Provod: Věřím, že budu českému fotbalu ještě schopný pomoct. Pomohla mi klinika v Německu
Vypadal živěji než před reprezentační přestávkou. Lukáš Provod centrem režíroval Ayaosiho gól, po celý zápas ve Zlíně (1:0) působil nebezpečně. „Strašně mi pomohl super intenzivní blok na klinice v Německu,“ vysvětloval devětadvacetiletý slávista svou herní proměnu a program během reprezentační pauzu, kterou po letech netrávil s českým národním týmem.
Jaký byl návrat po pauze?
„Vůbec ne jednoduchý, tady ve Zlíně to pro nás není nikdy. Budu se opakovat, ale po reprezentační pauze jsou ty zápasy celkově složité. Pro mě osobně to tentokrát bylo specifické, protože jsem se nevrátil z reprezentačních povinností, ale připravoval se na Zlín mentálně i fyzicky. V tomto ohledu to bylo fajn, mohl jsem nějakým stylem doléčit bolístky, které jsem si s sebou nesl delší dobu. Strašně jsem se na zápas těšil, nejsem na takové pauzy bez zápasů zvyklý. Jsem rád, že jsme to zvládli.“
A mohli jste ho zvládnout i s lepším skóre, šancí jste měli dost...
„Přesně tak, mrzí mě to. První gól jsme dali docela včas, takže jsme si zápas dobře otevřeli. Ale chyběl druhý gól, jen já jsem tam měl tři šance. Mohl jsem to trefit už pravačkou lépe na kříž v prvním poločase pak ve druhém jsem to zase levačkou netrefil dobře... Jsou to situace, které nás mohou stát body, naštěstí nás to tentokrát nepotkalo. Musím všechny pochválit, hlavně kluky vzadu. Pro ty je posledních dvacet minut, kdy tam lítají balony, nejtěžších. Musejí se zajišťovat, odbouchat vše, klobouk dolů před nimi. Děkuju jim za to.“
Penalta? Cítil jsem kontakt
Překvapilo vás, že VAR odvolal penaltu po Nombilově faulu na vás?
„Překvapilo, protože většinou když se rozhodčí rozhodne na hřišti, nějak to vidí. Myslel jsem si, že je to vevnitř. Přesně to samozřejmě přímo při situaci člověk nedokáže vyhodnotit, ale byl jsem ve vápně. VAR je tam od toho, takže jsem ve vápně asi nebyl. Snažil jsem se co nejlíp převzít balon, dát dobrý dotyk a vyřešit situaci. Cítil jsem kontakt, holt byl asi před vápnem. V té rychlosti nedokážete vyhodnotit, jestli hrálo roli třeba deset centimetrů.“
Jste už stoprocentně zdravý?
„Byl bych rád, ale nejsem si jistý, jestli to ještě někdy přijde. (úsměv) Zvlášť s tímhle množstvím zápasů, které máme před sebou.“
A váš režim byl v minulých týdnech jaký?
„Jednoduchý. Přijel jsem na reprezentační sraz a komunikoval s trenérem. Musím říct, že jsme spolu mluvili už před srazem a bylo to skvělé. Byl pozitivní, chápal mé důvody a to, že nejsem stoprocentně fit. Spíš by mi to uškodilo, než pomohlo, kdybych odehrál čtyři takové zápasy. Potom jsem najel na regenerační režim, dostal jsem i nějaké volno. Byl jsem s rodinou a pak jsem jel do Německa na kliniku, kam jsem jezdíval po operaci kolene. Je tam super intenzivní blok, kde jsem schopný udělat hodně hodin tréninku. Jsem tam sám, takže jedu od sedmi hodin ráno do čtyř odpoledne. Celý den se soustředím jen na to, abych ty své věci vyřešil. Jsem strašně rád, že jsem tam mohl odjet a absolvovat, protože mi strašně pomohlo, že jsem po dlouhé době mohl vypnout. Věřím, že to bude vidět v dalších zápasech, protože to, co nás čeká, je velké. Těšíme se.“
K nároďáku se nevyjadřuji
Čeká vás Liga mistrů, znovu se bude hodnotit úspěšnost, ale i projev. Podobné to teď měla česká reprezentace, jak se vám líbila?
„O nároďáku se toho teď napsalo moc, myslím si, že já nejsem ten, kdo by se měl vyjadřovat. Cítím se jako součást týmu. Klukům, nám všem obecně a celému českému fotbalu přeju jen to nejlepší. Věřím, že i já mu budu ještě schopný pomoct. Projev určitě vypadal líp, jsem moc rád, že atmosféra kolem národního týmu byla pozitivní, přestože nebyly výsledky. Ty ale asi ani nikdo nečekal, protože šlo o extrémně složité zápasy. Doufám, že to takhle vydrží a všichni budete a budeme pozitivní. Spěje to k něčemu hezčímu, než to třeba bylo.“
Nebude dlouhá cesta do Baku nepříjemná?
„Ne, vnímáme to pozitivně. Je to další zápas Ligu mistrů, pro kterou jsme dřeli celou minulou sezonu. Je to podle mě nejvíc, co fotbalista může hrát. Že je to specifická destinace trošku dál, může být plus i minus, ale my se na to dobře připravíme. V sobotu se sejdeme na stadionu a už budeme řešit jen Baku, doteď jsme se připravovali jen na Zlín.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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