Kováč po výhře chválil i upozorňoval na chyby: Mohli jsme zápas vyřešit daleko dřív
Období po reprezentační pauze odstartovala Plzeň ziskem tří bodů proti Mladé Boleslavi (3:0) v 10. kole Chance Ligy. Čisté konto a tři vstřelené branky pochopitelně udělaly radost i trenérovi Radoslavu Kováčovi. Přesto nebyl zcela spokojený, když hodnotil zápas sobotního odpoledne. „Mohli jsme zápas vyřešit daleko dřív,“ poznamenal západočeský kouč.
Byla to snadná cesta za třemi body?
„Začali jsme dobře. Pany (Jiří Panoš) měl velkou šanci na tři nula, mohli jsme zápas vyřešit daleko dřív. Bylo to náročné. První poločas jsme tam měli velmi dobré pasáže, líbil se mi přechod do útoku. Boleslav má velmi dobrou výstavbu hry, připravovali jsme se na to. Měli jsme s tím problémy, nechali se občas zbytečně vytáhnout někam, kam jsme nechtěli. Vážíme si, že jsme to zvládli s nulou, i když Boleslav měla šance. Jsme za tři body moc rádi.“
Jak zvládl první ligový start brankář Dominik Ťapaj?
„Florian (Wiegele) měl virózu, ukázali jsme na Ťapiho. Odchytal to s nulou, hlavně první poločas tam měl perfektní zákrok. Myslím, že Králikovi to na první tyči velmi dobře chytil. Celkově to zvládl velmi dobře. Je dobře nastavený, poctivě pracoval a vyplatilo se mu to. Uvidíme, jak to bude dál, ale řekl si o daleko víc příležitostí.“
Co říct k výkonu Jiřího Panoše, který nastoupil poprvé v sezoně v základní sestavě?
„Lze to od něj považovat za pozitivní výkon. Když drží strukturu hry a je v pozicích, kde to od něj potřebujeme. Nabádali jsme ho, aby při každém našem centru byl v boxu, chodí tam málo. Několikrát tam měl dobrý přechod dopředu. Mohl skórovat pravou, ale netrefil to. Víc mi vadila druhá situace, kdy si to krásně otevřel, mohl střílet druhým dotykem, ale dal to do hráče. Nastoupil po dlouhé době a zvládl to dobře.“
Pirgič bude do budoucna určitě velmi dobrý
Jste spokojený s fyzickými silami týmu?
„Potřebujeme zvýšit intenzitu. Do šedesáté minuty byl náš výkon z tohoto pohledu hodně dobrý, druhý poločas jsme se nechali malinko zatlačit. Potřebovali jsme to víc rozbíhat, v prvním poločase se nám to dařilo. Všechno nebylo perfektní. Je za námi těžká třítýdenní práce. Hodně jsme pracovali na všech aspektech hry, jaké chceme zlepšit. Musíme v tom pokračovat, prostě být ještě lepší.“
Je pro vás hlavní útočná devítka Christophe Kabongo?
„Když se ho zeptáte, řekne vám, že chce hrát zleva. Ale to v žádném případě. (smích) Je silný, když zůstane na ose a bude dělat nadstandardní věci, co má. Občas vypadává v intenzitě. Jeho pozice je tohle (hrotový útočník). Druhý a třetí gól jsme dali ze standardky, musím pochválit Bakyho (asistenta Marka Bakoše), který to výborně připravil. Standardky někdy rozhodují, nicméně za stavu dva nula jsme měli obrovské šance zlomit zápas dřív. Kdyby dala Boleslav na dva jedna, nevím, jak by to vypadalo. Ve fázích, kdy vedeme dva nula, musíme být lepší a kontrolovat hru.“
Při rozcvičce vám ze základní sestavy vypadl Merchas Doski, nasadili jste Tobiáše Pališčáka. Byla to velká komplikace?
„Přemýšleli jsme ještě o jiných variantách. Ale Tobias je dynamický hráč, Solomon, na kterého hrál, je také velmi rychlý. Proto jsme vsadili na něj. Bylo to velmi těžké, dozvěděl se to sedm minut před tím, než se šlo do zápasu. Navíc nebyl v plném tréninku kvůli kotníku. O poločase jsme ho střídali kvůli žluté kartě, báli jsme se, aby nedostal druhou a nešel ven. Dali jsme tam Soarého, i když to není úplně jeho pozice. Karel (Spáčil) se také před utkáním necítil úplně dobře.“
Vsadil jste v základní sestavě na několik nových hráčů. Řekli si o stálé místo?
„Filip Prebsl odehrál velmi dobrý zápas. Stefan Pirgič bude do budoucna určitě velmi dobrý, dal gól a jeho dynamika je zjevná. Kluci to zvládli. Zápasů bude teď v krátkém sledu hodně, je dobře, že máme konkurenci.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|5
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|6
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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