Miliardy a ligový BOOM! Strnad přinesl komfort: Plzeň neprodám. Musela Olomouc utrácet?
Rekordní příliv peněz, vyšší zájem na všech frontách – a hotový nálet nejbohatších Čechů v čele s Michalem Strnadem. Fotbalová liga zažívá historický boom. Co klubům umožňuje nová finanční síla? Co musejí udělat pro to, aby progres vydržel a třeba byl ještě intenzivnější? V čem je vzorem Hradec Králové? Ale taky: Zastaví se roztočená spirála přestupových částek hráče a nepůjdou si miliardáři po krku? O tom všem mluvili generální ředitel pražské Sparty Tomáš Křivda, člen dozorčí rady plzeňské Viktorie David Vaněk a šéf představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil na konferenci Sport Alive a v rozhovorech pro server iSport. Projděte si jedno téma po druhém.
Paradox: covid pomohl. Obchod, marketing, stamiliony
Vzestup českého ligového fotbalu podpořily různé faktory. I takové, které nejdříve celý sport naopak srazily tvrdě na zem – a nikdo nevěděl, jak se to na něm podepíše dlouhodobě. „Paradoxně hodně pomohl covid. Lidé byli zavření doma, měli jsme velké obavy, jestli se vrátí,“ přiznal Tomáš Křivda.
„Ale fanoušci to udělali a ve větších počtech,“ dodal. Pro kluby to vlastně znamenal mocný impuls a výzvu k ještě většímu úsilí v péči o diváky. S úmyslem je ještě více připoutat k tomu, co jim nabízejí. „Šlo o to, jak s nimi lépe komunikovat před utkáním i po něm, na denní bázi, připravit pro ně zápasový zážitek, zapracovat na digitalizaci. Fanouškovská báze tvoří boom,“ vyjmenoval základní opatření Křivda.
Proto právě Sparta výrazně posílila obchodní a marketingový tým, přičemž sáhla mezi lidské zdroje mediálních společností, ale třeba i firmy foodora. A začalo jí to přinášet významné peníze do rozpočtu.
„Za pět let jsme se co do komerčních příjmů dostali z nějakých 150 milionů korun až k tomu, že jsme předminulou sezonu díky Lize mistrů atakovali 600 milionů. Pak je to jeden z pilířů, na kterých může klub stavět,“ pronesl Křivda. Podobné základy chtějí mít postavené rovněž rivalové. „Vybudovat si dobré základy z hlediska obchodního modelu a marketingu je pro nás momentálně to hlavní, na co se zaměřujeme,“ nastínil Vaněk. „Hlavně nesmíme polevit, ať už jde o práci s fanoušky, nebo partnery, to znamená i televizními. Jedině pak můžeme očekávat další růst,“ zdůraznil Navrátil.
Miliardový milník jménem tendr
Při pátrání po kořenech progresu v zájmu o nejvyšší fotbalovou soutěž v tuzemsku se lze vrátit ještě dál, jako to udělal Vaněk. Připomněl rok 2015, kdy začala nejvyšší soutěž vysílat (i) stanice O2 TV, nyní Oneplay. Před třemi lety pak přibyli další zájemci o televizní a marketingová práva a titulární partnerství.
Chance Liga vstoupila už do třetí sezony z pěti po obřím tendru Ligové fotbalové asociace (LFA). „Počítal jsem to: konkurence a boj sázkovek způsobily, že do fotbalu se díky tendru dostalo o miliardu korun v horizontu pěti let víc. Často jezdím do Rakouska, tam nám to závidí,“ řekl Vaněk, bývalý šéf sázkové společnosti Fortuna, a tedy někdejšího generálního partnera ligy, jehož vystřídala společnost Chance. „Tendr měl velký efekt, od té doby vyrostla sledovanost ligy skoro o padesát procent,“ přihodil další potěšující číslo Křivda.
