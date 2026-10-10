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ONLINE: Hradec hostí Artis, zajímavý souboj Zbrojovky s Jabloncem

Tomáš Čvančara vstřelil svůj první gól za Hradec
Tomáš Čvančara vstřelil svůj první gól za HradecZdroj: ČTK
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Zleva David Machalík ze Zlína, Lukáš Provod ze Slavie a Michal Fukala ze Zlína
Emmanuel Ayaosi ze Slavie, Marián Pišoja ze Zlína a Michal Fukala ze Zlína
Hráči Slavie se radují z gólu
Zleva Tomáš Chorý ze Slavie a Antonín Křapka ze Zlína
Emmanuel Ayaosi se střelecky prosadil ve Zlíně
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iSport.cz
Chance Liga
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Po reprezentační pauze je zpátky Chance Liga, hraje se 10. kolo. V sobotním programu Hradec Králové hostí brněnský Artis, v akci je i Zbrojovka proti Jablonci. Plzeň hraje proti Mladé Boleslavi, večer Bohemians vyzvou Baník. Slavia zvládla vítězně páteční předehrávku ve Zlíně. ONLINE přenosy i SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2026/2027

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Zlín - Slavia 0:1

Slavia zvítězila v páteční předehrávce na hřišti posledního Zlína 1:0. Po osmé výhře si jako jediná udržela neporazitelnost v ligové sezoně, rozhodl o tom už v 16. minutě Emmanuel Ayaosi. Domácí mají dál na kontě pouze jeden bod a jsou poslední. Více čtěte ZDE >>>

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SESTŘIH: Zlín - Slavia 0:1. Ayaosi rozhodl, mistr si odvezl povinné tři body • isport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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