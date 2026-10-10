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Tajemno kolem Uchenny: jedenáct měsíců na marodce. Hrozí operace, návrat v nedohlednu

Emmanuel Uchenna
Emmanuel UchennaZdroj: Branislav Račko / ČTK
Nigerijský obránce Emmanuel Uchenna na začátku letní přípravy Sparty
Emmanuel Uchenna dostal v Karviné brzy žlutou kartu
Opora obrany Sparty Uchenna
Sparťanský obránce Emmanuel Uchenna zablokoval zakončení Tomáše Chorého
Emmanuel Uchenna poslal Spartu do vedení
Emmanuel Uchenna v dresu Sparty
Sparťan Emmanuel Uchenna se pokouší utěšit Azize Kayonda po vyloučení
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Jiří Fejgl, Michal Kvasnica
Chance Liga
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  • Obránce Sparty Emmanuel Uchenna je mimo hru již jedenáct měsíců a Letenským se tak boří představa nejen o jeho nové roli, ale i o raketovém růstu.

  • Zranění v místě napojení achilovky na lýtkový sval se nelepší a v hře zůstává i operační zákrok. Zdroje Sportu ale naznačily i horší budoucnost.

  • Pražané tak stále zůstávají v nejistotě. Trable se drží i Jakuba Martince a kvůli absenci Uchenny musela přijít posila - Ki-Jana Hoever.

Jedenáct měsíců sedí na marodce - tedy s výjimkou jednoho jarního výkřiku, když se postavil do zápasů s Alkmaarem v Konferenční lize. Přitom měla Sparta představu o jeho raketovém růstu, vlivu na mužstvo a také možnosti dalšího prodeje. Typy jako on jsou totiž žádané. Emmanuel Uchenna je však stále mimo hru. Co s ním je?

Hned dva zdroje naznačily: Mohlo by jít i o konec kariéry. Člověk, který má k nigerijskému stoperovi blízko, potvrdil, že i on takové zvěsti zaslechl. Zároveň je však odmítl. Jenže situace sparťanského zadáka rozhodně růžová není. Kvůli zdravotní indispozici je jeho návrat nejistý a v nedohlednu.

Přitom minulou sezonu začal Emmanuel Uchenna ve velkém stylu, až do 9. listopadu odehrál prakticky všechno, byl pevným členem základní sestavy. Rostl, zvládal post pravého i středního stopera, zkusil si také wingbeka.

Haraslín: Je to stroj

„Za poslední měsíce udělal obrovský posun. Zaslouží si za to obdiv. Neustále na sobě tvrdě dře a snaží se zlepšovat v obranné i útočné fázi,“ chválil ho trenér Brian Priske. „Na tréninku na něj nechci hrát, ale bohužel jsem levé křídlo a on pravý stoper. Vždycky se snažím nějak schovat,“ popisoval střety kapitán Lukáš Haraslín.

Slovenský reprezentant také vysvětlil, proč obránce, jenž přišel na Letnou z Baníku Ostrava za 50 milionů korun, zvládá opakující se zátěž: „Kdybyste ho viděli, jak vypadá pod dresem, tak byste se nedivili, že odehraje všechno. Dá se říct, že je to stroj. Viděl jsem spoustu vysportovaných a vysekaných hráčů, ale to co předvádí v posilovně, to klobouk dolů. Má dar, že má v tomto ohledu dobrou genetiku.“

Stroj se však rozbil, drsněji řečeno doslova rozsypal.

Nejprve měl Uchenna problémy s třísly, které ho vyřadily do konce podzimu. V přípravě individuálně trénoval, na soustředění v Marbelle se chystal s kondičními specialisty, do míče však kopal jen lehce v běžeckých botách.

V březnu pak naskočil ke zmiňovaným soubojům s Alkmaarem. Sparta s nizozemským favoritem vypadla a stejně skončil zadák. Od té chvíle nehraje.

Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
93%Skupina o titul
7%Play off o umístění
1%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 10. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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„Zkoušíme, aby se dostal zpět. Chtěli jsme ho vrátit do hry, jenže po zápase s Alkmaarem se vše opět zhoršilo. Do konce sezony nejsem s jeho návratem optimistický. To samé zranění se objevuje neustále dokola,“ vykládal Priske.

Kde přesně je problém?

Nakonec se to nedaří ani po třech měsících aktuálního ročníku. Podle informací Sport trápí vysokého hráče místo, kde se napojuje achillova šlacha na lýtkový sval. Stejný problém řešil nedávno hradecký stoper Tomáš Petrášek. Ten už by se měl vrátit do hry, což v Uchennově případě neplatí.

Dokonce se řeší, zda nepůjde na operaci, což by ale znamenalo další minimálně několikaměsíční pauzu.

Pro Spartu je to potíž i proto, že s Uchennou měla při novém systému hry nový plán. Nigerijec pro sebe mohl urvat pozici pravého beka, kouč Priske totiž od krajních obránců žádá hodně bezpečnosti. Nakonec tedy musela přijít posila, Ki-Jana Hoever dorazil na konci srpna z anglického Wolverhamptonu.

Uchenna však není jediný stoper, který má v sezoně trable. Do hry ještě nezasáhl ani Jakub Martinec, kterého na soustředění v Německu začalo zlobit koleno. Časem se ukázalo, že v něm má zánět, léčení se táhne. Aktuálně se však už připravuje s mužstvem, v dohledné době by měl být k dispozici.

UchennaSezona 2025/26
Zápasy24 (14 CL, 10 KL)
Minuty2031
Góly2
Asistence0
xG / na 90 minut3,36 / 0,15
Střely na 90 min (na bránu)0,8 (27,8 %)
Přihrávky na 90 min (úspěšné)57,34 (88,5 %)
Přihrávky do horní třetiny / 90 min6,38 (70,8 %)
Dlouhé pasy na 90 min (úspěšné)4,17 (39,4 %)
Souboje na 90 min (úspěšné)14,49 (57,2 %)
Hlavičkové souboje na 90 min5,14 (55,2 %)
Defenzivní souboje na 90 min4,56 (67 %)
Zachycené míče na 90 min4,08
Karty (ŽK / ČK)9 / 0
Zdroj: Wyscout

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín100198:201
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