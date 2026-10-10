Líšeň žije! Artis přeběhal Hradec. Gesto útočné hvězdy? Je horká hlava, hájil ji Nádvorník
Kouzlo Malšovické arény v posledních dvou ligových zápasech vyprchalo. Hradec Králové opět padl doma, tentokrát s fotbalisty Artisu - a to jednoznačně i zaslouženě 2:4. Ožil tak pokřik necelé dvacítky fandů brněnského klubu „Líšeň žije!“
Do několika potíží se dostal Artis v Hradci Králové. Tři lehce překonal, třetí třeba bude mít dohru. O co šlo? O chování útočné „hvězdy“.
V 62. minutě ukázal trenér Roman Nádvorník, který ve druhé půli zahodil kšiltovku, že střídá. Na hřiště poslal Issu Fombu, z placu se poroučel Quadri Adediran. A rozhodně se mu to nelíbilo. Stáhl si dres, pod ním měl modré funkční triko, přesto ukázal namakanou postavu.
Pak ale s klubovým trikem, tedy symbolem, švihl směrem k lavičce, což se rozhodně nedělá, jak z minulosti ví například i legendární Jan Koller.
„První tři kola byl náš nejlepší hráč. Pak nám z toho vypadl na měsíc, ale pomalu se do toho dostává. Chce pořád hrát, je vítězný typ, když se mu nedaří, strašně těžko se s tím srovnává i na tréninku. Máme dvacet dva osobností, ale nikdo není víc než tým,“ vykládal kouč. „Quadri je horká hlava, to víme. Taky za mnou po zápase přišel, musí se přizpůsobit, potřebujeme ho takového, jako když byl nejlepší střelec druhé ligy,“ doplnil.
Kučerovy minely
Další zádrhely pro Nádvorníkův tým byly vyloženě výsledkové. Hradec se ujal vedení, Vladimír Darida skóroval z penalty za ruku. Pak měl velkou šanci domácí Jakub Kučera. „Byla tisíciprocentní,“ glosoval domácí trenér David Horejš. „Ale nedokázali jsme dát gól a úplně jsme odpadli,“ uznal.
Hostům navíc pomohlo Kučerovo vyloučení (mimochodem přišel do Hradce z Artisu) to byl další faktor, proč skóre otočili, zejména třetí branka v podání beka Neila Glossoy byla exkluzivní. Ani tygr Adam Zadražil v bráně nemohl zastavit střelu, která se od břevna odrazila do sítě.
Hned po ní přišla poslední potíž pro hosty. Votroci ihned snížili, hlavou se trefil stoper Filip Čihák. Ani to však Artis nezastavilo, dál spoléhal na brejky, hru navíc přišel uklidnit Martin Pospíšil, jemuž ihned předal kapitánskou pásku Dominik Plechatý.
Nezahrála ofenzivní trojka
Hradec zaostával hlavně pohybově, nezahrála mu ofenzivní trojka Tomáš Čvančara, Ondřej Mihálik, Tom Slončík. Proto podruhé v řadě doma padl. „Nerad hodnotím jednotlivce, ale od Pišty a Toma to bylo málo. Očekávání musí být,“ přitakal Horejš. „Zaostávali jsme ve všem, běžecky soubojově. Nešli jsme tam vyhrát. Nemůžeme prohrát dvakrát po sobě a dostat šest gólů. Byl to nejhorší výkon, co jsem tady,“ hřímal.
Artisu pomohla pauza, na níž ostatně Nádvorník spoléhal. „Ale my jsme na tom byli fyzicky dobře i před ní, i data nám ukazovala, že jsme v posledních čtyřech zápasech vždy byli lepší ve druhých poločasech,“ popisoval trenér. „Jenže dostávali jsme hloupé góly. Tady jsme přehráli kvalitní mužstvo, snad to bude první krůček.“
Pokud jeho celek výkon zopakuje, body přijdou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|5
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|6
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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