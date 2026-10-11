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ONLINE: Sparta - Pardubice. Pražané po pauze poprvé v akci, zvládnou domácí duel?

Sparťanská radost po gólu Jonatana Brunese
Sparťanská radost po gólu Jonatana BruneseZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Jonatan Brunes se proti Jihlavě prosadil
Jonatan Brunes se trefil proti Jihlavě
Sparta zvládla zápas v Olomouci
Sparta zvládla zápas v Olomouci
Hráči Sparty slaví branku před brankářem Sigmy Janem Koutným
Radost hráčů Sparty z gólu Johna Mercada
Tobias Guddal dvěma rychlými góly poslal Spartu do vedení
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Sparty v desátém kole Chance Ligy na domácím stadionu přivítají třinácté Pardubice. Pražanům aktuálně patří osmá příčka, v případě výhry a příznivých výsledků ostatních nedělních zápasů ale můžou pomýšlet na posun na třetí místo. Dokážou Letenští po reprezentační pauze zvítězit? Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 10. kolo
Sparta Praha
ne 11. 10.
18:00
Pardubice
Pravděpodobnost výhry
Výhra Sparta
Remíza
Výhra Pardubice
Pravděpodobná skóre
  • 2:011.4%
  • 2:19.6%
  • 1:09.4%
  • 1:18.8%
Predikce aktualizována: 11. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav952217:1217
4Jablonec1052312:917
5Olomouc951316:1316
6Teplice951317:1516
7Zbrojovka1051412:1316
8Sparta950418:1215
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice92259:148
14Artis1022611:208
15Slovácko90457:164
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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