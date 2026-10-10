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Jablonec bez reprezentanta Slámy. Kouč Kozel: Ani nechtěl hrát. Zbrojovku potopil kapitán

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SESTŘIH: Zbrojovka - Jablonec 0:1. Čekání Severočechů na venkovní výhru ukončil Růsek • Zdroj: isportTV
Afolabi Soliu v souboji s Martinem Cedidlou
Eduard Sobol v zápase se Zbrojovkou
Sebastián Nebyla v duelu se Zbrojovkou
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Hrubka zkušeného obránce Jakuba Klímy potopila fotbalisty Zbrojovky v bitvě s Jabloncem (0:1) v 10. kole Chance Ligy. Střelec Antonín Růsek ji neslavil, neboť je odchovancem brněnského klubu, za který hrál i ligu. „Mám tady k tomu úctu,“ vysvětlil. Uvnitř ale měl velkou radost, neboť jako střídající vyrovnaný duel v 85. minutě rozhodl. „Nebylo to nezasloužené, měli jsme víc finálních akcí,“ uvedl trenér vítězů Luboš Kozel.

Kapitán tentokrát nešel příkladem. Jakub Klíma se pustil v závěru utkání za stavu 0:0 do riskantní akce před vlastní šestnáctkou, přišel o balon, Moubarak Alioum ho posunul ve vápně Antonínu Růskovi a ten se pravačkou trefil po zemi přesně k zadní tyči. „Ali to hezky vyřešil do přihrávky,“ ocenil kouč Kozel.

„Gól i největší šance Jablonce, to jsou hrubé chyby na úrovni ani nechci říct čeho… Pokud je budeme v lize dělat, soupeři nás budou trestat. Kaká anebo Klíma jim to nemůžou připravit na podnose,“ zlobil se brněnský trenér Martin Svědík. 

Hosté měli ve finále více střel i šancí (tutovku zahodil aktivní Garang Kuol) a Kozlovi se povedla střídání, s nimiž vyčkával. Nakonec nemusel litovat ani absence reprezentanta Jiřího Slámy, jemuž dal po náročném programu volno. „Neměl ani chuť hrát,“ pousmál se trenér Severočechů. „Řídili jsme se frází, že zdraví hráče je na prvním místě,“ dodal.

Velmi dobře si vedl křídelník Garang Kuol, posila ze Sparty. „Zlepšuje se a sžívá s týmem. Měl výborné momenty. Škoda, že neproměnil tu šanci,“ narážel na situaci z úvodu druhé půle, kdy po Jawově přihrávce o fous minul branku.

Svědík: Zasloužená prohra

Jeho protějšek poprvé nasadil Jakuba Pokorného, jemuž uvolnil na stoperu místo Filip Vedral, doteď nepostradatelný člen sestavy. „Hra stoperů byla v Mladé Boleslavi velmi špatná. Chtěli jsme dostat do hry Pokyho, mít lepší rozehrávku a aby někdo řídil obranu. S Kubovým výkonem nemám žádný problém, splnil to, co měl,“ sdělil kouč. „Fyzicky to bylo hodně náročné,“ ulevil si Pokorný.

Uprostřed středové řady nečekaně naskočil exreprezentant Jaromír Zmrhal, obyčejně lajnový hráč. „Když jsme viděli, že je tam Dante, bylo nám jasné, že bude ve středu Jarda. Mě to nepřekvapilo,“ reagoval jablonecký trenér. „V Mladé Boleslavi se nám žádný ze středních záložníků nelíbil. Bylo dost času se na to připravit. Jarda je levonohý, má přehled, zkušenosti. Pamatuji se, že ve středu dřív hrával. Bavili jsme se o tom, už když přišel,“ poukázal Svědík, jehož soubor prohrál tři z posledních čtyř zápasů a Jablonec už ho o bod předstihl.

„Nejlepší pasáž jsme měli prvních patnáct, dvacet minut druhé půle, kdy jsme soupeře k ničemu nepustili,“ připomněl Kozel silný úsek hry jeho týmu. „Jablonec si počkal na svoji chvilku a my jsme mu ji nabídli. Soupeř velmi dobře pracoval v šestnáctce, těžko se do něho dostává,“ povzdechl si Svědík. „Málo centrujeme, střílíme, málo se tlačíme do branky. Vzhledem k tomu, jaké jsme udělali chyby, je prohra zasloužená,“ uznal.

Premiérově měl po boku asistenta Bronislava Červenku, jenž nahradil Jiřího Saňáka. Nový pomocník řídil obranné standardky, Pavlu Zavadilovi zůstaly ty útočné. „Je vidět, že Broňa dlouho trénoval jako hlavní,“ řekl Svědík. „Je vidět i jeho charakter. Sednul si s mužstvem i s realizákem. S některými se ještě pořád sžívá. Doufám, že nám přinese víc štěstí než dnes,“ pronesl s úsměvem.

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav952217:1217
4Jablonec1052312:917
5Olomouc951316:1316
6Teplice951317:1516
7Zbrojovka1051412:1316
8Sparta950418:1215
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis1022611:208
15Slovácko90457:164
16Zlín100198:201
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