Čekání na Van Dijka i spoléhání na Maška. Slovan po dvou letech šlape, hrozí zimní prodeje?
„Všichni jsme přesvědčeni, že máme kvalitu na top 3. Alespoň na papíře,“ řekl před sezonou majitel Slovanu Ondřej Kania, byť do závorky přidal, že nelze odhadnout, jak si to mezi řadou nových hráčů a především s novými trenéry sedne. Odpověď už je teď jasná: sedlo! Liberec po dvou letech nejen kouše, přímo trhá. Díky pevné obraně a širokému kádru může být mezi elitou klidně i na konci sezony. Jaká příjemná i méně příjemná témata se tak po devíti kolech řeší pod Ještědem?
Proč to po dvou letech šlape?
Pod Radoslavem Kováčem to dvě sezony se střídavě slunečným počasím spíše drhlo, nyní Slovan vystřelil. Kdyby nehrál proti Teplicím většinu zápasu v devíti (i tak si vytvořil šance), byl by dosud neporažen. Šlo opravdu jen o trenéra? Nikoliv, jde o kombinaci faktorů, byť Branislav Fodrek zaslouží ovace. Přinesl do kabiny trochu zahraniční styl profesionality a v konečném součtu jednodušší taktické nároky na jednotlivé hráče.
„Ještě víc jsme se k tomu zaměřili na defenzivu, která je pevnější než v minulé sezoně,“ popisoval Sportu například Vasil Kušej. Důležitým faktorem je ale složení týmu. Ano, po hřišti se nadále prohání i náctiletí mladíci, ale pilíře jsou Kušej (26 let, dva tituly, starty v LM) či Lukáš Hůlka (287 zápasů v lize). Mnozí další hráči také po delším působení pod Ještědem dozráli – Patrik Dulay, Lukáš Mašek či Petr Hodouš. Náhle má Liberec ideální mix dravosti a zkušenosti.
Zvládne to Lukáš Mašek?
Vynechal přípravu kvůli zranění, pak začal útočník Raimonds Krollis jako dvojka za Lukášem Maškem. Přesto šlo o extrémně důležitou součástku týmu, Lotyš si za poslední rok a půl držel solidní statistiku 0,45 gólů na zápas, hodně pomáhal i v mezihře. Nyní je pryč, chybí do konce sezony kvůli utrženému vazu. Veškerá tíha tak náhle padá na Lukáše Maška – talentovaného, důrazného, ale typologicky trochu odlišného hráče. Sám drží ve Slovanu průměr 0,38 branek na utkání, hraje pro něj i přirozené sebevědomí či solidní start pod koučem Fodrekem.
Sám ale minulý rok zažil gólové výpadky – jednou na šest utkání, jednou dokonce na třináct. Kdyby ztratil formu, zranil se, nebo byl vykartovaný, je už Slovan na tenkém ledě. Slovinec Enej Marsetič je velká neznámá, kouč by případně mohl vyzkoušet experimentálnější varianty na hrot jako Matěje Mikulenku či Patrika Dulaye. Pro tým bojující na špici to není ideální.
Hrozí v zimě výprodej?
Když menší tým, kterým Slovan v konkurenci pražských „S“ a Plzně bezesporu je, výkonnostně vyskočí, je jasné, že se supi budou brzy slétávat nad jeho klíčovými hráči. Pro Liberec a jeho ambice bude klíčové, aby neztratil opory v rozeběhnuté sezoně, tedy v lednu. Pod majitelem Ondřejem Kaniou se dlouhodobě prezentuje jako pragmatický prodejce. Když si vyhodnotí nabídku jako dobrou, přijme ji. I proto opustili v zimě Ještěd třeba Michal Hlavatý či Dominik Plechatý, ačkoliv později chyběli.
Tuto zimu se nezdá, že by mohl odejít kdokoliv jako Fallou Faye, Patrik Dulay či Lukáš Mašek. Otazník si ale napišme u beka Azize Kayonda. Pokud bude pokračovat současným tempem, zřejmě přijde další telefonát z Edenu, klidně už v lednu. Slovan jako kdyby to tušil a už se vybavil náhradou – Davidem Hamansenyou.
Co bude se stadionem?
Liberec se posouvá nejen tabulkou, ale i infrastrukturou. V létě položil hybridní trávník, který (zaťukejme na zuby) drží, na zimu by měl být i na tréninkovém hřišti. Mnoho dalších kroků vpřed ale brzdí i vztah s městem. Kania dlouhodobě poznamenává, že oproti jiným dostává jeho klub od města minimální finanční podporu. Tím, že je i stadion nadále v rukou Liberce, ztěžuje klubu jakoukoliv modernizaci.
Už na jaře se tak ozvali Kaniovi z radnice s nabídkou, aby stadion a pozemky odkoupil, cena by se mohla šplhat na 400 milionů korun. Není to ale jednoduché. Majitel chce od města na oplátku i změnu územního plánu u nevyužívaných pozemků města, které by rovněž rád odkoupil. Celá jednání se táhnou a je možné, že po komunálních volbách začnou úplně nanovo. A s úplně jinými požadavky. Půjde o běh na dlouhou trať.
Vrátí se marodi v obraně?
Jan Nezmar je o kvalitách Jana Knapíka tak přesvědčen, že o něm mluvil jako o libereckém Virgilu van Dijkovi. Nelze si jeho slova ověřit, protože vysoký stoper odehrál od svého rok a půl starého příchodu pouhých 21 minut. Nyní se blíží velký návrat, snad definitivní, v reprezentační pauze se Knapík konečně vrátil na hřiště. „Odškrtnul jsem si pomyslnou metu,“ řekl.
Půjde o pomalý návrat, ale zrovna jeho by teď Slovan využil. Stoper Augustin Drakpé podle informací redakce bude ještě pár týdnů chybět, ještě pozvolnější návrat než Knapík má zase stoper Šimon Gabriel. Ten více než rok po přetržení křížového vazu alespoň individuálně trénuje. V určitý moment tak může Slovan získat dvě obří „posily“ do obrany. I Jan Bořil bude po reprezentační pauze připravený, po půl roce se dal do kupy i mladý obránce Haris Berbič. Blýská se na (ještě) lepší časy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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