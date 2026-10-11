Patrák o osudovém zranění: Křížák, konečná. Ale kluci nebrečí, nebo?
Měl být hlavním kulometem týmu, který šel do ligy s velkým očekáváním. Jenže je to jinak. Pardubice se aktuálně snaží uniknout z míst, kde jim hrozí baráž, a jejich kapitán sleduje zápasy z marodky. Vojtěch Patrák v půlce srpna poznal, že koleno je vskutku prokletý fotbalový kloub. Přetrhl si zkřížený vaz, což značí stopku minimálně na osm měsíců. „Byl jsem zlomenej,“ přiznává v rozhovoru pro Ligu naruby.
Sedl si na barovou židli ve skyboxu pardubického stadionu, vedle odložil berle. Koleno měl viditelně napuchlé, byl pár dnů po operaci. Nemohl prakticky nic, od klubu dostal řidiče, doma je vděčný přítelkyni. „V první chvíli to bylo tak, že měla doma dvě děti,“ připomene, že se jim během mistrovství světa narodil syn Elias.
Na neschopence jste od zápasu s Mladou Boleslaví. Co se v něm vlastně stalo?
„Šel jsem do náběhu, dal jsem si blbej první dotyk, takže mě to vyhnalo ven. Chtěl jsem jít přes Denise Donáta, ve sprintu jsem změnil směr a hned jsem cítil, že mi koleno ujelo. Přišla extrémní bolest.“
Co jste si řekl?
„Věděl jsem, že je to špatně.“
Podklouznul jste?
„Noha mi maličko podjela. Na fotce jsem viděl, že tam byl trošku drn, ale hlavně to byl blbý pohyb. Bolest byla taková, že jsem věděl, že to nebude na týden.“
Jak člověk prožívá dobu, než se dozví definitivní diagnózu a má podezření, že půjde o něco velkého?
„Pro mě byla nejhorší minuta na hřišti, než to rozhodčí přerušil. Tam jsem si promítal všechno, co to znamená. Že se o mě bude starat partnerka, budu mít pauzu, prostě takové ty hnusné myšlenky, co máte v tu chvíli. Pak jsem jel s rodiči domů a byl jsem vlastně pozitivní.“
Proč najednou?
„Cítil jsem se docela dobře, koleno moc neoteklo. Ale druhý den jsem byl na rezonanci a večer mi přišla zpráva, že je to křížák.“