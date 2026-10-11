ONLINE: Sparta - Pardubice. Pražané po pauze poprvé v akci, zvládnou domácí duel?
Fotbalisté Sparty v desátém kole Chance Ligy na domácím stadionu přivítají třinácté Pardubice. Pražanům aktuálně patří osmá příčka, v případě výhry a příznivých výsledků ostatních nedělních zápasů ale můžou pomýšlet na posun na třetí místo. Dokážou Letenští po reprezentační pauze zvítězit? Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
- 2:011.4%
- 2:19.6%
- 1:09.4%
- 1:18.8%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|5
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|6
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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