Není divu, že už se v kuloárech rozjíždějí oťukávání kvůli dalšímu výběrovému řízení, vždyť začíná být pomalu na dostřel. Všichni jsou při tom v očekávání další vlny navýšení příjmů. „Naše soutěž má před sebou výrazný potenciál růstu,“ předpokládá Křivda. „Na trh vstoupila Prima sport, máme další soukromou televizní stanici, která v tendru může vytvořit konkurenci,“ těší se.
Větší důvěryhodnost, prestižnější sponzoři
Ne že by se liga vyvarovala kontroverznějších událostí nebo problémů. Přesto má všeobecně nepoměrně lepší pověst než dříve, kdy jí škodily systematické nečisté praktiky. „Vzhledem ke kauzám, které probíhaly, bylo spojit s kluby svou značku pro partnery v minulých letech významně rizikové. Doufám, že tyto časy jsou za námi a čeká nás pestřejší budoucnost,“ řekl Navrátil. Jiná doba už se podle něj otiskla i na dresy hráčů – jako v „jeho“ Olomouci. „Na prsou měli firmu zabývající se exekucemi a vzadu kasino, dnes je tam společnost Creditas. To je obrovská proměna,“ popsal rozdíl šéf představenstva Sigmy s odkazem na finanční skupinu z portfolia rodiny miliardáře Pavla Hubáčka, jež do klubu pumpuje peníze.
„Zvýšíte důvěryhodnost a reputaci, máte ekonomickou jistotu na pět let, že přijdou peníze,“ shrnul oba klíčové pozitivní faktory Vaněk. Plus rostoucí příspěvky od UEFA. „Pro nás jako odvětví je extrémně důležité, že do něho vstoupila banka (ČSOB). Dokážeme přilákat i jiné brandy, značky, které jsou schopny se nabalovat další,“ pochvaloval si Křivda.
Stabilizace klubů díky miliardářům
Na gradující pozornosti věnované po všech stránkách Chance Lize má klíčový podíl vpád nejbohatších Čechů. „Tendr přinesl víc peněz, následně jsme začali číst, že jeden miliardář koupil klub, pak druhý, třetí. A už to nejsou tři kluby, díky přílivu peněz se stabilizovaly další. I pro ty regionální začalo být normální investovat,“ připomněl Vaněk. Což zvyšuje konkurenční prostředí a nutí k většímu „výtlaku“ jiné. „Když posilujeme my, musí i všichni ostatní, fotbal je takový, že jim budeme rychle dýchat na záda. Sparta a ostatní musí být obezřetní,“ řekl šéf olomouckého představenstva Navrátil.
Bohatí vlastníci, to je jistota. „Síla majitelů pomáhá být více nezávislými na sportovním výsledku a budovat klub s dlouhodobou strategií,“ vypíchl Křivda. „Příchod miliardářů přináší něco, čemu v Plzni říkáme komfort. Předtím to byl diskomfort,“ srovnal zásadní milník Vaněk. Co tím myslel? Kvůli tomu, že Viktoria žila hlavně z příjmů z evropských pohárů, mohl boss Adolf Šádek plánovat jen na rok dopředu. Nešlo ve větším stavět či posilovat marketing a koncept jeho rozkvětu musel do šuplíku. S nástupem Michala Strnada může Plzeň dohánět konkurenci, jako čerstvě svou mobilní aplikací nebo datovou platformou.
„Donesl komfort toho, že kdybyste náhodou dali dvě tyčky a do Evropy se nedostali, tak to přežijete. Dlouhodobá udržitelnost klubu je klíčová,“ podtrhl Vaněk a ilustroval vše na konkrétní situaci: „V listopadu měl management připravit strategii v horizontu let. A pak ty papíry mohl schovat. Pan Strnad totiž přišel: ⸴Chci vám říct, že klub neprodám, po mně ho bude mít můj syn.ʻ Rozprášil nám pět let a udělal z toho delší časový horizont.“
Nové stadiony: Ať si to miliardáři udělají?
Peněz je – zdá se – dost, ale přemrštěné částky za hráče mohou odčerpávat finance pro jiné účely s trvalejší hodnotou. „Je potřeba, abychom neinvestovali jen do kádrů, ale i do infrastruktury. Podívejte se, jak Hradci pomohl nový stadion,“ ukázal nejen Křivda na východ Čech. Tohle je výzva hlavně pro Brno. Pražské velkokluby jdou vlastní cestou.
