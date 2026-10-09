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Velká pochvala za hřiště, prohlásil Trpišovský ve Zlíně. Ocenil i stopery a Šmigu

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SESTŘIH: Zlín - Slavia 0:1. Ayaosi rozhodl, mistr si odvezl povinné tři body • Zdroj: isport.tv
Zleva Tomáš Chorý ze Slavie a Michal Fukala ze Zlína
Zleva David Machalík ze Zlína, Lukáš Provod ze Slavie a Michal Fukala ze Zlína
Zleva Tomáš Chorý ze Slavie a Antonín Křapka ze Zlína
Emmanuel Ayaosi ze Slavie, Marián Pišoja ze Zlína a Michal Fukala ze Zlína
Zlínský obránce Černín hlídá slávistického Lukáše Provoda
Ondřej Kukučka ze Zlína sleduje Emmanuela Ayaosiho
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Chválil stav hřiště i svůj tým za relativně kontrolovaný výkon ve Zlíně. Jen výsledek 1:0 byl pro Jindřicha Trpišovského příliš těsný. „Kdybychom dali víc gólů, byl bych spokojený,“ vyznal se trenér Slavie po předehrávce 10. kola Chance ligy. Vyjádřil se i k absentujícím hráčům a útočníkovi soupeře Danielu Šmigovi, jehož také krátce vedl. 

Jak jste viděl cestu za výhrou?
„Máme tři body, což jsme chtěli. Ale kdybychom měli větší kvalitu v ofenzivní fázi, mohli jsme ten zápas dohrát klidněji. Ne že by to bylo neklidné, ale za stavu 1:0 se může stát cokoliv. Myslím, že jsme měli relativně dobré nastavení, hlavně v prvním poločase. Tým byl disciplinovaný, šel si za vítězstvím. Jsem strašně rád za hrací plochu, velká pochvala. Jezdím sem čtrnáct, patnáct let a tohle bylo jednoznačně nejlepší hřiště.“ 

Výborně si vedli třeba stopeři, že?
„Vzadu jsme byli celkem pevní, už od Markyho (brankáře Jakuba Markoviče) a jeho řeči těla. I když Šmigič (Daniel Šmiga) odvádí dobrou práci a je hodně nepříjemný. Je náběhový, pracovitý. Zlínu předtím chyběl a určitě mu pomůže. Vždycky si na něho musíte dát pozor. Bylo jasné, že se bude chtít ukázat a bude mít velkou motivaci. Ale kluci to zvládli skvěle. Kdybychom dali víc gólů, byl bych spokojený. Chyběla nám kvalita v pokutovém území. Ayaosi měl problém s kotníkem a musel dolů. Pak nám chyběl na hřišti brejkový typ.“

Šturm bude pro Baku připravený

Lavičku jste neměl tak nabitou jako jindy. Střídal jste jen třikrát, dvakrát až v závěru. Štve vás větší marodka?
„Zlín má vysoké kluky. Každé naše další střídání, ať už Chorého nebo Provoda, by bylo výškou směrem dolů. A kluky vzadu střídat nechcete, hrají dobře. Správně se rozhodovali, vyhrávali první souboje. Měli dobré postavení, nepropadávali jim míče. Navíc jim hodně pomůže Moses. I Mubi (Mubarak Suleiman) to stejně jako na Baníku zvládl dobře. Zase to chudák odnesl, když nám vypadli oba halfbeci a on musel doleva. I když nám to znepříjemnili Šmiga a Pišoja, což je nenápadný, ale nepříjemný hráč. Hofta (trenér Pavel Hoftych) umí dát defenzivu dohromady. A když se najde někdo, kdo přihraje Šmigisovi do gólovek, určitě se Zlín zvedne.“

Který z hráčů nejdříve doplní tým?
„Zlepší se to. Dany (Danijel Šturm) dostal po náročném programu odpočinek, aby byl k dispozici pro zápas v Baku. Nechtěli jsme ho přetížit. Určitě se k nám během pondělka, úterka přidá Oskar Kubiak, možná Juras (David Jurásek).  Variant bude víc. Chaly (Štěpán Chaloupek) bude mimo hru předběžně čtyři, pět týdnů. Má trhlinu v zaďáku. Kačor má vykloubené rameno. Jinak by asi hrál od začátku vedle Mosese. Má jednoznačně nejlepší přihrávku skrz linie z týmu. Postupně ho chceme zapojovat, ale pořád je mu devatenáct.“

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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