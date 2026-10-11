Střely 23:3, výsledek 0:2. Bezúčelná dominance Slovanu, Heča zapsal skvělou asistenci
Prakticky celý zápas dobýval jeden tým, jenže tlak Slovanu k ničemu nevedl. Ve všech statistikách dominují domácí. Rohy 9:0, střely 23:3, doteky ve vápně 52:11. To všechno jsou nakonec nepodstatná čísla. Tři body odváží v 10. kole fotbalové Chance Ligy z Liberce bojovné Slovácko za výhru 2:0. „Neskutečná hrdost. Pro naše sebevědomí to bylo extrémně důležité,“ radoval se trenér vítězů Jan Jelínek.
Výbuch maximální euforie a štěstí na střídačce Slovácka v 88. minutě musel potěšit všechny fanoušky z Uherského Hradiště. Všichni muži na střídačce skákali v jednom hroznu, zatímco Tihomir Kostadinov z lavičky přes celé hřiště sprintoval oslavit branku se střelcem Pavlem Juroškou. „Celý zápas jsem ze střídačky cítil obrovskou energii a podporu. Jsem rád, že lidé viděli, jak tým žije zevnitř,“ popisoval momenty nadšení kouč Jelínek.
Hráči Slovanu po gólu na 0:2 padli na zem nebo nechápavě kroutili hlavami. Do vápna nasypali za celý zápas neuvěřitelných 59 centrů a snažili se prolomit obranný val, jenže pokaždé něco scházelo. „Chyběl často krok, možná větší agresivita, ale z hlediska přístupu nemám co vytknout,“ komentoval porážku domácí kouč Branislav Fodrek.
Pojišťovací branka Slovácka přitom přišla nejjednodušší možnou cestou. Gólman Milan Heča to tak nejspíš nezamýšlel, ale dopadlo to perfektně. Místo klasického dlouhého výkopu do souboje poslal balon prudce jen těsně nad zemí a našel díru v obraně soupeře. Juroška si snadno převzal balon, namířil si to rovnou k brance a klidnou střelou kolem brankáře upravil na 2:0. „Nechci mluvit za něj, ale slyšel jsem, že to takhle úplně neplánoval,“ smál se na adresu netradičního nahrávače kapitán Michal Trávník. „Nám to ale vůbec nevadí,“ dodal s úsměvem.
První výhra v této sezoně pro jeho tým je obrovská věc. Navíc na půdě druhého celku tabulky se body nečekaly. „Je to obrovská úleva. Čekali jsme na to dlouho a tady se nám to vrátilo. Je to zadostiučinění za předchozí nevydařené zápasy,“ slavil Trávník.
Fodrek: Potřebujeme víc klidu
Statisticky se výsledek naprosto vymyká všem normám. Prakticky celý druhý poločas se hrálo jen na polovině hostů a fanoušci v modrém čekali, kdy jejich tým prolomí smůlu.
Slovácko se nikam nehnalo, protože vedení drželo už od 14. minuty, kdy Lukáš Vorlický na vlastní polovině úžasně zachytil přihrávku, bleskově se otočil a vymyslel perfektní pas za obranu, kam si naběhl David Puškáč. Útočník ve slibné pozici nezpanikařil a ještě posunul na střed pro Marka Havlíka, který zhruba z penaltového puntíku musel skórovat a hosté vedli. „Krásná akce,“ pokynul spokojeně trenér.
Slovan tlačil už v úvodu a od této chvíle zapnul ještě víc. Na maximum se nápor zvedl po vyloučení Puškáče půl hodiny před koncem, jenže Liberci ve finální fázi chyběla kvalita. Opravdové nebezpečí znamenal pro Slovácko pouze všudybyl Vasil Kušej, který neustále hledal místa, odkud by mohl ohrozit branku. Obstřelem z kraje šestnáctky olízl břevno, další dvě střely mu zlikvidoval Heča.
Do vápna sypal centry ze standardních situací i ze hry. Lukáš Mašek však hlavičkoval nad a debutant Joel Ashuku už v konci utkání zakončoval z malého vápna mimo.
To byla vůbec největší šance Slovanu, ale ani ta nevyšla. „Musíme být lepší, ale je to i o prvním gólu. Jsem přesvědčený, že kdybychom ho dali my, vypadal by celý zápas úplně jinak. Na kdyby se ale nehraje. Potřebujeme v mezihře i ve finální fázi víc klidu,“ bědoval trenér Fodrek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|5
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|6
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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