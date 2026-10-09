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Denia? Správný krok! Čecha by nerespektovali, říká Vorlický. Jelínek musí počítat s kritikou

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Vorlického nevšední zpověď: Vím, čím jsem prošel a jak jsem přesto schopný hrát. Co řekl ke své tiskovce? • Zdroj: iSport.cz
Lukáš Vorlický
Obránci Baníku se snaží zastavit Lukáše Vorlického
Lukáš Vorlický bráněný Michalem Frydrychem
Lukáš Vorlický v dresu Slovácka
Lukáš Vorlický v akci za Slovácko
Jiří Vorlický (vpravo) koučuje béčko Slovácka
Jiří Vorlický koučuje béčko Slovácka
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Silné názory zdědil Lukáš Vorlický po něm. Jiří Vorlický taky býval talentovaný hráč, který nemlčel, když se mu něco nelíbilo. Skončil kvůli zranění brzy, ale fotbal dál prostupuje jeho životem. Ve Slovácku vede ve třetí lize béčko a podílí se také na výběru trenéra pro prvoligový tým. I na základě jeho doporučení klub angažoval Romana Skuhravého a po něm Jana Jelínka. Na povolání Španěla Santi Denii k reprezentačnímu áčku Česka vliv neměl, považuje to nicméně za velmi dobrý a nutný krok. „Žádný český trenér, který by se vydal na tuto cestu, nebude dostatečně respektován,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Co pro vás znamená fotbal?
„Je to jenom jeden z mnoha programů, které ve svém životě mám. V jednom období to byla moje absolutní priorita, ale pak jsem zjistil, jaká je to iluze a co všechno může člověk ztratit. Od té doby jsem na fotbale absolutně nezávislý. Dnes je to pro mě práce a obrovská zábava.“

Takže máte nad vším nadhled?
„Samozřejmě i já se nacházím jako trenér v emočních situacích, kdy mě hra pohltí. V ten moment musím velmi rychle přepnout, abych svůj program řídil. Jinak se snažím, aby mě fotbal nepohlcoval a měl jsem nadhled. Myslím, že se mi to v kontextu minimálně posledních pěti let daří.“

Také prý natáčíte instruktážní videa.
„To bylo hned po mistrovství světa, kdy se šířila šílená kritika českých metodiků a trenérů. Jenom jsem se snažil uvést některá témata do kontextu. Někdy po čtvrtém, pátém videu ten záměr skončil, protože byl jmenovaný nový realizační tým pro reprezentaci. Navíc jsem měl jako každý rok možnost navštívit seminář akademií, na kterém technický ředitel Aleš Křeček přenesl do prostředí strategii další budoucnosti. V tu chvíli jsem našel svou polohu tam, kde může být prospěšná pro český fotbal. Podpořil jsem tento směr, který už tu byl několikrát budován. Nyní je podpořený konkrétními kroky, čímž mám na mysli nový realizační tým.“

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