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Hapal pod zvýšeným tlakem, mišmaš v béčku i Deniův hledáček. Kam kráčí Sigma?

Trenér Pavel Hapal slaví vítězství v Plzni
Trenér Pavel Hapal slaví vítězství v PlzniZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Dominik Janošek během zápasu se Žilinou
Jáchym Šíp v akci proti Žilině
Michal Beran v akci proti Žilině
John Paul Dembe se trefil po přihrávce Jáchyma Šipa
Skrumáž před brankou pražské Sparty
Václav Sejk uniká Sampsonu Dwehovi
Václav Sejk v utkání proti Plzni
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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Označení hanácké pohárové derby na Andrově stadionu raději ani nezmiňujte… Před rokem vypadla Sigma z MOL Cupu s divizními Novými Sady, letos s druholigovým Prostějovem. Pro moravskou značku s evropskými ambicemi jde navzdory současnému čtvrtému místu v tabulce o velkou kaňku, kvůli které se trenér Pavel Hapal ocitl pod zvýšeným tlakem. Kosmopolitní kádr se solidní šířkou i kvalitou má rázem jednu jedinou cestu za splněním cíle. Tu ligovou.

Začne Koutný sbírat nuly?

Jednička reprezentační jednadvacítky chytá stabilně dobře, ale v této sezoně má zatím z individuálního hlediska smůlu. Čisté konto zapsal Jan Koutný pouze doma proti Bohemians, jinak ho nuly, kterých v předchozí sezoně nasbíral devět, míjejí. Což o to, když si Sigma bude odvážet atraktivní výhry, jako byla například ta v Plzni (3:2), v Olomouci to nikoho mrzet nemusí. Z dlouhodobého hlediska je ale nesmírně důležité mít pevnou defenzivu a sbírat i „chudá“ vítězství.

Dostane se Kliment ještě do laufu?

Po stodvacetiminutové blamáži v Prostějově byl na dně fyzických i mentálních sil. Následně Jan Kliment onemocněl a do slušné formy se dostal Václav Sejk, takže se začalo řešit, zda ho ještě Hanáci vůbec budou potřebovat. „Honza je kapitánem mužstva,“ připomněl kouč Pavel Hapal a naznačil, že se zkušeným útočníkem počítá. Když bude zdravý a nebude vypadávat z tréninkového procesu, rozhodně ještě týmu má co dát. Ať už sám na špici, či někdy klidně ve dvojici se Sejkem.

Povolá v listopadu někoho Denia?

Celá republika v září netrpělivě vyhlížela první reprezentační nominaci nového kouče Santiho Denii. Pojede i někdo z Olomouce? Nakonec španělský trenér ukázal jen na Václava Sejka. Přitom středopolaři Michal Beran s Dominikem Janoškem podávali rovněž zajímavé výkony. „Myslím, že i Bery cítil trošičku vnitřní zklamání,“ netajil Pavel Hapal. Do kombinačního stylu by se Beran coby konstruktivní šestka s výborným čtením hry, sběrem odražených míčů a neustálou nabídkou hodil.

Koho najde skauting v zimě?

Sportovní úsek na Andrově stadionu si za necelý rok ve funkci udělal v tuzemsku dobré jméno. Danijel Šturm se okamžitě zhodnotil, dalším na řadě bude Péter Baráth, veřejnost je nově zvědavá i na brazilského beka Lea Borgese. Nadstandardní kvalitu rozpoznáte hned, o to větší teď budou očekávání. Koho vytáhnou skauti Jan Horník s Mateuszem Sitkem ze svého listu v zimě? Prioritou bude rozšířit variabilitu v ofenzivě, to znamená, že se hledá náběhový driblér na pozici křídla.

Kam vlastně kráčí béčko?

Aktuální páté místo není pro třetiligové béčko dobrou vizitkou. Na špici MSFL jsou rezervy obou brněnských klubů, před Sigmou jsou i Uničov a Frýdek-Místek. Olomouc sice operuje s variantou, že postoupit do profesionální soutěže by mohla, i když nebude mistrem, nicméně občas působí její kádr jako nepromyšlený „mišmaš“. Zkušení mentoři jsou nutností, ale na soupisce kouče Tomáše Palinka figurují i hráči s absolutně nulovým přesahem do budoucna. Proč se neposunou dorostenci?

Předpověď týmu · Sezonní
Sigma Olomouc
Očekávané umístění:5. místo
48%Skupina o titul
40%Play off o umístění
12%Skupina o záchranu
1%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 6. 10. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
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