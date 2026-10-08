Turbulentní pauza a brutální los Baníku. Dojde ještě během podzimu na angažování Hyského?
Už v pátek se zápasem Zlín - Slavia vrátí po nezvykle dlouhé reprezentační pauze česká nejvyšší soutěž: tým Ligy naruby se proto v hodinu dlouhé bonusové části nového dílu věnoval každému klubu a zhodnotil jeho vyhlídky jak na nejbližší tři zápasy, tak i do zbytku podzimu
„Baník má vzhledem ke své situaci šílený los,“ pozastavil se u Slezanů redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar: „Jedou na Bohemku, kde si myslím, že prohrají. Pak mají doma Spartu, jedou do Liberce, doma Plzeň a na Zbrojovku. Už jim nebude stačit, že hráli v nějakých pasážích zajímavý fotbal. Už budou potřebovat body.“
Po devíti kolech jedenáctá příčka tabulky, řada zraněných hráčů, výrazný kouč Roman Skuhravý u postranní čáry: jak vlastně probíhá restart tradiční a hrdé značky po nevydařené sezoně, která končila v baráži?
Personální komplikace
„Baník měl turbulentní repre pauzu: fanoušci jsou z pohárového vystoupení proti Kladnu otrávení ještě doteď, ale budiž, tlustá čára, co by za to dala třeba Sigma,“ říká Michal Kvasnica. „Rezonovala ale také debata vedení s příznivci, které se zúčastnil i hokejista Rostislav Olesz. Romanu Skuhravému musí navíc před Bohemians přidělávat vrásky zdravotní stav hráčů, bude to mít personálně složité,“ dodává.
„Já v Baníku ještě do konce podzimu čekám Martina Hyského,“ pálí zostra Jiří Fejgl. „Když vidím konkurenci v lize třeba na prvních osmi místech, tak to bude mít Baník strašně složité hrát třeba v příštích pěti letech horní šestku,“ přidává další prognózu Špryňar. Co říkají statistická data na střídání Romana Skuhravého?
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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