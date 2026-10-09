Slavii se vrátí zranění, ale kdo nahradí Chaloupka? Chorý má na stole novou smlouvu
První polovinu podzimu zvládla Slavia ve velkém stylu. Tak, jak je v posledních letech zvyklá. V úvodních devíti duelech neprohrála, ztratila jen remízami v Liberci a ve vršovickém derby s Bohemians. Proto vede tabulku s tříbodovým náskokem před Slovanem. Nyní „sešívaní“ vstupují do druhé fáze. Vyzbrojenější o řadu zraněných hráčů, s většími možnostmi při tvorbě sestavy, ale také bez klíčového muže defenzivní řady Štěpána Chaloupka. V příštích týdnech se očekává definitivní stanovisko ve věci budoucnosti Tomáše Chorého.
Vrátí se zranění hráči?
Před reprezentační přestávkou vypadala slávistická kabina jako v době chřipkové epidemie. Tedy poloprázdná. Úvodní dva měsíce vydržely jen silné kusy. Pro poslední zápas s Plzní postrádal Jindřich Trpišovský sedm hráčů, další aktéři šlágru nebyli stoprocentně v pořádku. I proto se pět hráčů omluvilo z reprezentační akce, na ní se zranil Štěpán Chaloupek a na sekretariátu neschopenku odevzdal i Pavel Kačor, účastník bojů o mládežnické EURO. Tito dva dnešní duel se Zlínem jistě nestihnou. Jejich absence bude v řádech týdnů. U ostatních, zejména „omluvenkářů“, se situace zlepšila. Drtivá většina z nich by měla být k dispozici. Platí to o Zimovi, Chorém, Provodovi, Juráskovi a snad i Vlčkovi. Návrat do akce hlásí i Chytil, Kubiak a N´Guessan.
Získají větší minutáž liberecké posily?
Stoper Ange N´Guessan a střední záložník Toumani Diakité přišli z Liberce v rámci rekordního megaobchodu. V kuloárech se mluví v souhrnu o sumě 12 milionů eur (zhruba 292 milionů korun). Automaticky se počítalo s tím, že se okamžitě nacpou do základu. Omyl! Kouč Jindřich Trpišovský znovu potvrdil, že výše transferové cifry pro něj není automatickou vstupenkou do sestavy, základním parametrem je výkonnost. A tu zatím ani jeden nemá. Francouzský zadák se pere s odlišným stylem hry, zoufale mu chybí herní jistota, sebevědomí. To stejné platí pro mladíka z Pobřeží slonoviny. Dá se čekat, že jejich čas přijde, a nemusí to trvat dlouho. Ani po reprezentační pauze však ze Slavie nejdou zprávy, že by to mělo být po opětovném rozjezdu soutěže dramaticky jiné. N´Guessan se zatím objevil v základní sestavě dvakrát na úsvitu ligy, Diakité pouze jednou. V rotaci ale budou. Program má Slavia extrémně náročný.
Jak to bude s Tomášem Chorým?
Na konci sezony, tedy v červnu 2027, končí habánovi kontrakt se Slavií. Na stole má nový úpis v délce tří let. Zároveň stále platí, a zájem se nezmenšuje, že o služby reprezentačního útočníka stojí Plzeň. Nabídka je konkrétní, na podobném půdorysu jako ta slávistická. Nyní jde o to, pro co se Tomáš Chorý rozhodne. Půl roku před vypršením stávající smlouvy může podepsat jinde, tedy třeba na západě Čech. Jisté je jedno: Slavia maže za titulovým hattrickem a neexistuje, že by útočníka číslo jedna uvolnila třeba v zimě. A to s tím rizikem, že o něj přijde v létě bez jakékoliv finanční kompenzace. Zbytek podzimu bude ve Slavii horký nejenom kvůli tanci na několika podiích (Chance Liga, Liga mistrů, MOL Cup), ale také kvůli nejistotě ohledně tahouna posledních mistrovských sezon.
Kdo nahradí Štěpána Chaloupka?
V první polovině podzimní části se ve Slavii vyprofilovaly dva pilíře stoperské formace – David Zima a Štěpán Chaloupek. Oba byli excelentní, formu si drželi standardně na úrovni, kam se zbytek ligy dívá jen s hlavou zakloněnou. Jenže první se zranil v Lize mistrů, ten druhý v reprezentačním testu ve Španělsku. Copak o to, Zima bude ready. Snad připravený už proti Zlínu. Naopak Chaloupka čeká minimálně třítýdenní pauzírování. Trenér Jindřich Trpišovský musí reagovat, díru zacelit. Naštěstí pro něj, materiál k tomu má. Na pravé straně tříčlenné defenzivní linie by se měl dnes ve Zlíně objevit Tomáš Holeš, uprostřed uzdravený Zima a na Chaloupkově pozici na levé straně může alternovat mladík Konečný. Případně si místo prohodit s Holešem, jelikož se lépe cítí napravo. Trpišovský rád sahá k nezvyklým řešením, proto Chaloupka může nahradit třeba i Kubiak.
Zvýší náskok na špici tabulky?
Obhájce titulu čeká během následujících dvaadvaceti dní šest zápasů, na bojiště se postaví zhruba každý čtvrtý den. Čtyři duely čekají Slavii v domácí soutěži, dva v Lize mistrů. Našlapaná termínovka je jedna věc, tou druhou náročné cesty. Už ve čtvrtek mužstvo odcestovalo do Zlína, v neděli stráví s odbavením minimálně pět hodin na cestě do dalekého Baku, v sobotu hraje s Hradcem Králové, aby druhý den odletělo do Istanbulu k dalšímu pokračování Ligy mistrů. Minimum prostoru pro regeneraci a odpočinek může přinést problémy na trávníku. Ve Zlíně by Slavia ztratit neměla, s Votroky má dlouhodobě nevyřízené účty, v druhé polovině října doma přivítá Mladou Boleslav a měsíc páření zvěře zakončí v Jablonci. Oproti tomu druhý Liberec má podobně zrádný los. Spíš se čeká, že Slavia náskok udrží, nebo mírně navýší.
Projděte si všechny díly seriálu iSportu o klubech Chance Ligy během reprezentační pauzy:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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