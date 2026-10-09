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ONLINE: Zlín - Slavia. Liga je konečně zpátky! Poslední Ševci hostí lídra tabulky

Slavia slaví Nowakův gól
Slavia slaví Nowakův gólZdroj: ČTK
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Po téměř třítýdenní reprezentační přestávce se znovu rozebíhá první fotbalová liga. V páteční předehrávce 10. kola nastupuje lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu hájí pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství. Pražané v lize se Zlínem dvanáctkrát po sobě neprohráli. Utkání sledujte od 18:00 ONLINE na webu iSport. 

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 10. kolo
Zlín
pá 9. 10.
18:00
Slavia Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Zlín
Remíza
Výhra Slavia
Pravděpodobná skóre
  • 0:211.6%
  • 0:310.8%
  • 1:28.4%
  • 0:17.8%
Predikce aktualizována: 9. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

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