„My a Slavia jsme pochopili, že potřebujeme větší stadiony,“ řekl Křivda. Sparta má projekt zcela nové arény na Strahově, slávisté hodlají rozšířit kapacitu Edenu. Jiná situace je v Plzni nebo Olomouci, kde stadiony vlastní města. Jakkoli v prvním případě do něj radnice mocně investovala. „Spolupráce je výborná. Chceme prostředí hlavně vylepšovat, nejde o to, že bychom přistavovali patro a podobně,“ řekl Vaněk.
„S infrastrukturou máme problém, bohužel ji jen využíváme. Investovat do něčeho, co není vaše, je mnohonásobně složitější. A bavit se o jiných pozemcích není otázka jedné sezony,“ upozornil Navrátil.
Jinou věcí je kapacita, jež nyní činí 12 000 diváků a průměrně se zaplní tak z poloviny. „Zvýšení návštěvnosti není tak raketové. Ani vlastně nevíme, pro kolik lidí bychom případně nový stadion stavěli. Potřebujeme čas, abychom navnímali, jaký je v tomto směru potenciál,“ přiblížil uvažování Olomouce Navrátil.
Podobné je to s tréninkovým centrem: Sigma vylepšila zázemí v Řepčíně, ale na velkorysé tréninkové centrum – po vzoru Fiorentiny, kam otevřel dveře bývalý stoper obou týmů Tomáš Ujfaluši, to (zatím) není. „Na šestnácti hektarech mají deset hřišť. Nedokážu si představit vybudovat něco takového na úrodné Hané, kde je to samé pole,“ usmál se Navrátil a s plnou vážností dodal: „Musí se změnit mentalita veřejnosti ve stylu: Ať s tím miliardáři něco dělají, my jim budeme fandit. Sami tohle bez podpory města, kraje nebo státu nezvládneme.“
Trh s hráči se… utrhl
Díky novým majitelům kluby získaly peníze, ale zase je ve velkém roztáčejí: negativním efektem je přepálená cena domácích hráčů. A tím pádem pořizování levnějších cizinců. Respektive „vyhecované“ sumy za stěhování posil z jedné domácí adresy na druhou. „Vstup investorů – i když vlastně bych jim investoři ani neříkal, zatím musejí utrácet peníze s nejistým výsledkem – je skvělá věc. Ale potřebujeme, aby se to nezvrhlo v inflaci na hráčském trhu a zvyšování nákladů,“ varoval Křivda.
„Přestupové částky i v rámci české ligy jsou vyhajpované. Bavíme se s agenty ze zahraničí a sumám i v rámci české ligy nemohou uvěřit. Nevím, jestli je to udržitelné,“ přemítal Vaněk.
Mezi kluby, které ke zvýšení cen i platů nově přispěly, je i Olomouc. Jako když za cca 75 milionů korun přivedla z Jablonce Michala Berana (a ještě ho pompézně dopravila k podpisu smlouvy z reprezentačního srazu vrtulníkem).
Proč do transferových dostihů takhle velkoryse šla? „Když jsme klub převzali, byli jsme ve složité výchozí pozici, nebyla dobrá. Čekala nás Konferenční liga, to znamená boj na dvou frontách a nutnost posílit,“ uvedl Navrátil. Projevily se prý důsledky zamrzlého skautingu, a tedy příležitost sáhnout si na levnější akvizice. „Tu možnost jsme neměli a museli jsme platit takové částky, abychom nové hráče přivedli.“
Budovat akademie, to se vyplatí
Jak se vyhnout tomu, aby kluby neroztáčely přestupovou inflační spirálu, ať už s gustem, nebo nuceně, ve vleku konkurenčního soupeření? Jedna, už zmíněná možnost je poohlížet se do zahraničí. Především v případě Sparty je to jasná strategie, daná i představou o stavbě kádru a realizačního týmu „evropským“ stylem. „V zahraničí vidíme lepší poměr kvality a ceny,“ řekl Křivda.
