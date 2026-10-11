Priske: První půle nebyla dobrá. Brunes? Už před pauzou byl frustrovaný, potřebuje i štěstí
Brankář Jakub Surovčík zachytal výborně, poradil si s velkými šancemi soupeře. Navíc Tobias Boledovič, obránce hostů, fatálně chyboval už ve čtvrté minutě zápasu. I díky tomu fotbalisté Sparty vyhráli v nedělním utkání Chance Ligy nad Pardubicemi 2:0. „Ale první poločas nebyl dostatečně dobrý,“ zlobil se kouč Brian Priske.
Co se vám nelíbilo?
„Byli jsme až moc otevření v defenzivě a dovolili jsme Pardubicím dostatek příležitostí, aby daly gól. Dostaly se do nich příliš snadno. Druhá půlka byla už lepší, byli jsme najednou schopní kontrolovat průběh zápasu.“
Mohla za výkon v prvním poločase i absence Adama Karabce?
„Nemá to s ním co dělat. Samozřejmě nám chybí, ale možná bychom měli stejné problémy, i kdyby byl v sestavě. Tím to opravdu nebylo.“
Tak čím?
„Zkrátka jsme nebyli tak dobří, abychom udrželi naši strukturu hry. Nebyli jsme dobře organizovaní, nedodržovali jsme základní principy. Při výstavbě hry Pardubic jsme nezvládali pokrýt správné prostory. Zareagovali jsme na to až po přestávce.“
V závěru jste měli hodně šancí. Uklidnilo by vás, kdyby Brunes přidal třetí gól?
„Takhle vůbec nepřemýšlím. Obecně jsme mohli vstřelit už druhou branku dřív.“
Pauza Brunesovi pomohla
Přesto norský útočník se netrefil už v jedenáctém soutěžním utkání v řadě. Jak se to na něm projevuje?
„Bylo to na něm znát už před pauzou. Jony byl frustrovaný, obzvlášť po zápase v Olomouci, kdy se nedostal ani do šancí. Myslím, že reprezentační přestávka mu pomohla. Měl volno, odpočinul si, v přípravě proti Jihlavě dal gól, měl z toho dobrý pocit. Trefil se i v modelovém utkání proti béčku.“
Jenže proti Pardubicím spálil nejméně tři slušné šance.
„Potřebuje skórovat. Gól je to, co mu pomůže. Dostal se do dobrých pozic, měl zakončení, ale potřebuje možná i víc štěstí.“
Ohrožuje ho případně konkurent Matyáš Vojta?
„Jeho práce je, aby tvrdě trénoval, a dal mi pocit, že je připravený do zápasu. Už jsme hráli na hrotu i se Singhatehem. Je to na nich, aby ukázali, že mohou startovat od začátku.“
Suchomel před Vitályosem
Při zranění Matěje Ryneše zaskočil na levé straně obrany Martin Suchomel. Co to říká o pozici Viktora Vitályose v mužstvu?
„Máme ho v týmu tři měsíce, je velmi talentovaný. Každý den mi na tréninku ukazuje, že chce hrát. Bude, ale uvidíme kdy přesně. V reprezentační přestávce odehrál tři zápasy za maďarskou jednadvacítku.“
Hrála nezvykle dlouhá pauza při výběru základní sestavy?
„I pro nás to byla výzva, protože jsme hráče neměli v klubu opravdu dlouho. Ti, co tady zůstali, trénovali opravdu dobře. Do sestavy jsme nasadili jen tři hráče, kteří byli v reprezentaci (Macek, Sochůrel a Mercado). Věřili jsme, že nám to pomůže.“
Ze srazu se vám vrátili předčasně Karabec s Matějem Rynešem. Jak jsou na tom?
„Je vždycky těžké predikovat, na jak dlouho jsou mimo. Oba dva budou chybět v následujících týdnech, možná až do nejbližší reprezentační přestávky. Jsou to poměrně vážná zranění.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu