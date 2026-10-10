Šmiga chtěl slávisty provokovat: Ale zákeřné to nebylo. Trpišovský na mě byl naštvaný
Ve zlínské fotbalové šedi vás upoutá. Někdejší velký talent Daniel Šmiga (22) dokazuje, že už pro první ligu dorostl a může v ní být dobrý. Po pátečním duelu se Slavií (0:1) ho ostatně sám od sebe chválil kouč mistra Jindřich Trpišovský. „Byl naštvaný, že jsem v první půli až moc dohrával jejich hráče. Říkal jsem mu, že jsem je chtěl trošku vyprovokovat,“ usmál se útočník.
Padli jste se Slavií, ale jen 0:1. Těší aspoň těsný výsledek?
„Je to pořád porážka…Byl to od nás velice srdnatý a slušný výkon, bohužel jsme nedali gól. Takhle musíme hrát i v ostatních zápasech. Pevně věřím, že to přijde a otočí se to. Když jsme měli špatnou šňůru, taková bojovnost, nasazení a dravost tam nebyly.“
Měl jste proti Slavii, kam jste přestoupil z Ostravy a neprosadil se, velkou motivaci?
„Samozřejmě, to je víc než jasné. Trenérovi Trpišovskému jsem říkal, že to ale ode mě nějak extra zákeřné nebylo. Možná až na poslední zákrok na Vlčka, kdy vyloženě čekal na faul, asi za žlutou. Naštěstí nebylo, takže za mě v pohodě. Jen jsem se snažil jeho hráče rozhodit, víc jim naložit, jít jim do těla.“
Na konci za trenéra Červenky už to byla deprese
Neměli jste toho dopředu málo?
„Přesně tak. V posledním domácím zápase s Hradcem bylo akcí hrozně moc. Ale Slavia je Slavia, dobře si to vzadu hlídala. Neměli jsme tak skvělé brejkové situace, spíš jsem dostával balony do nohy.“
Jak se změnila hra a atmosféra po nástupu trenéra Pavla Hoftycha?
„Odehráli jsme pod ním tři zápasy. S Hradcem to bylo velice slušné. V Jablonci těžké, srdnaté. Dostali jsme asi dárek (1:1) za to, jak jsme hráli s Hradcem. Řekl bych, že jiné je nasazení, bojovnost, dravost, energie. V tom musíme pokračovat dál, překlopí se to. Ale těžko se to hodnotí. Hoftycha jsem zažil tři utkání, trenéra Červenku sedm. Každý má něco svého. Ale dejme tomu, že drajv je teď v kabině větší. Na konci angažmá trenéra Červenky už to byla taková deprese. Nyní nás čekají zápasy pravdy. Pevně věřím, že se nám to povede. Stále je to o nás, nejbližší soupeři nemají skoro žádný náskok. Musí se to zlomit.“
Očima trenéra Zlína Pavla Hoftycha
Srdce na dlani
„Dan Šmiga nebyl na kontaktní hru vůbec zvyklý. Udělal v tomto kus práce. Je to zajímavý útočník a může ještě růst. On je dobrák od srdce. Ale neumím si představit, že někdy v osmnácti letech přišel přes Havířov a Baník do Prahy. První dva, tři měsíce se tam musel ztratit. Cítil, že ve Slavii to pro něj není. U nás se mu může podařit restart. Jsme menší, rodinný klub. Hodně s ním mluvíme. Má srdce na dlani, takže se s ním dobře pracuje. Měl jsem v tomto věku Petara Musu nebo Honzu Kuchtu a Dan je na podobné startovací úrovni. Chce se učit. Chce to jen dva, tři pokyny. Připomíná mi Libora Žůrka. Ten se ale nechal chytit čtrnáctkrát za zápas do ofsajdu. Dan si to umí pokrýt. V našem fotbale ještě může být strašně zajímavý.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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