Novinky u rozhodčích v lize: komunikace sporných situací i záběry z VAR na stadionech
Komise rozhodčích po devíti kolech Chance Ligy obnovuje veřejné hodnocení zápasů.
Každé úterý rozebere čtyři situace vybrané televizní stanicí Oneplay.
Nejpozději na jaře by měli diváci na stadionech vidět i záběry VAR.
Během reprezentační pauzy byla možnost rozebrat výkony rozhodčích v českých nejvyšších soutěžích po devíti odehraných kolech Chance Ligy. Na pátečním setkání s novináři předseda komise sudích Carlos Gómez okomentoval výstupy z provedené analýzy a oznámil dvě novinky. Komise se vrací k veřejnému hodnocení čtyř vybraných situací z víkendu, velmi brzy také bude možné na některých stadionech spatřit záběry, podle kterých VAR hodnotí sporné momenty.
Komise rozhodčích se od nové sezony k výkonům a verdiktům sudích veřejně nevyjadřovala a příliš nekomunikovala, na což upozorňoval i deník Sport a web iSport. Ticho z oficiálních míst bylo nepříjemné a u sporných momentů vyvolávalo zbytečné dohady a napětí.
Po reprezentační odmlce dojde k podstatné změně. Pravidlo, které fungovalo pod bývalým šéfem sudích Liborem Kovaříkem, se vrací na scénu. Každé úterý po odehraném víkendu komise rozhodčích zveřejní názor na čtyři vybrané situace. Určí je hlavní vysílatel Chance Ligy, televizní stanice Oneplay Sport. Půjde o momenty z první a druhé ligy a nejvyšší soutěže žen. Dá se předpokládat, že v drtivé většině se budou řešit zápasy elitní Chance Ligy.
Šéf změnil názor
„Rozhodčí, fanoušci, trenéři i novináři potřebují znát náš názor a já jim ho chci dát, považuji to za důležité,“ řekl na páteční tiskové konferenci španělský předseda komise rozhodčích Carlos Gómez. „Chci nejdřív hovořit s rozhodčími, kteří byli u vybrané situace, proto to budeme komunikovat až v úterý. Nejdřív si to rozebereme v komisi, pak s rozhodčími z konkrétního zápasu a až pak zveřejníme naše vyjádření.“
Momenty v minulosti vybírali zástupci většiny médií, teď bude volba na stanici Oneplay, držiteli vysílacích práv na Chance Ligu. „Vysílací platforma má všechny materiály, mají k tomu nejlepší podmínky. Ale nemám do budoucna problém s tím, aby to vybírali například fanoušci. Pro nás bylo hlavní, aby to dělala externí, třetí strana, abychom za situace, které se vyberou, nenesli odpovědnost my,“ vysvětlil stávající šéf českých sudích pro první a druhou ligu.
Proč se rozhodl k praxi bývalé komise vrátit? „Když jsem začal jako předseda komise, rozhodl jsem se tyto komunikace nezveřejňovat. Chtěl jsem se stoprocentně soustředit na práci s rozhodčími. Teď jsem změnil názor. Rozhodčí, fanoušci, trenéři i novináři potřebují znát náš názor a chci jim ho dát,“ dodal Gómez.
Nadále platí, že rozhodčí se k situacím nebudou vyjadřovat bezprostředně po zápase do televizních kamer. „V tu dobu nemají žádnou zpětnou vazbu od komise, nemůžou si být těmi situacemi jistí. Proto budeme veřejně předávat naše stanovisko později jako komise,“ vysvětlil Gómez. Vedle hodnocení čtyř situací komise zůstává u pravidla, že v úterý bude k dispozici konverzace mezi centrálou VAR a hlavním sudím, což běží od startu sezony.
Jak dlouho trvá rozhodnutí?
Druhou zajímavou novinkou, kterou komise ve spolupráci s LFA chystá, je promítání situací, které v zápase řeší VAR, přímo na stadionech. „Diváci uvidí na světelných obrazovkách na stadionu stejné obrázky, podle kterých se rozhodne sudí na hrací ploše. Nejpozději na začátku jarní části chceme mít potřebnou techniku na většině stadionů. Myslím, že ty největší - Slavia, Sparta nebo Plzeň, to umožní v nejbližší době. Někde to potrvá třeba tři, čtyři měsíce, ale když to někde bude připravené dřív, rozjedeme to,“ sdělil výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta.
V pátek zástupci ligy nabídli i zajímavá čísla zaměřená na VAR, která srovnávají data z odehraných devíti kol s minulou sezonou.
V dosavadních 71 ligových zápasech videorozhodčí aktivně zasáhl do hry ve 46 případech, z toho dvakrát chyboval. Oproti minulé sezoně průměrný počet zásahů mírně stoupl, také kvůli novému posuzování správnosti nařízení rohových kopů. V osmnácti případech byl hlavní sudí přivolán ke kontrole záběrů k obrazovce. Verdikt trval rozhodčím v průměru 179 sekund.
Jak VAR vstupuje do utkání první a druhé ligy? • FAČR
„Je to příliš, nemůže to trvat skoro tři minuty. Pracujeme na tom, abychom to zrychlili, trénujeme a vytváříme modelové situace. Musíme být přesnější,“ zdůraznil Gómez. „Vždycky záleží na konkrétní situaci. Často je to velký stres, kontroluje se více momentů. Roli hraje také počet kamer na stadionu, protože se 40 kamerami se vám také pracuje lépe než s dvanácti. Zkrátka chceme vyhodnocovat situace tak rychle, jak je to jen možné,“ předsevzal si.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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