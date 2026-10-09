Velká pochvala za hřiště, prohlásil Trpišovský ve Zlíně. Ocenil i stopery a Šmigu
Chválil stav hřiště i svůj tým za relativně kontrolovaný výkon ve Zlíně. Jen výsledek 1:0 byl pro Jindřicha Trpišovského příliš těsný. „Kdybychom dali víc gólů, byl bych spokojený,“ vyznal se trenér Slavie po předehrávce 10. kola Chance ligy. Vyjádřil se i k absentujícím hráčům a útočníkovi soupeře Danielu Šmigovi, jehož také krátce vedl.
Jak jste viděl cestu za výhrou?
„Máme tři body, což jsme chtěli. Ale kdybychom měli větší kvalitu v ofenzivní fázi, mohli jsme ten zápas dohrát klidněji. Ne že by to bylo neklidné, ale za stavu 1:0 se může stát cokoliv. Myslím, že jsme měli relativně dobré nastavení, hlavně v prvním poločase. Tým byl disciplinovaný, šel si za vítězstvím. Jsem strašně rád za hrací plochu, velká pochvala. Jezdím sem čtrnáct, patnáct let a tohle bylo jednoznačně nejlepší hřiště.“
Výborně si vedli třeba stopeři, že?
„Vzadu jsme byli celkem pevní, už od Markyho (brankáře Jakuba Markoviče) a jeho řeči těla. I když Šmigič (Daniel Šmiga) odvádí dobrou práci a je hodně nepříjemný. Je náběhový, pracovitý. Zlínu předtím chyběl a určitě mu pomůže. Vždycky si na něho musíte dát pozor. Bylo jasné, že se bude chtít ukázat a bude mít velkou motivaci. Ale kluci to zvládli skvěle. Kdybychom dali víc gólů, byl bych spokojený. Chyběla nám kvalita v pokutovém území. Ayaosi měl problém s kotníkem a musel dolů. Pak nám chyběl na hřišti brejkový typ.“
Šturm bude pro Baku připravený
Lavičku jste neměl tak nabitou jako jindy. Střídal jste jen třikrát, dvakrát až v závěru. Štve vás větší marodka?
„Zlín má vysoké kluky. Každé naše další střídání, ať už Chorého nebo Provoda, by bylo výškou směrem dolů. A kluky vzadu střídat nechcete, hrají dobře. Správně se rozhodovali, vyhrávali první souboje. Měli dobré postavení, nepropadávali jim míče. Navíc jim hodně pomůže Moses. I Mubi (Mubarak Suleiman) to stejně jako na Baníku zvládl dobře. Zase to chudák odnesl, když nám vypadli oba halfbeci a on musel doleva. I když nám to znepříjemnili Šmiga a Pišoja, což je nenápadný, ale nepříjemný hráč. Hofta (trenér Pavel Hoftych) umí dát defenzivu dohromady. A když se najde někdo, kdo přihraje Šmigisovi do gólovek, určitě se Zlín zvedne.“
Který z hráčů nejdříve doplní tým?
„Zlepší se to. Dany (Danijel Šturm) dostal po náročném programu odpočinek, aby byl k dispozici pro zápas v Baku. Nechtěli jsme ho přetížit. Určitě se k nám během pondělka, úterka přidá Oskar Kubiak, možná Juras (David Jurásek). Variant bude víc. Chaly (Štěpán Chaloupek) bude mimo hru předběžně čtyři, pět týdnů. Má trhlinu v zaďáku. Kačor má vykloubené rameno. Jinak by asi hrál od začátku vedle Mosese. Má jednoznačně nejlepší přihrávku skrz linie z týmu. Postupně ho chceme zapojovat, ale pořád je mu devatenáct.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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