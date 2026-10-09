Pravděpodobné sestavy: Liga je zpátky! Chorý na hrotu Slavie, jak Sparta nahradí Karabce?
Rekordně dlouhá reprezentační pauza je minulostí, vrací se klubový fotbal! Chance Ligu čeká 10. kolo, které nezvykle startuje už v pátek, kdy se Slavia představí ve Zlíně. Plzeň v sobotu hraje proti Mladé Boleslavi, Sparta v neděli hostí Pardubice. Jak Letenští nahradí zraněného kapitána Adama Karabce? A co další sestavy po třítýdenní přestávce? Projděte si v tradičním článku iSportu pravděpodobné úvodní jedenáctky všech týmů.
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- V souboji prvního s posledním by měli být dominantní hosté. Slavia má v této sezoně Chance Ligy nejvíc doteků s míčem ve vápně soupeře (295) a naopak Zlín nejméně (136).
- Nejlepší střelec minulého ročníku se trápí na venkovní půdě. Zatímco doma skóroval Tomáš Chorý v posledních třech kolech pokaždé, venku se neprosadil už čtyři zápasy v řadě.
- Ani jeden ze soupeřů nepatří mezi mašiny na presink. Hradec (3) a Artis (4) jsou týmy s nejnižším počtem střel po zisku míče v útočné části hřiště.
- Hradecký fantom Adam Zadražil pokračuje ve výborné formě a podle pokročilých statistik Opty v této sezoně už chytil 3,4 gólu navíc oproti očekávání. V tomto ohledu je nejlepší v lize.
- Ve vzduchu by měli dominovat domácí. Viktoria má úspěšnost hlavičkových soubojů 55,6 procenta – nejvyšší ze všech týmů ligy. Boleslav je naopak druhá nejhorší (45,3 %).
- Martin Šubert se šesti góly vládne kanonýrům, i když jeho střely mají celkovou hodnotu jen 1,82 očekávaného gólu. Zakončuje tedy suverénně nejlépe ze všech hráčů ligy (+4,18).
- Podle posledních zápasů by mělo být vidět hodně šancí. V uplynulých čtyřech kolech zaznamenala víc očekávaných gólů než Zbrojovka (8) a Jablonec (8,5) pouze Slavia (9,6).
- Zbrojovka vedle produktivního útoku může spoléhat i na podporu ze zadních řad. Amadu Dante vytvořil v tomto ligovém ročníku už 14 šancí, což je nejvíc ze všech obránců.
- Speciální zápas odehrají Lischka a Almási. Oba se přesunuli do Ďolíčku v posledním roce z Baníku a našli střeleckou formu. Každý z nich už týmu pomohl třemi ligovými góly.
- V posledních čtyřech kolech získal Baník jediný bod s celkovým skóre 3:11. V tomto období tak jde o vůbec nejhorší tým v celé lize.
- V Liberci mají nejlepší obranu ligy. Všechny soupeře poráží v počtu inkasovaných gólů (4), čistých kontech (5) i očekávaných inkasovaných gólech (9,4).
- Slovácko stále čeká na první výhru v sezoně a vinit může i špatnou disciplínu. Jeho hráči už viděli pět červených karet, což je jasně nejvíc v celé soutěži.
- Potkají se dva soupeři ve skvělé formě. Od začátku května vyhrála víc ligových zápasů než Teplice (9) a Sigma (8) pouze Slavia (10).
- Olomoucký Abdoulaye Sylla je expertem na souboje. Ze všech hráčů v lize má jasně nejvyšší počet duelů (36) a také nejvíc vyhraných soubojů (23).
- Letenští jsou vládci míče. V lize zaznamenali už 103 sekvencí s deseti a více přihrávkami za sebou, nejvíc ze všech ligových celků.
- Dávid Krčík se prosadil při debutu za Pardubice a od startu minulé sezony skóroval už za tři ligové kluby. To samé se podařilo pouze Ebrimu Singhatehovi, který bude stát na druhé straně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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