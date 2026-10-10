Baník zoufale nestačil Bohemians. Je to od nás hloupé a dětinské, nechápal Skuhravý
Náruživé publikum nadšeně tleskalo. A mělo čemu. Bohemians po reprezentační pauze obrali Baník o všechny body. Brankou kapitána Aleše Čermáka vyhráli v 10. kole Chance Ligy 1:0. Domácí, vyjma jednoho desetiminutového úseku, byli absolutně dominantní. Silní v mezihře, v přechodu, agresivní, nápadití. Jen ta zpropadená koncovka… Vyhrát mohli 5:1, klidně i víc. Ostravský sok zoufale nestačil. „Takový produkt se mi nelíbí,“ férově pravil Roman Skuhravý, trenér poražených.
Na tribunách se jančilo. Skandovalo. Uznale chválilo. Tohle byl výkon vysokých parametrů! Byť výsledné skóre 1:0 nezní zrovna světově, pište si, že Bohemians bavili. Mužstvo bouřilo od první minuty. Jeden brejk, druhý, další kontr, závary ve vápně, střely z druhé vlny. To vše stihli za úvodních pět minut. Rozpoutaná bouře se chvílemi měnila v hurikán. Modří z Ostravy jen přihlíželi produkované zábavě.
„Chtěli jsme do zápasu vlétnout, vtáhnout lidi. Bylo po dešti, hrálo se pod světly, zápasu to dávalo jiný spirit. Když se tribuna vzbouří a náladu podpoříte šancemi, na soupeře to nemá dobrý vliv. I mentálně mu naznačíte, že si jdete za úspěchem. To se nám povedlo,“ chválil energický start trenér Jaroslav Veselý.
A když jeho svěřenci sehráli předpisovou akci z levé strany, kterou zakončil hlavou Aleš Čermák, v Ďolíčku to vypadalo jako při posvícení. Bezbřehá radost tryskala z tribun dolů na hřiště. „Bylo vyprodáno. A my chceme, aby se lidem náš fotbal líbil, abychom je vzali do hry. Dnes to byla oboustranná synergie. Když fanoušci vidí, jak kluci dávají do zápasu srdce, chytnou se. Mají velký podíl na tom, že jsme vygradovali tlak,“ pochvaloval si společnou práci Veselý.
Dvě výtky Bohemians
Jen dvě výtky směřují k jeho týmu. Ta první se dá nazvat marnotratným chováním v zakončení. Být přesnější v předfinální fázi a v koncovce, do klokaní kapsy mohly tři body zapadnout už v prvním poločase. To Bohemians vyprodukovali dvanáct střeleckých pokusů, rovných deset z prostoru šestnáctky! Statistika xG se dotýkala čísla dvě.
„Jsme na dobré cestě, ale potřeba se chovat líp v zakončení,“ posteskl si Veselý.
A druhé minus? Desetiminutovka po Čermákově brance. Domácí vypadli z role. Povolili Baníku jedinkrát v zápase se nadechnout. Hosté si vytvořili tři zajímavé střelecké příležitosti. Díky chladnokrevnému zásahu Matěje Kadlece na brankové čáře, ale udrželi náskok. A pak už si zase zpívali svoji písničku.
„Získat tři body byl úkol dne, úkol večera. Celé utkání bylo znát, že chceme vyhrát. Hráli jsme svižný fotbal. Skóre je dietní, náš výkon ale dietní nebyl,“ těšilo Veselého.
Skuhravý: Hloupé a dětinské!
Co Baník? Nic! V defenzivních prostorech předvedl výkon neligových parametrů. Jeden příklad za všechny: Bohemians rozjíždějí gólovou akci. Nerušeně. V poklidu kombinují. Hostující hráči jen přihlížení. Zelenobílým dělají stín. A tak se dělo v celém průběhu utkání. Bída se mísila s nouzí.
„Jednoznačně to beru na sebe. Takový produkt se mi nelíbí. Nechceme ukazovat tuhle tvář, je to od nás hloupé a dětinské. Po třech týdnech pauzy jsem čekal agresivnější výkon, Abych viděl, že se jdeme na hřiště zabít. Jenže my nešli,“ nechápal Roman Skuhravý. „Děláme maximum. Až nás to ale teprve začne opravdu srát, tak to zlomíme. Dřív ne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|5
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|6
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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