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Šmiga chtěl slávisty provokovat: Ale zákeřné to nebylo. Trpišovský na mě byl naštvaný

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SESTŘIH: Zlín - Slavia 0:1. Ayaosi rozhodl, mistr si odvezl povinné tři body • Zdroj: isport.tv
Daniel Šmiga v zápase proti Hradci Králové
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Jakub Černín ze Zlína schytal proti Slavii mnoho ran
Hráči Slavie se radují z gólu
Zleva David Machalík ze Zlína, Lukáš Provod ze Slavie a Michal Fukala ze Zlína
Emmanuel Ayaosi ze Slavie, Marián Pišoja ze Zlína a Michal Fukala ze Zlína
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Ve zlínské fotbalové šedi vás upoutá. Někdejší velký talent Daniel Šmiga (22) dokazuje, že už pro první ligu dorostl a může v ní být dobrý. Po pátečním duelu se Slavií (0:1) ho ostatně sám od sebe chválil kouč mistra Jindřich Trpišovský. „Byl naštvaný, že jsem v první půli až moc dohrával jejich hráče. Říkal jsem mu, že jsem je chtěl trošku vyprovokovat,“ usmál se útočník.

Padli jste se Slavií, ale jen 0:1. Těší aspoň těsný výsledek?
„Je to pořád porážka…Byl to od nás velice srdnatý a slušný výkon, bohužel jsme nedali gól. Takhle musíme hrát i v ostatních zápasech. Pevně věřím, že to přijde a otočí se to. Když jsme měli špatnou šňůru, taková bojovnost, nasazení a dravost tam nebyly.“

Měl jste proti Slavii, kam jste přestoupil z Ostravy a neprosadil se, velkou motivaci?
„Samozřejmě, to je víc než jasné. Trenérovi Trpišovskému jsem říkal, že to ale ode mě nějak extra zákeřné nebylo. Možná až na poslední zákrok na Vlčka, kdy vyloženě čekal na faul, asi za žlutou. Naštěstí nebylo, takže za mě v pohodě. Jen jsem se snažil jeho hráče rozhodit, víc jim naložit, jít jim do těla.“

Na konci za trenéra Červenky už to byla deprese

Neměli jste toho dopředu málo?
„Přesně tak. V posledním domácím zápase s Hradcem bylo akcí hrozně moc. Ale Slavia je Slavia, dobře si to vzadu hlídala. Neměli jsme tak skvělé brejkové situace, spíš jsem dostával balony do nohy.“

Jak se změnila hra a atmosféra po nástupu trenéra Pavla Hoftycha?
„Odehráli jsme pod ním tři zápasy. S Hradcem to bylo velice slušné. V Jablonci těžké, srdnaté. Dostali jsme asi dárek (1:1) za to, jak jsme hráli s Hradcem. Řekl bych, že jiné je nasazení, bojovnost, dravost, energie. V tom musíme pokračovat dál, překlopí se to. Ale těžko se to hodnotí. Hoftycha jsem zažil tři utkání, trenéra Červenku sedm. Každý má něco svého. Ale dejme tomu, že drajv je teď v kabině větší. Na konci angažmá trenéra Červenky už to byla taková deprese. Nyní nás čekají zápasy pravdy. Pevně věřím, že se nám to povede. Stále je to o nás, nejbližší soupeři nemají skoro žádný náskok. Musí se to zlomit.“

Očima trenéra Zlína Pavla Hoftycha

Srdce na dlani
„Dan Šmiga nebyl na kontaktní hru vůbec zvyklý. Udělal v tomto kus práce. Je to zajímavý útočník a může ještě růst. On je dobrák od srdce. Ale neumím si představit, že někdy v osmnácti letech přišel přes Havířov a Baník do Prahy. První dva, tři měsíce se tam musel ztratit. Cítil, že ve Slavii to pro něj není. U nás se mu může podařit restart. Jsme menší, rodinný klub. Hodně s ním mluvíme. Má srdce na dlani, takže se s ním dobře pracuje. Měl jsem v tomto věku Petara Musu nebo Honzu Kuchtu a Dan je na podobné startovací úrovni. Chce se učit. Chce to jen dva, tři pokyny. Připomíná mi Libora Žůrka. Ten se ale nechal chytit čtrnáctkrát za zápas do ofsajdu. Dan si to umí pokrýt. V našem fotbale ještě může být strašně zajímavý.“

Předpověď týmu · Sezonní
Zlín
Očekávané umístění:16. místo
0%Skupina o titul
2%Play off o umístění
98%Skupina o záchranu
62%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 10. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín100198:201
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