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ONLINE: Plzeň - Mladá Boleslav. Zabere Viktoria po reprezentační pauze?

Radost fotbalistů Plzně
Radost fotbalistů PlzněZdroj: ČTK
iSport.cz
Chance Liga
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V sobotním programu 10. kola Chance Ligy se hraje zajímavý duel Plzně s Mladou Boleslaví. Viktoria nevstoupila do sezony vůbec dobře, na kontě má zatím jen dvě vítězství a je až desátá. Naopak v Boleslavi mohou být spokojení, do utkání jdou ze třetího místa tabulky. Získají body i dnes na západě Čech? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 15.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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