ZNÁMKY Slavie: suverénní návrat uzdravených reprezentantů, Ayaosimu tleskal i Hejlík
Sice na půdě posledního týmu tabulky „jen“ 1:0, ale celý zápas pod kontrolou. Slavia si ze Zlína v předehrávce 10. kola Chance Ligy odvezla povinné tři body, o lepší skóre ji připravilo chování ve finální fázi. Příležitostí na „zavření“ zápasu měl mistr dost, tu největší promarnil polský záložník Wiktor Nowak. Jak si detailně vedli „sešívání“? Na kom byla vidět únava a kdo jde naopak po reprezentační pauze nahoru? Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).