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Jak zvednout z Brunese deku? Posadit ho! Sparta nahradila Karabce, Hlavatý zpět mezi elitou

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Jak zvednout z Brunese deku? Posadit ho! Sparta nahradila Karabce, Hlavatý zpět mezi elitou • Zdroj: iSport.cz
Oslava fotbalistů Sparty
Jonatan Brunes
Usmívající se Adam Karabec, za ním Matěj Ryneš
Matěj Jurásek u míče
Brian Priske
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
Šance Matěje Juráska, křídelníka Sparty
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Chance Liga
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Bezpečná výhra 2:0, která se ale nerodila úplně lehce. „V První půli Sparta nešlapala, Hugo Sochůrek tam vyhodil několik míčů a tým podržel Surovčík,“ říká v První dojmu po domácí výhře Sparty nad Pardubicemi v 10. kole fotbalové Chance Ligy redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl.

  • Jak se Spartě podařilo vyrovnat se s absencí Adama Karabce?
  • Jak probudit spícího střelce Brunese, který opět spálil několik šancí?
  • A je Michal Hlavatý zpátky mezi elitou ligových střeďáků?

Celý První dojem najdete na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

KonecLIVE
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SESTŘIH: Sparta - Pardubice 2:0. Letenští se posouvají už na třetí místo. Brunes smůlu neprotrhl • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav952217:1217
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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