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Pravděpodobné sestavy: Liga je zpátky! Chorý na hrotu Slavie, jak Sparta nahradí Karabce?

Jak vypadají pravděpodobné sestavy před 10. kolem Chance Ligy?
Jak vypadají pravděpodobné sestavy před 10. kolem Chance Ligy?Zdroj: koláž iSport.cz
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Hráči Sparty slaví branku před brankářem Sigmy Janem Koutným
Radost hráčů Liberce
Jan Zíka v souboji s Adamem Karabcem, kapitánem Sparty
Slovácko za úvodních devět kol Chance Ligy nedokázalo zatím ani jednou vyhrát
Saidou Alioum a Michal Fukala v souboji o míč
Tomáš Chorý opustil šlágr s Plzní na nosítkách
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iSport.cz
Chance Liga
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Rekordně dlouhá reprezentační pauza je minulostí, vrací se klubový fotbal! Chance Ligu čeká 10. kolo, které nezvykle startuje už v pátek, kdy se Slavia představí ve Zlíně. Plzeň v sobotu hraje proti Mladé Boleslavi, Sparta v neděli hostí Pardubice. Jak Letenští nahradí zraněného kapitána Adama Karabce? A co další sestavy po třítýdenní přestávce? Projděte si v tradičním článku iSportu pravděpodobné úvodní jedenáctky všech týmů.

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  • V souboji prvního s posledním by měli být dominantní hosté. Slavia má v této sezoně Chance Ligy nejvíc doteků s míčem ve vápně soupeře (295) a naopak Zlín nejméně (136).
  • Nejlepší střelec minulého ročníku se trápí na venkovní půdě. Zatímco doma skóroval Tomáš Chorý v posledních třech kolech pokaždé, venku se neprosadil už čtyři zápasy v řadě.

  • Ani jeden ze soupeřů nepatří mezi mašiny na presink. Hradec (3) a Artis (4) jsou týmy s nejnižším počtem střel po zisku míče v útočné části hřiště.
  • Hradecký fantom Adam Zadražil pokračuje ve výborné formě a podle pokročilých statistik Opty v této sezoně už chytil 3,4 gólu navíc oproti očekávání. V tomto ohledu je nejlepší v lize.

  • Ve vzduchu by měli dominovat domácí. Viktoria má úspěšnost hlavičkových soubojů 55,6 procenta – nejvyšší ze všech týmů ligy. Boleslav je naopak druhá nejhorší (45,3 %).
  • Martin Šubert se šesti góly vládne kanonýrům, i když jeho střely mají celkovou hodnotu jen 1,82 očekávaného gólu. Zakončuje tedy suverénně nejlépe ze všech hráčů ligy (+4,18).

  • Podle posledních zápasů by mělo být vidět hodně šancí. V uplynulých čtyřech kolech zaznamenala víc očekávaných gólů než Zbrojovka (8) a Jablonec (8,5) pouze Slavia (9,6).
  • Zbrojovka vedle produktivního útoku může spoléhat i na podporu ze zadních řad. Amadu Dante vytvořil v tomto ligovém ročníku už 14 šancí, což je nejvíc ze všech obránců.

  • Speciální zápas odehrají Lischka a Almási. Oba se přesunuli do Ďolíčku v posledním roce z Baníku a našli střeleckou formu. Každý z nich už týmu pomohl třemi ligovými góly.
  • V posledních čtyřech kolech získal Baník jediný bod s celkovým skóre 3:11. V tomto období tak jde o vůbec nejhorší tým v celé lize.

  • V Liberci mají nejlepší obranu ligy. Všechny soupeře poráží v počtu inkasovaných gólů (4), čistých kontech (5) i očekávaných inkasovaných gólech (9,4).
  • Slovácko stále čeká na první výhru v sezoně a vinit může i špatnou disciplínu. Jeho hráči už viděli pět červených karet, což je jasně nejvíc v celé soutěži.

  • Potkají se dva soupeři ve skvělé formě. Od začátku května vyhrála víc ligových zápasů než Teplice (9) a Sigma (8) pouze Slavia (10).
  • Olomoucký Abdoulaye Sylla je expertem na souboje. Ze všech hráčů v lize má jasně nejvyšší počet duelů (36) a také nejvíc vyhraných soubojů (23).

  • Letenští jsou vládci míče. V lize zaznamenali už 103 sekvencí s deseti a více přihrávkami za sebou, nejvíc ze všech ligových celků.
  • Dávid Krčík se prosadil při debutu za Pardubice a od startu minulé sezony skóroval už za tři ligové kluby. To samé se podařilo pouze Ebrimu Singhatehovi, který bude stát na druhé straně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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