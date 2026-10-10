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ZNÁMKY Slavie: suverénní návrat uzdravených reprezentantů, Ayaosimu tleskal i Hejlík

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SESTŘIH: Zlín - Slavia 0:1. Ayaosi rozhodl, mistr si odvezl povinné tři body • Zdroj: isport.tv
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Jakub Černín ze Zlína schytal proti Slavii mnoho ran
Zleva David Machalík ze Zlína, Lukáš Provod ze Slavie a Michal Fukala ze Zlína
Emmanuel Ayaosi ze Slavie, Marián Pišoja ze Zlína a Michal Fukala ze Zlína
Ondřej Kukučka ze Zlína sleduje Emmanuela Ayaosiho
Hráči Slavie se radují z gólu
leva Cletus Nombil ze Zlína, Samuel Isife ze Slavie a David Machalík ze Zlína
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iSport.cz
Chance Liga
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Sice na půdě posledního týmu tabulky „jen“ 1:0, ale celý zápas pod kontrolou. Slavia si ze Zlína v předehrávce 10. kola Chance Ligy odvezla povinné tři body, o lepší skóre ji připravilo chování ve finální fázi. Příležitostí na „zavření“ zápasu měl mistr dost, tu největší promarnil polský záložník Wiktor Nowak. Jak si detailně vedli „sešívání“? Na kom byla vidět únava a kdo jde naopak po reprezentační pauze nahoru? Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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