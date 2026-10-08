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Turbulentní pauza a brutální los Baníku. Dojde ještě během podzimu na angažování Hyského?

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Bonus: Varianty bez Karabce, Nowak září i v repre, raněná Sigma. Co turbulentní pauza Baníku? • Zdroj: isport.tv
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Slavící hráči Baníku
Fotbalisté Baníku slaví první branku na hřiští Kladna
Roman Skuhravý v pohárovém duelu s Kladnem
Zklamaný Roman Skuhravý
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Chance Liga
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Už v pátek se zápasem Zlín - Slavia vrátí po nezvykle dlouhé reprezentační pauze česká nejvyšší soutěž: tým Ligy naruby se proto v hodinu dlouhé bonusové části nového dílu věnoval každému klubu a zhodnotil jeho vyhlídky jak na nejbližší tři zápasy, tak i do zbytku podzimu

„Baník má vzhledem ke své situaci šílený los,“ pozastavil se u Slezanů redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar: „Jedou na Bohemku, kde si myslím, že prohrají. Pak mají doma Spartu, jedou do Liberce, doma Plzeň a na Zbrojovku. Už jim nebude stačit, že hráli v nějakých pasážích zajímavý fotbal. Už budou potřebovat body.“

Po devíti kolech jedenáctá příčka tabulky, řada zraněných hráčů, výrazný kouč Roman Skuhravý u postranní čáry: jak vlastně probíhá restart tradiční a hrdé značky po nevydařené sezoně, která končila v baráži?

Personální komplikace

„Baník měl turbulentní repre pauzu: fanoušci jsou z pohárového vystoupení proti Kladnu otrávení ještě doteď, ale budiž, tlustá čára, co by za to dala třeba Sigma,“ říká Michal Kvasnica. „Rezonovala ale také debata vedení s příznivci, které se zúčastnil i hokejista Rostislav Olesz. Romanu Skuhravému musí navíc před Bohemians přidělávat vrásky zdravotní stav hráčů, bude to mít personálně složité,“ dodává.

„Já v Baníku ještě do konce podzimu čekám Martina Hyského,“ pálí zostra Jiří Fejgl. „Když vidím konkurenci v lize třeba na prvních osmi místech, tak to bude mít Baník strašně složité hrát třeba v příštích pěti letech horní šestku,“ přidává další prognózu Špryňar. Co říkají statistická data na střídání Romana Skuhravého?

Podívejte se na BONUS podcastu Ligy naruby na webu www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Předpověď týmu · Sezonní
Baník Ostrava
Očekávané umístění:11. místo
13%Skupina o titul
38%Play off o umístění
50%Skupina o záchranu
5%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 8. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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