Nastává čas bez Karabce. Sparťanské hledání nového čísla 10: údernost, či kreativita?
- Adam Karabec si v zápase reprezentace s Anglií po souboji s Trentem Alexandrem-Arnoldem poškodil vaz v kotníku a do hry se vrátí až během zimní přípravy.
- Trenérský štáb Sparty v čele s Brianem Priskem hledá na uvolněné místo v záloze náhradu a zvažuje nasazení Enemeho, Grimalda či změnu rozestavení.
- Do sestavy se po dlouhém zranění vrací střední záložník Patrik Vydra, jehož důraz a střelecká produktivita mohou výrazně upravit dosavadní styl hry Letenských.
Chodí o berlích, na pravé noze velikánskou ortézu. Adam Karabec si při zápase reprezentace s Anglií zle pochroumal kotník, což vyděsilo i naštvalo sparťanské společenství. Kapitán a tahoun nebude týdny k dispozici, podle všeho se vrátí do hry až v zimní přípravě.
Rudí musejí hledat způsoby, jak hrát bez kreativce s desítkou i velmi dobrou formou. Zda je najdou, může ukázat už nedělní střet s Pardubicemi, které vloni začaly čtyřgólovou výhrou na Letné svoje malé ligové povstání.
U levé lajny se Adam Karabec svedl souboj s Trentem Alexandrem-Arnoldem, hvězdou Anglie i Realu. Upadl a ihned věděl, že je zle. Kotník na pravé noze se dostal do nepřirozené polohy, srážku odnesl jeden z vazů v kloubu.
A také základní sestava Sparty, kam kapitán jednoznačně patří.
„Teď, když je Kara mimo, hledáme možnosti, jak tuto mezeru v záloze zaplnit,“ podotkl po přípravném duelu s Jihlavou během reprezentační pauzy (Karabec ho sledoval z lavičky s berlemi) Lukas Babalola, asistent hlavního trenéra Briana Priskeho.