Sigma zmodernizovala zázemí tréninkového areálu. Hubáček ho přiletěl zkontrolovat vrtulníkem
Donátor Pavel Hubáček přiletěl vrtulníkem zkontrolovat zmodernizované tréninkové zázemí Sigmy Olomouc v Řepčíně.
Klub ztrojnásobil odměny trenérům mládeže, rozpočet akademie se výrazně zvýšil.
Pro kompletní stavbu nového areálu však Sigma zatím nedisponuje potřebnými vlastními pozemky.
Vrtulníkem přiletěl na hřiště, vyzvedla ho ochranka a zpátky odvezl Maybach. A všichni byli v dobrém slova smyslu na špičkách. Miliardář Pavel Hubáček, donátor Sigmy Olomouc, se dorazil podívat na zmodernizované zázemí tréninkového areálu v Řepčíně, ale veřejně nepromluvil. První taková větší investice je prý začátkem toho, na jakou úroveň chce hanácký klub v budoucnu svou akademii dostat. „Na jednu z nejlepších v Česku a střední Evropě,“ tvrdí předseda Ondřej Navrátil.
Už byl čas. „Nešlo jen o šatny. Bylo toho více, za co nám bylo stydno...“ nezastírá Ondřej Navrátil, první muž fotbalové Olomouce, když na kraji stotisícového města prezentuje nové buňky a popisuje plány s vylepšováním podmínek nejen pro mládež, ale třeba i ženy. „Podařilo se nám udělat to, co jsme plánovali stihnout za tak krátkou dobu. Realizovali jsme tuhle investici, protože jde o rychlou, moderní a hlavně mobilní investici. S ohledem na flexibilitu a čas to bylo nejlepší řešení.“
Areál v Řepčíně, až na detaily desítky let stále stejný a chátrající, už nutně potřeboval rekonstrukci. V rozhovoru pro deník Sport to před dvěma roky naznačoval i někdejší kapitán Roman Hubník, který má v kategorii U16 syna Patrika. „Klub byl vždy stavěn na mládeži. Je třeba zkvalitňovat zázemí, zrekonstruovat šatny, nakupovat moderní pomůcky, sporttestery, GPSky... Zlepšit zdravotní péči, podpořit kondičáky, fyzioterapeuty. Musíte budovat, ne prodávat majetek.“
Loni operativa, teď strategie
Teď se to děje, byť postupně. Sigmu loni v mnoha ohledech paradoxně zbrzdila účast v Konferenční lize. Byť zástupci moravské značky po Evropě načerpávali zkušenosti i inspiraci, na infrastrukturu tolik času nebylo.
„V minulé sezoně jsme řešili víc operativu, abychom zvládli dvě soutěže naráz. Nyní je to více koncepční a strategická práce,“ přikyvuje Navrátil. „Největší školou pro nás byla Fiorentina a jejich Viola Park na nějakých patnácti hektarech. Byl to obrovský areál, nám by bohatě jednou stačil i poloviční. Musí být radost v tom rozvíjet fotbalisty,“ usmívá se.
Vyhlášené centrum ve Florencii, jež nejednou veřejně chválil záložník Antonín Barák, je úplně jinde. Hanáci v čele s ředitelem rozvoje Michalem Hrubým a šéftrenérem akademie Janem Krajčovičem sbírali podněty jinde po světě, například v polském partnerském celku Odra Opole. Propojovat pomáhal i odchovanec Tomáš Přikryl, hodil se každý názor i nápad.
Všechno, tedy šatny, kanceláře, videomístnost, posilovna, masérna či regenerační prostory se saunou a bazénky, je složeno z unimobuněk. Na první pohled možná „low-cost“ varianta, nicméně v tuzemsku i po Evropě jde v podobných organizacích o funkční trend. V současnosti je to dostatečné, adekvátní řešení. „Ale z dlouhodobého hlediska to není ideální, budeme potřebovat více prostoru. Obrovské rezervy máme i v ženských týmech,“ ví předseda.
Holice nebude, hledá se jinde
Každopádně Olomouc už se stydět nemusí, ani když do Řepčína v rámci předzápasových rozcviček o víkendu zavítají prvoligoví soupeři či dorostenci pražských „S“, kteří jsou zvyklí na jiný komfort.
„Až je budeme hostit, už budeme mít lepší pocit,“ souhlasí předseda výboru spolku Jakub Beneš. „Budeme apelovat na individuální proces, abychom silné přednosti rozvinuli na světový level a scouti si sedli na zadek. A zároveň abychom slabiny dostali na takovou úroveň, aby neomezovaly rozvoj těch top skills. Každý druhý nebude mít kariéru jako tady David Rozehnal, ale uděláme maximum,“ pomáhá si příměrem k místopředsedovi výboru spolku a bývalému reprezentantovi.
Rozpočet akademie se zvýšil o takřka 77 procent, o třetinu víc lidí v ní přibylo, odměny pro trenéry se skoro ztrojnásobily! Přesně na tyhle záležitosti tehdy Hubník v interview narážel. Vzdělává se personál, investuje se do technologií, začíná se kooperovat s Novými Sady. Zatím je režim pofidérní, ale až se divizní adresa stabilizuje a především se tam zachrání čtvrtá nejvyšší soutěž, mělo by jít o regulérní céčko Sigmy s dorostenci, kteří se nevejdou do top kategorií.
„Když od koučů očekáváme nadstandardní služby, musíte jim nabídnout odpovídající finanční podmínky. Rozpočet byl poddimenzovaný, nechtěli jsme akceptovat dobrovolnou bázi,“ vysvětluje šéf. „Navíc my si kromě profi sportovců, což je samozřejmě primární cíl, vychováváme i vlastní budoucí trenéry, například Tomáše Vasiljeva, fanoušky a zejména budoucí rodiče, kteří budou mít vztah ke sportu a rádi pak se svými dětmi zavítají na Andrův stadion,“ doplňuje ho Beneš.
Chybí pozemek
Zmíněný Rozehnal na slavnostní přestřižení pásky dorazil rovněž, stejně tak primátorka Miroslava Ferancová. Politička popřála Sigmě fajn budoucnost, pak měl dostat slovo Pavel Hubáček, avšak mecenáš s díky a úsměvem odmítl. Za více než rok se dosud nestalo, že by miliardář o svém napojení na fotbal veřejně promluvil. Majitel klubu Milan Šimonovský se akce neúčastnil, byl však přítomen na nedalekém Andrově stadionu v minulém týdnu na přípravném utkání proti Žilině (4:0).
Vzhledem k tomu, že od ostatních několikrát při prohlídce zazněl v souvislosti se zázemím přívlastek „mobilní“, pochopitelně se nabízí otázka, kde jednou Hubáček a spol. budou chtít zřídit tréninkové centrum se vším všudy. V Holici, jak se spekulovalo, to nebude.
„Ta nikdy nebyla tématem, pouze tam hrál B-tým. I od toho jsme upustili. Lutín je taky dočasná varianta, která je v tuto chvíli nejrozumnější. Do budoucna určitě budeme chtít, aby béčko hrálo jinde,“ podotýká Navrátil. „Co se stavby úplně nového projektu týče, bohužel to nemáme ve svých rukou, protože nedisponujeme pozemky, na kterých bychom mohli stavět areál nebo hřiště. Nejdříve je musíme získat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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