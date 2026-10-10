Rána pro Liberec! Knapík po dvou letech vyhlížel návrat, ale nevydrželo mu druhé koleno
- Fotbalový obránce Jan Knapík si po roce a půl zahrál zápas, jenže na tréninku si vzápětí přetrhl přední zkřížený vaz na druhém koleni.
Od prosince 2024 odehrál jen dva ligové zápasy, přičemž mu vedení klubu sehnalo špičkovou péči v zahraničí.
Kvůli odhadované devítiměsíční rekonvalescenci zřejmě zmešká zbytek aktuální sezony a na trávník se vrátí až na začátku té příští v létě 2027.
Před pár dny Liberec na svých oficiálních webových stránkách vítězoslavně hlásal: Jan Knapík je zpět! Ano, pětadvacetiletý obránce se po rok a půl dlouhé pauze způsobené vážným zraněním objevil v zápase, zvládl slušnou čtvrthodinu v přípravném utkání s polským Slaskem Wroclaw.
Optimismus ale brzy nato vystřídala další smutná zpráva. Knapík si na druhém koleni přetrhl přední zkřížený vaz a Slovanu tak bude další dlouhé měsíce chybět.
Optimismus v přípravě
Poslední ligový duel v základní sestavě odehrál Jan Knapík v dresu Teplic takřka před dvěma roky v prosinci 2024, pak si za Liberec v dubnu 2025 připsal dva starty po deseti minutách.
Následovala dlouhá pauza, jejíž průběh několikrát komentoval i Ondřej Kania, majitel Slovanu. Pomohl obránci sehnat tu nejlepší lékařskou péči v zahraničí, neustále mu věřil. Stejně tak celý severočeský klub.
Optimismus nabral na obrátkách před týdnem, kdy se Knapík konečně objevil v zápase. Během čtvrthodiny se Slaskem Wroclaw (výhra 3:0) zaujal, působil nadstandardně.
Podle informací iSportu vypadal defenzivní univerzál i v tréninkovém procesu velice dobře, šíleně dlouhý výpadek na jeho herním projevu nebyl znát.
„Jsem rád, že jsem se po všech těch patáliích, které mě provázely, vrátil zpět na hřiště a mohl odehrát prvních patnáct minut. Odškrtnul jsem si tak v mém návratu pomyslnou metu,“ vyprávěl Knapík pro oficiální web.
Letos si už nezahraje, stihne start příští sezony?
„Po té době, co jsem byl mimo, musím nabírat zpátky zápasovou praxi. Ta prostě nejde natrénovat. Budeme teď střídat náročnější tréninky s pár minutami v zápasech, protože potřebuji hlavně hrát. Bylo to super utkání s dobrým tempem pro oba týmy. Bylo dobré, že jsme si mohli nezvykle dlouhou repre pauzu takto o jeden víkend zkrátit. Myslím si, že to splnilo účel,“ dodal.
Nicméně po pár dnech přišel naprosto běžný souboj v tréninku a Knapíkovi nevydrželo druhé koleno, jde o přetržený přední zkřížený vaz. Běžná doba rekonvalescence se odhaduje na zhruba tři čtvrtě roku. „Bohužel si vážné zranění vyžádá delší léčbu,“ potvrdil klub.
Knapík tak bude pravděpodobně bez jediného soutěžního startu v sezoně 2025/26 i 2026/27. Pokud vše půjde bez komplikací, což bohužel při tak ojedinělé specifické zdravotní kartě nelze zaručit, mohl by pětadvacetiletý fotbalista stihnout začátek ročníku 2027/28.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|5
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|6
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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