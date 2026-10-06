Hapal pod zvýšeným tlakem, mišmaš v béčku i Deniův hledáček. Kam kráčí Sigma?
Označení hanácké pohárové derby na Andrově stadionu raději ani nezmiňujte… Před rokem vypadla Sigma z MOL Cupu s divizními Novými Sady, letos s druholigovým Prostějovem. Pro moravskou značku s evropskými ambicemi jde navzdory současnému čtvrtému místu v tabulce o velkou kaňku, kvůli které se trenér Pavel Hapal ocitl pod zvýšeným tlakem. Kosmopolitní kádr se solidní šířkou i kvalitou má rázem jednu jedinou cestu za splněním cíle. Tu ligovou.
Začne Koutný sbírat nuly?
Jednička reprezentační jednadvacítky chytá stabilně dobře, ale v této sezoně má zatím z individuálního hlediska smůlu. Čisté konto zapsal Jan Koutný pouze doma proti Bohemians, jinak ho nuly, kterých v předchozí sezoně nasbíral devět, míjejí. Což o to, když si Sigma bude odvážet atraktivní výhry, jako byla například ta v Plzni (3:2), v Olomouci to nikoho mrzet nemusí. Z dlouhodobého hlediska je ale nesmírně důležité mít pevnou defenzivu a sbírat i „chudá“ vítězství.
Dostane se Kliment ještě do laufu?
Po stodvacetiminutové blamáži v Prostějově byl na dně fyzických i mentálních sil. Následně Jan Kliment onemocněl a do slušné formy se dostal Václav Sejk, takže se začalo řešit, zda ho ještě Hanáci vůbec budou potřebovat. „Honza je kapitánem mužstva,“ připomněl kouč Pavel Hapal a naznačil, že se zkušeným útočníkem počítá. Když bude zdravý a nebude vypadávat z tréninkového procesu, rozhodně ještě týmu má co dát. Ať už sám na špici, či někdy klidně ve dvojici se Sejkem.
Povolá v listopadu někoho Denia?
Celá republika v září netrpělivě vyhlížela první reprezentační nominaci nového kouče Santiho Denii. Pojede i někdo z Olomouce? Nakonec španělský trenér ukázal jen na Václava Sejka. Přitom středopolaři Michal Beran s Dominikem Janoškem podávali rovněž zajímavé výkony. „Myslím, že i Bery cítil trošičku vnitřní zklamání,“ netajil Pavel Hapal. Do kombinačního stylu by se Beran coby konstruktivní šestka s výborným čtením hry, sběrem odražených míčů a neustálou nabídkou hodil.
Koho najde skauting v zimě?
Sportovní úsek na Andrově stadionu si za necelý rok ve funkci udělal v tuzemsku dobré jméno. Danijel Šturm se okamžitě zhodnotil, dalším na řadě bude Péter Baráth, veřejnost je nově zvědavá i na brazilského beka Lea Borgese. Nadstandardní kvalitu rozpoznáte hned, o to větší teď budou očekávání. Koho vytáhnou skauti Jan Horník s Mateuszem Sitkem ze svého listu v zimě? Prioritou bude rozšířit variabilitu v ofenzivě, to znamená, že se hledá náběhový driblér na pozici křídla.
Kam vlastně kráčí béčko?
Aktuální páté místo není pro třetiligové béčko dobrou vizitkou. Na špici MSFL jsou rezervy obou brněnských klubů, před Sigmou jsou i Uničov a Frýdek-Místek. Olomouc sice operuje s variantou, že postoupit do profesionální soutěže by mohla, i když nebude mistrem, nicméně občas působí její kádr jako nepromyšlený „mišmaš“. Zkušení mentoři jsou nutností, ale na soupisce kouče Tomáše Palinka figurují i hráči s absolutně nulovým přesahem do budoucna. Proč se neposunou dorostenci?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu