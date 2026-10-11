Čermák v klokaní kabině ožil a rozhodl partii s Baníkem. Takhle se chová kapitán!
V létě se v klokaní kabině odehrála scéna s nečekaným vyústěním. Osazenstvo místnosti si zvolilo za nového kapitána Aleše Čermáka. Průběh ročníku ukazuje, že šlo o vysoce promyšlený tah. Odchovanec Sparty má na mužstvo extrémně pozitivní vliv. V sobotním večeru odehrál proti Baníku (1:0) výtečné představení. Důležitou partii gólem hlavou rozhodl. Ve hře byl dominantní. Tvůrčí, energický, běžecky silný, produktivní. Takhle se chová lídr!
O reprezentační pauze dohnal fyzické manko způsobené výpadkem v letní přípravě. Absolvoval zápas v Irsku proti místním Bohemians, nevynechal ani MOL Cup. Kdekdo odpočíval, dvaatřicetiletý tahoun na sobě pracoval. Že se ladění povedlo, dokázal v živelné konfrontaci s Baníkem. S úspěchem se dá konstatovat, že během aktuálního ročníku si Aleš Čermák drží vysoký standard. Už vstřelil tři branky, na jednu nahrál.
„Pomohl mu příchod Romana Květa, pozornost soupeřů se rozložila. Dříve na Aleše hráli osobku, museli jsme různě vyrotovávat a jinak hybridovat. Teď je to zase Aleš s velkým akčním rádiem, v pauze dohnal kondici, pro nás je to velký benefit,“ říká trenér Jaroslav Veselý.
Klid ve středu pole
V jednostranné partii s Baníkem bylo Čermáka plné hřiště. Správně se rozhodoval, vyhodnocoval situace, distribuoval míče do správných prostorů, v přenášení hry byl přesný. Navíc vstřelil hlavou jediný gól utkání.
„Myslel jsem si, že to Jedla (gólman Jedlička) má. Ale asi mu míč prošel pod rukou,“ culí se. „Z naší strany to byl velice povedený zápas. Jsme šťastní za tři body, za nulu vzadu. Máme ještě prostor se zlepšit nahoře, lépe řešit některé situace. Zápas jsme mohli hodit do klidu mnohem dřív. Měli jsme dost příležitostí vstřelit druhý gól.“
Svatá pravda. Bohemians zahráli jeden z nejlepších duelů v ročníku, ne-li ten úplně nejlepší. A Čermák k tomu přispěl měrou vrchovatou. S novou rolí v klubové hierarchii, tou kapitánskou, si ale hlavu neláme.
„Jsem rád, že mě kluci zvolili. Ale není to tak, že by všechno stálo na mě. V kabině je víc lídrů. Třeba na motivační proslovy před zápasem moc nejsem, spíš něco řeknu na hřišti. Řídíme se hodně podle pocitů. Kdo co cítí, tak to poví. Všichni mají prostor mluvit,“ vypravuje.
V klokaním výběhu ho fotbal zase baví.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|5
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|6
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
- Skupina o titul
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