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Trpišovský mě naučil bránit, Jarošík mě nechtěl. Jak Kušej vzpomíná na osudové trenéry?

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Kušej: Trpišovský mě naučil bránit, v Liberci šlapeme na velké kluby. Bořil? Dostával za mě bídu • Zdroj: iSport.cz
Vasil Kušej v dresu Liberce
Vasil Kušej v utkání proti Mladé Boleslavi
Vasil Kušej proti Mladé Boleslavi otevřel skóre
Vasil Kušej se po trestu za červenou kartu vrátil do základní sestavy Liberce
Vyloučený Vasil Kušej opouští trávník
Vasil Kušej v akci při zápase
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Chance Liga
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Jeden z nejvýraznějších hráčů ligových trávníků v Česku, reprezentant i bývalý tahoun Slavie. Vasil Kušej ale pro takovou pověst musel bojovat, často i s trenérskými štáby různých klubů. Jak vzpomíná na některá zavedená jména českého trenérského kolotoče? Pro deník Sport a web iSport okomentoval vliv několika hlavních trenérů, které v kariéře potkal. „Koukal na mě hodně skrz prsty,“ popsal například jeho vztah s Jiřím Jarošíkem.

Jakub Pintrava, Ústí nad Labem

„Měl mě v ústecké mládeži, hodně mě posunul. Naučil mě, jak být jiný, jak být zahraniční. Naučil mě i jak makat mimo hřiště.“

Jiří Jarošík, Ústí nad Labem

„Do Ústí mě vlastně nechtěl. Chtěl, abych přišel na týden na zkoušku, což přes vedení neprošlo. Tudíž na mě první dny koukal hodně skrz prsty, ale teď se tomu směji, protože jsem byl vlastně jeho nejoblíbenější hráč.“

Vasil Kušej v dresu ÚstíVasil Kušej v dresu Ústí • Ondřej Bičiště / Profimedia

Pavel Šustr, Prostějov

„Když jsem přišel do Prostějova, bál jsem se, protože kluci o něm říkali různé věci. Po druhém tréninku za mnou přišel s tím, že ví, že mám smlouvu jen do léta a že hned půjde na vedení, ať podepíšu novou. A že v zimě mě prodá do ligy. Týden na to jsem měl novou smlouvu a šel jsem do ligy.“

Jindřich Trpišovský, Slavia

„Dokázal ze mě se Zdeňkem Houšteckým vymačkat maximum, navíc jsme si k sobě našli cestu i lidsky. Naučil jsem se bránit. Pan Trpišovský mi vždy říkal, že mám 90 útok a 10 obranu. Někdy jsem se pak dostal na 90 útok, 60 obranu. Pan Houštecký je za vámi schopný na tréninku přeběhnout hřiště, když uděláte chybu. Žádný hráč si pod ním nedovolí nic vypustit.“

Vasil Kušej se radí s Jindřichem TrpišovskýmVasil Kušej se radí s Jindřichem Trpišovským • Vlastimil Vacek / Právo

Branislav Fodrek, Liberec

„Sice ke mně není tak otevřený, ale hodně mi v zápasech pomáhá, vždy mi řekne, kde se můžu pohybovat lépe a tak dále. A vkládá do mě hodně důvěry. Cítím ji z něj možná nejvíce ze všech trenérů, co jsem měl.“

Předpověď týmu · Sezonní
Slovan Liberec
Očekávané umístění:3. místo
86%Skupina o titul
13%Play off o umístění
1%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 10. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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