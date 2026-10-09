Trpišovský mě naučil bránit, Jarošík mě nechtěl. Jak Kušej vzpomíná na osudové trenéry?
Jeden z nejvýraznějších hráčů ligových trávníků v Česku, reprezentant i bývalý tahoun Slavie. Vasil Kušej ale pro takovou pověst musel bojovat, často i s trenérskými štáby různých klubů. Jak vzpomíná na některá zavedená jména českého trenérského kolotoče? Pro deník Sport a web iSport okomentoval vliv několika hlavních trenérů, které v kariéře potkal. „Koukal na mě hodně skrz prsty,“ popsal například jeho vztah s Jiřím Jarošíkem.
Jakub Pintrava, Ústí nad Labem
„Měl mě v ústecké mládeži, hodně mě posunul. Naučil mě, jak být jiný, jak být zahraniční. Naučil mě i jak makat mimo hřiště.“
Jiří Jarošík, Ústí nad Labem
Pavel Šustr, Prostějov
„Když jsem přišel do Prostějova, bál jsem se, protože kluci o něm říkali různé věci. Po druhém tréninku za mnou přišel s tím, že ví, že mám smlouvu jen do léta a že hned půjde na vedení, ať podepíšu novou. A že v zimě mě prodá do ligy. Týden na to jsem měl novou smlouvu a šel jsem do ligy.“
Jindřich Trpišovský, Slavia
„Dokázal ze mě se Zdeňkem Houšteckým vymačkat maximum, navíc jsme si k sobě našli cestu i lidsky. Naučil jsem se bránit. Pan Trpišovský mi vždy říkal, že mám 90 útok a 10 obranu. Někdy jsem se pak dostal na 90 útok, 60 obranu. Pan Houštecký je za vámi schopný na tréninku přeběhnout hřiště, když uděláte chybu. Žádný hráč si pod ním nedovolí nic vypustit.“
Vasil Kušej se radí s Jindřichem Trpišovským • Vlastimil Vacek / Právo
Branislav Fodrek, Liberec
„Sice ke mně není tak otevřený, ale hodně mi v zápasech pomáhá, vždy mi řekne, kde se můžu pohybovat lépe a tak dále. A vkládá do mě hodně důvěry. Cítím ji z něj možná nejvíce ze všech trenérů, co jsem měl.“