Ač si Sparta může dovolit kupovat za vysoké sumy, právě on ukazuje na jinou cestu. „Musíme investovat do mládeže,“ formuloval to jasně Křivda. „Bez toho v tomhle směru neuděláme nic. Se vstupem Michala Strnada do klubu to byla jedna z klíčových věcí. Na úrovni akademie hodně posilujeme, přitáhli jsme velmi dobré lidi,“ liboval si Vaněk.
Jinými slovy: Chcete moc peněz za vaše hvězdy? OK, tak si vychováme vlastní. „To je vlastně pozitivní efekt vysokých cen. I naším cílem je mít v A-týmu co nejvíce odchovanců. A nejen z ekonomického důvodu, ale proto, že znají DNA Sparty,“ vysvětlil Křivda. Vyplatit se to může hned dvojím způsobem: ušetřením na přestupových částkách i třeba naopak lukrativním prodejem. „Viděl jsem studie o Realu Madrid – neuvěřitelně vydělává právě na své akademii. Dokáže prodávat hráče do top klubů po celé Evropě,“ řekl Křivda.
Musíme si pomáhat...
Další věcí, jak mohou zajištěné kluby pomoci sobě, ale i celému českému fotbalu, je navázat na sebe partnerské, neprofesionální týmy, a podpořit je personálně či metodikou. Tím se otvírá i otázka kvalitního vzdělávání a adekvátního zaplacení trenérů a servisu už na úrovni dětí a mládeže. „Většina klubů má na sebe amatérské týmy navázány. V Praze je obrovský fotbalový boom, kluby mají plno, ale jinde zanikají. Chybí jim lidé, energie, financování,“ popsal situaci Křivda.
Například na Hané ovšem v tomhle směru ještě cítí velký deficit. „My tak daleko jako třeba Sparta nejsme, trenérsky se nejdříve musíme postarat sami o sebe,“ netajil Navrátil.
„Dvacet, třicet let byl v Olomouci velký odliv lidského kapitálu. Kdo měl ambice, skončil ve Spartě, ve Slavii, v Plzni – a nejen hráči. Zdvojnásobili jsme mzdy pro trenéry mládeže, aby měli důstojné podmínky, ale ještě opravdu nejsme tak daleko, abychom se začali starat o jiné kluby.“ Podle Křivdy je obecně nezbytná i pomoc zvenčí. „Extrémně důležitá je role fotbalové asociace. A mnohem aktivnější v podpoře sportu musí být stát,“ vzkázal.
Hvězdné války, nebo společné zájmy?
Fotbal je epicentrum emocí, chrlí je jako žhavou lávu. A vstup nejbohatších lidí v Česku, zpravidla nemilosrdných byznysových dravců, může tuhle erupci ještě přiživit a rozpoutat nové „hvězdné války“. Navíc nejde „jen“ o přetahování hráčů, ale třeba i schopných datových analytiků či markeťáků. „Miliardářů už je tolik…Nebude to už jen o penězích, budou rozhodovat i jednotlivé maličkosti v rozvoji klubu a lidé,“ ví dobře Vaněk.
Bude tedy přituhovat, nebo je to naopak šance domluvit se a společně ligový fotbal dostat ještě na vyšší level a zajistit mu další příjmy? „Zjednodušeně říkám: ta druhá varianta. Nevnímám nějakou super rivalitu. Noví majitelé nepřicházeli s tím, že vydělají patnáct, dvacet procent ročně, fotbal je ztrátový. Je to i určitá společenská odpovědnost. Posouvat fotbal je společný cíl,“ věří Vaněk.
„Cílem všech by měla být co největší a vyrovnanost ligy a konkurenceschopnost, a to i na mezinárodní úrovni. Je malý zázrak, že s klubovými rozpočty v České republice dokážeme být konkurenceschopní i v evropském měřítku. Poměr cena výkon je opravdu neporovnatelný s ostatními zeměmi,“ podtrhl Křivda, který podporuje i výměnu informací a know-how mezi ligovými konkurenty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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