Podmínky si tak budou diktovat na Stínadlech. A s klidem mohou čekat až do léta.