Střelec Zelený: Užít si zápas? To úplně neumím. Brunesovi by gól slušel
Pár minut po přestávce usekl odpor Pardubic druhou brankou. Prosadil se hlavou po rohovém kopu. Jaroslav Zelený, stoper Sparty, však duel s Pardubicemi nedohrál kvůli zranění kotníku. „Jako správná padavka jsem šel střídat,“ smál se po vítězství 2:0 nyní už bývalý český reprezentant.
Ale vy jste se na hřiště chtěl vrátit, ne?
„Chtěl jsem to zkusit, ale spíš jsem si myslel, že to pak stejně nedopadne, protože mě to fakt bolelo. Asi tam byl trochu komunikační šum. Já jsem si myslel, že to ještě mám zkusit, ale pokyny byly jiné, asi to bylo dobré rozhodnutí.“
Co se vám vlastně stalo?
„Šel jsem do skluzu, ale protihráč mě v pádu trefil kolíky do kotníku. Bolí to brutálně, ale nemyslím, že to bude něco vážného.“
Vyhráli jste, ale první půle nebyla jednoduchá. Souhlasíte?
„Myslím, že to bylo takové docela podobné některým našim zápasům. Začneme dobře, dáme gól a pak nejsme schopni ten druhý přidat, případně třetí. Dostávali jsme se docela pod tlak, byly fáze, kdy Pardubice byly víc na balonu a vytvořily si nebezpečné situace, které určitě mohly při horší konstelaci pro nás skončit gólem. Něco zachraňoval Kuba Surovčík, něco nedotáhli do gólového konce.“
Najdete důvody, proč se podobný průběh opakuje?
„Je to asi o rozhodování v poslední třetině nebo kolem vápna, protože my jsme proti Pardubicím měli nezvykle velké množství střel. Jenže nepamatuju si, že by nějaká byla vyloženě nebezpečná. Spíš tam převažovaly homeruny, vůbec jsme netrefovali bránu, všechno to šlo nad.“
Brunese je každému líto
Příležitosti opět zahazoval Jonatan Brunes, od nějž se góly čekají. Sráží vás to?
„V jiných zápasech maká a pomáhá týmu tím způsobem a třeba se nedostane tolik do šancí. Je pravda, že proti Pardubicím jich měl dost. Samozřejmě je každému trochu líto, že se trápí. Něco podobného zažil Matyáš Vojta, ne a ne dát gól a pak mu ho třikrát vezme VAR…“
Potřebuje Brunes podporu?
„Ne že by ho každý plácal po ramenou, že to bude dobré, protože už samozřejmě nějaké zkušenosti má, úplně to nepotřebuje, není nejmladší a řekl bych, že se s tím umí poprat sám. Ale samozřejmě ten gól by mu slušel, protože jak říkám, on v zápasech dost naběhá, ať už v presu nebo když máme balón. Snaží se nám pomáhat, dávat do toho všechno, ale bohužel není odměněný. Takže doufejme, že se to do budoucna prolomí a začne mu to tam padat.“
V posledních čtyřech utkáních jste jen dvakrát střídal na kratší dobu. Šel jste si utkání trochu užít?
„Tak to nevím… Spíš jsem nechtěl úplně vyhořet, což se zaplať Pánbůh povedlo. Užít? Já bych si to rád vždycky užil, ale nějak to úplně neumím. Proto jsem rád, že to dopadlo dobře jak pro mě, tak pro tým.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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